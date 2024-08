La "niña" de madera de Fermoselle

No hay otra como ella dentro de los confines de la provincia. "Lo más parecido, en cuanto a estructura, aunque no es ni parecido, es la de Ciudad Rodrigo", cuenta Daniel Villarino, el vigilante municipal encargado de la supervisión de su montaje.

Y es que el más del millar de piezas de madera que conforman la genuina plaza de toros de Fermoselle "persigue", como ya ha conseguido el popular coso mirobrigense, hacerse con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con carácter inmaterial.

Desde el consistorio fermosellano, se está llevando a cabo la recopilación de toda la documentación y datos, así como el reportaje gráfico necesario, para lograr que el sueño compartido de los habitantes de la capital de los Arribes del Duero se ha haga realidad.

Como explica el alcalde de la localidad, José Manuel Pilo, "es un proceso largo" de cara al que pretende completarse el expediente de solicitud este año, con un reportaje gráfico de vídeo y fotografía "de cuál es exactamente el proceso" de montaje, algo que "no se había hecho antes".

La documentación gráfica de la secuencia total de la construcción de la plaza que se está llevando a cabo desde los departamentos municipales cumplirá así dos funciones: "primero, para mantenerlo como un documento vivo" y, luego, que sirva de argumentación "para quien tiene que valorar" la concesión de la deseada declaración de que la de Fermoselle es "una plaza singular".

El del coso fermosellano no se trata de un proceso de montaje sencillo; este año, los operarios municipales comenzaron a finales de mayo y "todavía no se ha terminado". Porque ensamblar, una a una, las diferentes piezas que dan vida al ágora de madera que se convierte en el "centro neurálgico" de la villa durante todo el verano no es fácil. Como ejemplifica su alcalde, "parece un Mecano porque hay que ir acoplando cada una de las piezas".

Unas 180 talanqueras, un centenar de postes principales de carga, 72 cerchas "que hacen la forma de los escalones para los asientos", unos 450 tablones que suponen los propios asientos, 40 soleras en las que se cargan las cerchas, burladeros, barandillas, puertas de paso, maderas de remate,... forman la estructura de este "entramado de mucha madera" que cuenta con una pieza especial: el "Abuelo".

La "joya de la corona" de la plaza de Fermoselle es un poste "que puede tener una antigüedad superior a 200 años", según explica Pilo, y que "se convertía en el eje principal" del montaje de la plaza de toros ya que, hasta ahora, se venía colocando a la entrada, "justo donde arranca el tendido, a la derecha, donde se sitúa la puerta de los toriles", da explicaciones de su habitual ubicación el alcalde. Pero este año, se ha hecho una modificación para incrementar la seguridad y ensanchar la entrada a la plaza, y el "Abuelo" se ha situado fuera, en la esquina de la iglesia parroquial, donde se sitúa un cañizo que corta el acceso que baja desde la plaza a la iglesia. "De este modo, lo que queremos es que todo el mundo pueda ver al ‘Abuelo’ en todo su esplendor, de forma independiente, donde arranca el cañizo más importante".

Así, la idea que manejan en el consistorio es que, a partir de septiembre, cuando la plaza vuelva a hacer el camino inverso y sus piezas vayan desapareciendo a la par que el otoño entre en escena, el "Abuelo" esté expuesto permanentemente a la vista en una vitrina cuya ubicación aún no está definida, aunque es probable que termine siendo la arcada de la plaza Mayor de la villa.

El hecho es que esta construcción ha ido evolucionando a lo largo de los años. Aunque, ahora, las maderas que conforman este "puzle" taurino pertenecen a la familia local Tarabilla, que se las alquila cada verano al Ayuntamiento para que la plaza, que renace por primavera, pueda acoger "principalmente" espectáculos taurinos, pero, también, otro tipo de eventos culturales, como conciertos y otras actuaciones, no siempre fue así.

"Antes, se ponían las talanqueras y encima no había tendidos, sino tablaos", explica Pilo. Y, sobre la base horizontal de estos tablones, "la gente se situaba de pie, en sillas o escaños u otros tableros"; había, incluso, quienes se llevaban sus propias maderas para crearse sus propias localidades". Y aquellos que no las tenían, estaban "condenados" a quedarse en la parte de atrás. "Eso fue evolucionando a lo largo del tiempo y se empezaron a hacer las gradas en diferentes zonas de la plaza; después, fue mejorando la construcción y ya se hizo en toda la plaza".

Como explica el alcalde, hubo un tiempo en el que la comodidad "no era la seña de identidad" del coso de Fermoselle, pero "ahora, sí" ya que el aforo se redujo para dar más amplitud y, en sus tendidos de madera caben en torno a 2.000 personas sentadas; "abajo, en las talanqueras, puede entrar muchísima gente".

José Manuel Pilo reconoce también que "no hay datos exactos" en cuanto a la antigüedad del característico coso follaco, "pero, si el madero principal, el ‘Abuelo’, tiene más de 200 años, pues la plaza data de muchísimo antes".

En relación con esto, el regidor alude a "un dato significativo": "el emperador Carlos I, cuando ordena la destrucción del castillo de Fermoselle, porque fue el último baluarte de los comuneros, con el obispo Acuña al frente", le otorga a la villa el "privilegio real" de poder celebrar corridas de toros. "Cómo se celebraban esas corridas de toros es lo que no sabemos exactamente, si eran corridas como tal, si eran encierros o si era combinado".

Este 2024 se cumple así el 501º aniversario desde que Fermoselle tiene reconocido ese derecho de correr toros, desde que el rey Carlos I se lo concediese en 1523. Unos festejos taurinos que se han recuperado en la histórica plaza el pasado 2022 ya que, desde 2007, se celebraban en la plaza portátil que, hasta hace unos meses, se ubicaba en las inmediaciones del paseo de la Ronda.

El albero vuelve así a vestir el pleno corazón del casco histórico de Fermoselle, un pueblo con tanto arraigo taurino que, al mediodía en punto de cada 1 de agosto, en él, toma la voz su "Campana Torera" para anunciar que la villa da comienzo al mes de sus fiestas en honor a San Agustín, que, en la capital de los Arribes, se convierte en el patrón de la tradición taurina popular.

