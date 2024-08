La dignidad de ser de pueblo

Ricobayo abordó ayer en sus fiestas y de la mano de Teo Nieto los restos y posibilidades del Mundo Rural: "reto a los que tenemos que enfrentarnos el mundo rural y qué posibilidades tenemos los que allí vivimos".

Teo Nieto Vicente, nacido en 1970 en el barrio zamorano de San Lázaro, fue ordenado sacerdote el 16 de septiembre de 1995 y su primer destino fue Alcañices. Desde 1988 reside en San Juan del Rebollar, donde lleva 25 años. Actualmente es el párroco del equipo misionero que atiende a 43 pueblos alistanos.

Partió de una constatación de qué es el problema demográfico. ¿Es la despoblación un problema sólo del mundo rural?: "es un problema de occidente" (sociedad occidental) ¿Cual es el problema de la despoblación y la demografía que tenemos en occidente? "Hay una causa concreta que es el paradigma neoliberal que estamos viviendo; un sistema cultural, más que una ideología, el neoliberalismo es un sistema cultural que impide la demografía. Es un tema cultural que está basado en el individualismo que lleva al narcisimo y en economicismo que es "poderoso caballero es don dinero".

¿Para el mundo rural qué consecuencias tiene este paradigma neoliberal? En el paradigma economicista "lo pequeño no es rentable económicamente con lo cual es mejor concentrar a la gente en grandes ciudades. No importa si hay un problema ecológico, da igual. El paradigma narcisita tiene como consecuencia que destruye nuestras estructuras comunales, los concejos y las mayordomías. Es verdad que los concejos antiguamente hacían de la necesidad virtud. Había un problema y había que resolverlo, pero es verdad que ahora los problemas existen y ante esas necesidades estamos saliendo cada uno que se busque la vida”.

Hizo hincapié en el que segundo reto es cultural. El mundo rural español es un mundo rural despreciado. En el diccionario de la lengua española del año 2001 a lo rural se le definía así: "perteneciente o relativo del campo y sus labores. Inculto, tosco, apegado a cosas lugareñas. Es decir, es un poco la idea de Paco Martinez Soria, la idea de que el que se queda en el pueblo es el de segunda categoría. De hecho a mi a veces me lo dicen. Le decían a mi madre antaño ¿cuando ascienden a tu hijo? como si ascender fuera ir a la ciudad". Primer reto, mundial, que es el paradigma neoloiberal. Segundo reto específico español, la cultura: una cultura despreciada.

Como tercer reto planteó el de las infraestructuras: "Yo creo que respecto tenemos que desmontar prejucios ¿El problema del mundo rural es la falta de infraestructuras, sanidad, comunicaciones, la falta de empleo, la falta de oportunidades?".

¿Es una causa o una consecuencia de la despoblación? ¿Realmente vivir en la ciudad es sinónimo de tener acceso al ocio o a una sanidad digna? Ahora mismo posiblemente el médico de cabecera, de Atención Primaria, nos dan cita antes a los de los pueblos que a una persona de Madrid o Zamora". En las infraestructuras "deberíamos de cuestionarnos, aunque sí hay un problema muy serio, la posibilidad de encontrar vivienda".

En empleo en el mundo rural hay cosas que tenemos que interrogarnos: personas del pueblo que tienen el trabajo en el pueblo, casa en el pueblo y están viviendo en la ciudad; y personas de la ciudad que están trabajando en en el pueblo. Sería interesante hacer un listado de cuántas personas van y vienen todos los días a Aliste a trabajar, además en todos los estratos sociales, sanitarios, banca, ayuntamientos, residencias, canteras, de una gama de empleos muy amplia; y cuántos van y vienen todos los días de Zamora a Aliste, de la ciudad al pueblo. ¿No hay empleo o el que hay lo ocupan personas que no viven en el pueblo?

La oportunidades faltan desde el criterio de la sociedad neoliberal, del éxito y del dinero. Cuando una persona ha querido estudiar y sacar unos estudios importantes, importantes visto desde los criterios que tenemos en nuestra sociedad, pues lo ha podido hacer. Ha tenido una dignidad.

Hemos ido pasando del desprecio a lo rural a la valoración de lo rural, "pero sí que es cierto que esa valoración se ha considerado desde una triple dimensión: qué bonito es el pueblo, en verano; un mundo rural como lugar de ocio. Qué bonito es el pueblo en la pandemia, mundo rural como refugio. Qué bien el pueblo como despensa, si paramos en los pueblos, no se alimenta la ciudad. Y también se valora lo rural desde los votos: porque cuesta menos sacar un diputado en las zonas despobladas que en una zona muy poblada. ¿Hay un avance? "Sí, es cierto, pero algunos seguimos creyendo que tenemos que poner al mundo rural como alternativa de vida".

Los movimientos sociales y los microproyectos

Estos son los tres retos, demográfico cultural y de infraestructuras: "Yo creo que las posibilidades se articulan entorno a dos ejes de acción, por un lado los movimientos sociales y por otro lado los microproyectos". ¿Porque los movimientos sociales? Porque son los que se encargarían de transformar este sistema social, el paradigma neoliberal, de purificar nuestro sistema cultural presentando al mundo rural en su vertiente más positiva y también de reivindicar aquellas cosas que vamos necesitando.

Teo Nieto proponía frente frente a las potentes industrializaciones como macrogranjas o grandes industrias los microproyectos: los negocios locales. Puso como ejemplo casos concretos de parejas jóvenes que han decido montar un negocio en el pueblo y se han quedado en el pueblo. Una macroindustria crea un impacto ambiental muy fuerte y un empleo muy escaso cubierto seguramente por gente de la ciudad: "Pero cuando te encuentras con una pareja de hermanos o un matrimonio, una familia que quiere montar aquí un pequeño negocio, sabes que lo quieren montar aquí porque son de aquí, quieren vivir aquí y quieren generar un proyecto de vida aquí". Ejemplo. Una macrogranja crea 10 puestos de trabajo que vivirían en Zamora y un pequeño negocio te crea dos que se quedan en el pueblo. Un impacto ecológico que no compensa el impacto económico ni el de vida.

Ante el problema demográfico en Europa, occidente y España, "como no abramos las puertas de manera racional, sensata y organizada, vamos a tener un problema serio", poniendo dos pequeños matices: "Necesitamos los migrantes pero no tenemos que instrumentalizarlos, porque son personas, a las que tenemos que acoger, a las que necesitamos, pero no las tenemos que instrumentalizar como mano de obra. El reto es hacer una integración cultural, que al final somos culturas distintas".