Las campanas son música en Codesal

La Asociación Cultural de Campaneros de Zamora realizó una exhibición de toques en el trascurso de la Semana Cultural de Codesal, organizada por la asociación “Las Raíces”. El campanario móvil acercó a niños y mayores este tradicional “instrumento” que marcaba la vida diaria en los pueblos: a misa, a fiesta, a lobo, a fuego, a tormenta.

Dentro del trabajo de recopilación de los toques singulares de cada pueblo, la asociación incorpora el toque a muerto pero de niño, que lleva uan rima “volará al cielo, volará al cielo, y allí quedará”. Las informantes son Rebeca y Eloína Crespo, esta última es la campanera de Codesal y la persona que cerró la exhibición. El otro cometido, impulsar el aprendizaje y enseñanza del toque de campanas, quedó reflejado en la alta participación tanto de público como de voluntarios de todas las edades para, siguiendo las instrucciones del presidente, Antonio Ballesteros, hacer cantar el badajo.

Con 16 años, el sanabrés Gonzalo Muñoz Rodríguez, es el campanero más joven que participa de la exhibición. Junto a él participan los más veteranos Andrés Bermejo, Isaac Gallego, Antonio Ballesteros y Francisco Moldón. Los más veteranos de la asociación en este encuentro son Justiniano Pozo de 83 años, José Bermejo de 83 años y Jesús Arias de 86 años. Hay 150 socios y socias aunque no todos tocan y lo que quieren es colaborar.

Andrés Bermejo se remonta al año 1977 cuando surgieron las primeras iniciativas y encuentros que culminaron en 2010. Y un recuerdo a la infancia “yo fui monaguillo y me mandaban tocar las campanas. Tenía afición y me gustaba. Y cuando el cura me decía “venga a tocar las campanas” yo subía al campanario que perdía el culo”. De su hermano José también aprendió mucho. Y es quien se detiene a explicar la parte musical. “La campana es música. Hay dos tonos de diferencia entre la mayor y la menor”.

