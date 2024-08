La Junta Local de Seguridad de Puebla coordinará los polémicos estacionamientos en fechas de afluencia masiva

La Junta de Seguridad Local de Puebla de Sanabria ha abordado este viernes el dispositivo de cara a la afluencia masiva para el Mercado Medieval y las fiestas locales de Las Victorias. Y entre este dispositivo están las zonas de aparcamiento que ya ocasionaron un cúmulo de denuncias a los conductores que estacionaron en varios puntos de la villa. Una situación que se trató para, en palabras del subdelegado de Gobierno, Ángel Blanco, “que no se repita algún pequeño error que hubo otros años, que haya esclarecimiento y que tengamos todo claro, los vecinos y las personas que asisten”.

El alcalde de Puebla, José Fernández, señaló que el Plan de Evacuación y de Seguridad se va a estudiar “desde una perspectiva general del día a día en Puebla y en toda la zona de influencia de la comarca”. En el día a día “hay puntos negros importantes que hay que mejorar y trabajar como es el Arrabal, los fines de semana y cuando se acaba la jornada del Lago y a partir de ciertas horas”. Abogó por “trabajar una estructura general del planteamiento de seguridad”. Junto con este planteamiento general “estudiaremos a fondo el tema del Mercado Medieval para coordinarnos y ponernos de acuerdo en aparcamientos, en horarios, etc. tanto en las Victorias como en el Mercado Medieval”. El alcalde señaló la ausencia de los representantes de la Junta de Castilla y León con competencia en la materia de horarios que es un tema conflictivo en épocas festivas. Respecto a las denuncias masivas y en una fecha puntual por estacionamiento “es verdad que no hubo coordinación” y es una zona de línea continua “donde tradicionalmente se aparca desde hace más de 30 años” cuando hay masiva afluencia. El alcalde se decantó por coordinar la seguridad y las denuncias de los vecinos que sienten invadida su acera.

Delitos

El subdelegado del Gobierno adelantaba las cifras de delitos en Puebla. El 32% de las denuncias presentadas en Puebla en estos siete primeros meses corresponden a cibercriminalidad y ciberestafas. De 7 denuncias para el mismo periodo de 2023, se ha pasado a 17. Suelen ser estafas en compras en la mayoría de las ocasiones. La criminalidad convencional solo se ha incrementado en un caso más respecto a 2023 en estos siete meses. El alcalde refrendó que “si no hay delincuencia es porque hay Guardia Civil y si no hay visitas a los cuarteles es porque hay guardias allí”, resumiendo la labor de prevención. “Esa presencia de la Guardia Civil a veces no la valoramos”.

De un robo en un local en 2023, este año solo se registró un robo en vivienda y un hurto más. No hay denunciado hasta ahora ningún caso contra la libertad sexual de las mujeres como resumen de los tipos delictivos en la villa. Blanco reconoció que “no son números altos, no solo teniendo en cuenta la población que hay en Puebla sino la gente que viene aquí”. La labor de “prevención de la Guardia Civil, el Ayuntamiento y los vecinos y vecinas” para el responsable de la Subdelegación de Zamora.

Dentro del Pacto Estatal contra la Violencia de Género “hemos valorado el trabajo del Ayuntamiento de Puebla, siempre ha estado en la vanguardia y pionera en la provincia”. De los 2,8 millones de euros para la provincia en la lucha contra la violencia de género, el ayuntamiento sanabrés ha recibido 54.000 euros por “un trabajo extraordinario y reconocido una condecoración”. El pasado año no se registró durante las fiestas ningún acto contra la libertad de la mujer y no coincidió ningún caso de violencia de género”.

