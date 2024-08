Último balance de la cosecha en Zamora: 3.300 kilos por hectárea en trigo y 3.700 en cebada

"Pese a la complicada situación que vive en la actualidad el sector agrario en Zamora, la producción de cereales de invierno ha superado ligeramente el medio millón de toneladas, más del doble que en la última campaña, lo que supone una vuelta a la normalidad tras los datos del pasado año”. Así lo ha confirmado el delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, durante su primera reunión con el Consejo Agrario Provincial, donde ha presentado a los representantes agrarios de la Alianza UPA-COAG y Asaja los datos de la campaña del cereal durante el pasado invierno, realizada durante las últimas semanas.

El balance de la cosecha no satisface en absoluto al sector agrario, que reclama para el campo zamorano "el mismo trato que se da a los productores cereales de países como Polonia o Rumanía que tienen ayudas directas". Las organizaciones agrarias hablan de una producción "escasa", no comparada con el año anterior, que fue muy negativo, pero en todo caso no garantiza un rendimiento suficiente para las explotaciones.

Los rendimientos en secano, en concreto en trigo, han sido de 3.300 kilos por hectárea, y en cebada, 3.700. Se han sembrado de cereal 174.000 hectáreas, de las cuales se han segado 26.000 hectáreas para forraje.

PAC

También se ha expuesto ante las organizaciones agrarias el balance de las solicitudes de la PAC durante el presente curso. En total, los agricultores zamoranos han realizado 9.103 peticiones, lo que supone un leve descenso del 4% respecto a 2023. A su vez, la Junta de Castilla y León ha realizado ya el pago del 90% de las solicitudes durante el mes de mayo, lo que sitúa a la provincia por encima de la media nacional (74%) "y demuestra el firme apoyo de la Administración regional al sector" ha precisado Fernando Prada.

Esta celeridad en el pago se une a la flexibilidad en el cumplimiento de algunos requisitos de la PAC, entre los que cabe destacar la exclusión de las explotaciones de menos de 10 hectáreas del cumplimiento de los requisitos de ecocondionalidad, la posibilidad de elegir entre distintas formas de rotación de cultivos o la eliminación de la obligación de dejar un 4 % de la superficie cultivable para elementos no productivos

Topillos

El Consejo Agrario Provincial se ha centrado también en la observación y prevención de las distintas plagas y enfermedades con recomendaciones destinadas a frenar el avance del topillo campesino, una de las grandes preocupaciones mostradas por los agricultores, así como otras plagas que afectan a cereales, vid, leguminosas y alfalfa. El delegado de la Junta ha confirmado la extensión del topillo, de forma muy especial en la comarca de Tierra de Campos y ha apelado a la actuación de los agricultores "para que mantengan limpias sus parcelas".

El viernes habrá una reunión entre la Consejería de Agricultura y las organizaciones agrarias para analizar la evolución del topillo en los campos de cultivo.

