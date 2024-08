"En Zamora hay grandes aficionados al flamenco"

La cantaora sevillana María Jesús Bernal es una de las jóvenes promesas del cante. Ganadora del XVIII Concurso Andaluz de Jóvenes Flamencos, en 2019 publicó su primer disco "Las malas lenguas" y ya se encuentra inmersa en el que será su segundo trabajo. Este domingo, hace un alto para actuar el Villaralbo en el marco del XVI Festival de Flamenco.

–¿Cómo nace ese amor por la tradición flamenca?

–Vengo de un pueblo como es La Puebla de Cazalla donde hay una Reunión de Cante Jondo que es uno de los festivales más antiguos de España. Se respira ese ambiente. En realidad la afición desde chiquitita me viene por parte de mi padre al que siempre he visto en mi casa, en el coche y en todos lados con discos de Perrate, Fernanda de Utrera, Antonio Mairena… y eso claro, lo escuchaba. Mi madre siempre ha tirado más hacia el mundo de la copla.

–Y sin embargo sus deseos de subirse a un tablao fueron más tardíos.

–Yo he cantado desde chiquitita, pero fue cuando se hizo un grupo de teatro aquí en La Puebla cuando sentí el "ambientito", aunque ni cantaba ni nada. Hubo un tiempo de "lucha" con mis padres y una vez finalicé mis estudios empecé a formarme y menearme por las peñas y concursos y ya empezaron a conocerme en este mundillo.

–Nace en un pueblo hogar de grandes como José Menese, Miguel Vargas, La Niña de la Puebla, Diego Clavel.... ¿Se siente vinculada con algunos de ellos?

–Sí, claro. Para mí el mayor referente de flamenco que puede haber es Francisco Moreno Galván, pintor y poeta y que fue el creador de la Reunión de Cante Jondo, además de imponer su estética. Su oscuridad, los abstractos de sus cuadros… eso lo tengo de referencia. También, por supuesto, cantaores como Menese y Vargas muy ortodoxos a la hora de estudiar.

–Las seguidillas es la interpretación con la que tú te sientes más cómoda. ¿Qué le transmite?

–Es que es un cante donde se llora, se grita y siempre se habla de pérdida, de dolor… Entonces cuando terminas de cantarla te vacías totalmente. Cada cantador elige letras donde él se siente identificado y yo por ejemplo cuando hago la letra de "El Carrito de los Muertos" termino con la lagrimilla. Yo creo que es el cante con el que más siento y más me expreso.

–Siempre con la fiel compañía de Antonio Carrión a la guitarra...

–El vínculo comienza porque Antonio está muy unido a la Puebla. Él siempre acompañaba José Meneses y en uno de los ensayos de la Peña Flamenca me invitó a cantar. Y ya no dejé de ir a su casa nunca. Mejor experiencia que el acompañamiento de la guitarra de Antonio para mí no la hay, te caza al vuelo porque antes de que te equivoques, él sabe que te vas a equivocar.

–¿Cómo es el público de la provincia?

–Ya conozco de la sabiduría del pueblo de Zamora sobre el flamenco y es una gran responsabilidad. Aquí hay grandes aficionados, lo fue toda una sorpresa la primera vez que vine.

