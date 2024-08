El Gobierno ajustará el horario de la Guardia Civil "cuartel por cuartel"

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, confirmó, durante un reunión de coordinación con el Ayuntamiento de Mombuey, que en relación con la reordenación de horarios de oficinas del cuartel "se va a mirar cuartel por cuartel con los alcaldes y proponer a todos la creación de la Comisión Local de Seguridad, donde como aquí no hay policía local, para abordar los temas de seguridad más cercanos a los alcaldes".

A partir del mes de septiembre y principios de octubre, junto con el Teniente Coronel, "visitaremos a todos los alcaldes donde hay cuartel para hablar con ellos y tomar decisiones". La iniciativa de la Guardia Civil de Zamora "me parece buena y no se explicó bien". "Más patrullaje y menos oficina" en Mombuey y los municipios que dependen de este cuartel. "No se cierra ni un cuartel" aseveró Blanco.

El alcalde de Mombuey, José Castedo, señaló la preocupación que surge "cuando ves que empiezan a cerrar la oficina unos horarios, tienes la mosca detrás de la oreja" sumado a la reunión en la Diputación. El alcalde reconoció que "falta información y el proyecto había que haberlo discutido antes". Para el alcalde "el cierre de oficinas que se va a hacer estos días, sí se había podido comunicar antes de aplicar". En cuanto al cuartel de Mombuey la "norma no escrita" a criterio de los responsables que "pueda abrir y tenga personal suficiente".

El subdelegado profundizó en la necesidad de hacer patrullaje "no solo para prevenir el tema de la delincuencia, sino que en Carballeda, Sanabria, Aliste, Sayago hay mucha gente mayor que vive sola y aislada". Las patrullas, en estos casos, "hacen un trabajo humanitario que en Zamora sí lo pueden hacer, además de potenciar el Plan Idoso de la Guardia Civil, donde hay 1.300 personas". Señaló que la reorganización es una iniciativa profesional de la Guardia Civil y "que es difícil de explicar, porque cuando hemos empezado a hablar era como la antesala del cierre". Todos los servicios de los guardias "empiezan y terminan en el cuartel".

Blanco señaló el problema de carretera, la travesía de la Nacional 525, donde está prevista "alguna intervención" con fondos especiales adicionales, además de los fondos ordinarios de coordinación.

El alcalde señaló los problemas de la Nacional con el mal estado de las vías de servicio. Hay un problema grave "con la velocidad" sobre todo del paso de camiones en horas nocturnas. De día en julio y agosto hay una afluencia significativa "y necesitamos un paso de cebra más".

