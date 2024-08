Carlos Fresno defiende la dignidad rural en el pregón festivo de Tábara

La Villa de Tábara ha abierto las puertas de par en par a sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción con un magnífico y sentido pregón a cargo del folclorista Carlos Fresno Gago. El discurso festivo, ofrecido desde el balcón de la Casa Consistorial, fue seguido por cientos de peñistas que se convirtieron en testigos y auténticos protagonistas del inicio de las fiestas en la Plaza Mayor. Y es que la asociación cultural de Peñas Tabaresas (ATP), creada en el año 2007, aglutina en la actualidad a 32 peñas y 300 peñistas y el objetivo es agruparlas a todas, unas 45 con más de 500 peñista. Comenzó la tarde con la tradicional cuelga de banderas en la Plaza Mayor. "Nuevas banderas, nuevas peñas y nueva ilusión" bajo el lema "Colores que suman".

El pregonero, Carlos Fresno Gago, es uno de los peñistas tabareses históricos, ya que con 17 años entró a formar parte de la peña "Cosa Nostra", fundada en 1983 e integrada por catorce amigos. De vestimenta blanca, la primera sede de la peña estuvo en la bodega de la señora Enriqueta en la calle Otero. Por tanto, el pregonero es peñista desde hace ya 41 años e ilustre conocedor de las fiestas y tradiciones. De hecho, fue el alma, corazón y vida de la recuperación de la guerrera "Danza del Paloteo Tabaresa".

Las peñas ya preparadas para las fiestas. | Chany Sebastián

Comenzó el pregonero recordando aquellos tiempos en que solo había dos días de fiestas en San Lorenzo y tres en Tábara con bailes de tarde. "El 14 después de la primera sesión de baile, era el desenjaule nocturno de vaquillas. Al acabar el baile todos para el bosque a la chocolatada y a la vuelta se cantaba la alborada a las mozas. El 17 todos a la Folguera a merendar el escabeche que ofrecía Tábara 20 con la charanga Los Jatas de Arrabalde" rememoró en su discurso. Además, destacó la labor de la APT con unos "principios que fueron duros, como todas las cosas" y reconoció el trabajo de todas las juntas directivas con sus presidentes, Óscar, Juan Pedro, Juan Luis y ahora Unai.

"Hay que empezar a dar paso a las nuevas generaciones, ponerles fácil el camino y enseñarles la religión verdadera, que la peña no se monta sola, que la limpieza es fundamental, que las fiestas las hacemos nosotros, no nos las dan hechas y hay que trabajar para ello y construir entre todos, colaborar y hacer un pequeño esfuerzo, porque somos colores que suman", subrayó el pregonero. Además, precisó que, por su parte, "la avanzadilla ya está ahí, Celia en Dikhotomía y Carlos en Los Elementos, porque los más mayores un día somos jóvenes y al día siguiente te levantas a hacer rutas temprano con los amigos".

Fiestas de Tábara / Ch. S.

Fresno Gago es además un luchador nato en pro de las tradiciones y así lo mostró en su discurso festivo. "Ahora nos toca, nos guste o no a todos, crecer y ser grandes, muy grandes y ponermos cabezones, muy cabezones con el tema, por eso hemos de reivindicar la recuperación de nuestra tradición, los Gigantes y Cabezudos. Para ello os necesitamos a todos y trabajar para ello, nos hace falta gente para arrancar este proyecto".

Y llamó "a luchar por nuestra tierra, que no está vaciada, a las pruebas me remito, tenemos la Plaza Mayor llena de gente; esto no esta vaciado, esta olvidado, abandonado y no podemos resignarnos con la mañida frase de esto es lo que hay, tenemos que luchar por nosotros y por lo nuestro, que tenemos mucho y muy bueno, solo tenemos que creérnoslo y hacerselo creer a los demás", a la vez que hizo hincapié en la importancia de no ser ciudadanos de segunda y disponer de todos los servicios y de una sanidad digna, al igual que en cualquier otro lugar.

Así es la muestra de la joven pintora tabaresa Paula Tomás Hernández / Chany Sebastián

Una vez finalizado el pregón inaugural de las fiestas, la APT nombró Socio de Honor a Carlos Fresno Gago por su contribución a recuperar y mantener las tradiciones.

En la actualidad, las 32 peñas integradas en la APT son Sin Respuesta, Delirium, Cuerda Floja, Deskontrol, No te embales, Sobredosis de Chicas, Dekadencia, Media Luna, La Tabarra, El Trinquete, Burladero,, Contraste, Me Suda, Bodeguilla, Radikals, Lo mejor de cada casa, Ven y verás, Sobredosis chicos, Made in Tábara, Sin documentos, Nunca es tarde, Cosa Nostra, Punto y aparte, Los que faltaban, Darkys y Penys, Carpe Diem, Dikhotomia, Ocio y negocio, Ceda el vaso, KM-21, Los elementos, Cardis, Koma Etílico y Sin Comentarios.

Precisamente las peñas protagonizaron el tradicional desfile amenizado con la música de Malavida y la Plaza Mayor acogió la cena de hermandad organizada por la APT y la peña "El Burladero", en la que más de 300 comensales disfrutaron de la gastronomía preparada por el Centro de Turismo Rural El Roble. Hacia la medianoche las peñas se concentraron en "La Cañada" y desde allí bajaron la estilo tradicional hasta la Plaza Mayor. Las fiestas proseguirán hoy a las 17.30 horas gynkana interpeñas y a las 19.30 merienda popular con gazpacho y chorizo a la sidra, que dará paso al concurso de dibujo "Tábara Fiestas 2025".

