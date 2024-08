La doncella punteada o del llantén, de los Arribes a las cumbres de Sanabria

Creo que no me equivoco demasiado si digo que la mariposa Melitaea cinxia resulta particularmente simpática a quienes se inician en la identificación de los lepidópteros. Hay que señalar que pertenece a un género (Melitaea) cuyos miembros, a menudo, dan bastantes quebraderos de cabeza a los aficionados y pueden sembrar serias dudas incluso entre los expertos. La cinxia, en cambio, se puede decir que es de las facilitas: la serie de puntos negros bien visibles que muestra en la zona submarginal de sus alas posteriores constituye un rasgo diagnóstico muy sencillo de observar. No extraña, por tanto, que su nombre común más utilizado sea, precisamente, el de doncella punteada.

Podemos encontrarla por la mayor parte de Europa, norte de África y Asia occidental y central. En la península ibérica, sobre todo por la mitad norte, pero escaseando incluso en territorios como Galicia y Asturias, y muy escasa y local en la mitad meridional. En cambio, las provincias de León y Zamora se cuentan entre las que muestran una presencia más generalizada de esta especie. En Zamora, en concreto, se halla presente en todas sus comarcas y la hemos observado en un rango de altitudes que abarca desde casi 500 msnm en el cañón del Tormes hasta unos 2.000 en las montañas de Sanabria. El período de vuelo registrado en esta provincia comprende desde mediados de abril hasta mediados de junio, en una sola generación.

Ocupa una considerable variedad de biotopos, con preferencia por las áreas abiertas con cierta humedad y considerable desarrollo de la vegetación her-bácea, desde praderas de montaña hasta zonas agrícolas muy degradadas en las que encuentra refugio en linderos y cunetas. Las plantas nutricias de sus orugas son principalmente los llantenes (Plantago major, Plantago media), de ahí el nombre de doncella del llantén con el que también se la denomina en al-gunas publicaciones. También pueden alimentarse de plantas de los géne-ros Centaurea y Hieracium.

Suscríbete para seguir leyendo