Carlos Núñez tributa en su concierto el reconocimiento a las tradiciones más antiguas de Sanabria

La actuación de Carlos Núñez deja sin palabras esta crónica para resumir un recital de más de dos horas que unificó a una gran estrella del folk con los más modestos grupos locales, a los más veteranos con los más pequeños, a los que están de retirada con los que emergen, a los enseñan con los que aprenden, a los depositarios de la tradición con las nuevas composiciones, a la música con sus compañeras inseparables, la voz y la danza. El público entregado incondicionalmente.

Con el aforo lleno y un escenario abierto por el que subirían todas las sorpresas de la noche, Carlos Núñez repasó la música escocesa, galesa, irlandesa, la Bretaña, para interpretar el himno “Mar Británicum” el Olimpo de los Celtas, el mar de los Celtas que desembarcó desde las almenas del castillo con las gaitas de la Banda de As Portelas. Un castillo “que es toda una inspiración” en palabras del maestro Núñez. “La música no tiene fronteras, no hay problemas con las lenguas”. Con “La Luna dijo ¡Hola!” señaló su composición como melodía universal para todos los amantes de la gaita. Y en este extremo de la geografía musical no podía faltar la evocación al Camino de Santiago.

Núñez abrió la puerta a los representantes máximos del folklore zamorano y sanabrés, Alberto Jambrina y Edelio González , con una ronda. Y esa puerta no se cerró y entró una corriente musical con las gaitas y tambores de As Portelas, la Escuela de Folclore de Puebla, el grupo Atrapallada. Y la puerta queda abierta con Jorge de 10 años, el gaitero más pequeño del recital que se codeó con el más grande.

Carlos Núñez dejó clara su estrecha relación con la comarca, una tierra “muy especial con tradiciones muy antiguas vivas que ya se han perdido” en muchos lugares. Hasta un trozo de bog sanabrés de Virgilio ya tiene forma de puntero de manos del maestro.

