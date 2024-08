Misterio entre viñedos: La serie con un reparto estelar que se rueda en Fermoselle

La historia transcurre durante un fin de semana en una bodega apartada del mundo. Hasta allí traslada un reconocido psiquiatra a sus pacientes para completar el tratamiento. Pero un fatídico hecho dará un giro inesperado a los acontecimiento. Y ese lugar no es otro que Hacienda Zorita, en Fermoselle, escenario principal de la serie "Matices" y centro de operaciones de un rodaje que reúne a estrellas como Elsa Pataky, Luis Tosar, Eusebio Poncela, Maxi Iglesias, Enrique Arce, Hovik Heuchkerian, Juana Acosta, Fariba Sheikhan y Miriam Giovanelli o Raúl Prieto.

"Poder disponer de una bodega para nosotros y rodar en sus diferentes espacios es un lujo; teniendo en cuenta además que estamos en temporada alta, cuando la gente quiere estar de vacaciones. Pero necesitábamos rodar con este escenario, antes de la vendimia, cuando las viñas están tan verdes y bonitas. Los tiros de cámara con las vides desde lejos son maravillosos, la luz es sensacional. Sabíamos que había muchas complicaciones, pero Zamora nos lo ha dado todo y estamos felices" reconoce María García Castrillón, una de las productoras ejecutivas de esta nueva producción de Secuoya Studios y Stellarmedia en asociación con SkyShowtime.

Rodaje de la serie "Matices" en una bodega de Fermoselle / Ana Burrieza

Durante cuatro semanas la bodega fermosellana ha cerrado sus puertas al público para transformarse en un set de rodaje donde dirección, asistentes de cámara, luces, maquillaje, técnicos de sonido, director de fotografía, vestuario, productores y el reparto estelar de esta serie coral -ocho episodios de media hora de duración- conviven con una organización asombrosa.

Un equipo entre 100 y 120 personas trabajando durante intensas sesiones maratonianas en una estancia rodeada de viñedos. "Es un espacio ideal para la serie. Un sitio apartado, bonito, amplio y con una luz maravillosa. Esta bodega nos lo daba todo" abunda García Castrillón.

A la vez, el desplazamiento a un lugar tan periférico ha sido todo un desafío. "Somos un equipo grande, hay que mover a muchos actores porque es una serie muy coral y al final eso dificulta bastante los movimientos y el rodaje".

Pero, a juzgar por las sensaciones del director de "Matices", Sergio Cánovas, y del director de fotografía (DOP), Miguel Roldán, la apuesta por este enclave fermosellano ha sido un acierto. "Es absolutamente perfecto" coinciden.

A Sergio Cánovas, "Matices" le ofrece la oportunidad de trabajar "con grandísimos profesionales que al final, después de semanas de rodaje, se convierten en amigos". Aunque para este director el género de suspense o thriller psicológico no es nuevo –ha dirigido "Noche de chicas" y desarrollado buena parte de su carrera en Estados Unidos–, sí asume que "es un formato que en España no es tan habitual. Aquí la comedia o el drama lo controlamos bien, pero este género es un poquito más difícil de encontrar. A mi particularmente me gusta mucho" comenta durante un alto en el rodaje, prácticamente el tiempo justo para comer en las propias estancias de la propia bodega.

¿Cuál puede ser la clave del éxito de "Matices"?. "La historia es muy interesante, tiene muchos giros, tiene profundidad, matices… Yo creo que a la gente le va a sorprender, tanto por el género como por las actuaciones de todos los actores, que están maravillosos. Cada plano es un disfrute".

Sergio Cuevas y Miguel Roldán, director y director de fotografía de la serie "Matices" / Ana Burrieza

Tras la buena experiencia de "Noche de chicas", Sergio Cánovas y Miguel Roldán vuelven a colaborar con esta serie coral que ha conseguido logros como la vuelta de Elsa Pataky después de 20 años apartada de los escenarios españoles. "Trabajar con estos actores, estar ahora mismo aquí delante de Eusebio Poncela, Luis Tosar, Elsa Pataky, Maxi Iglesias, Enrique Arce, Hovik Heuchkerian, Juana Acosta, Fariba Sheikhan y Miriam Giovanelli o Raúl Prieto (no me quiero olvidar a ninguno), es un disfrute diario. Son todos maravillosos" reconoce el director, que ha contado también con figurantes locales, de Fermoselle.

"No es una serie muy común y creo que eso ha influido para que los actores se metieran en el proyecto, se ha creado muy buen ambiente entre ellos" revela García Castrillón. "El desafío es estar a la altura de lo grandes profesionales que son, el talento que tienen y sacar el máximo de ellos" apunta Sergio Cuevas sin ocultar "el maravilloso trato que estamos recibiendo en Zamora".

Y en eso también coincide con el director de fotografía. Con la experiencia en series como "Los hombres de Paco", "El internado" o "La familia mata", Miguel Roldán se adentra en este nuevo proyecto ilusionante junto a Sergio Cuevas para rodar en un escenario "que coincide mucho con lo que requería el guión". Tanto el entorno rodeado de viñedos como la propia bodega con la torre donde se sitúa el despacho del doctor "han encajado de forma increíble con lo que buscábamos" reconoce este acreditado director de fotografía, que lleva trabajando desde 2005 en proyectos nacionales pero también Estados Unidos, Sudamérica o Europa.

Aún con toda la experiencia, Miguel Roldán se sigue sorprendiendo y no oculta el descubrimiento de Zamora. "Existen localizaciones maravillosas para poder explotar". ¿Acaso para llevar a cabo nuevos proyectos? "Totalmente. Nosotros no paramos y hay lugares increíbles".

La provincia no es desconocida para Sergio Cánovas. "Zamora es una ciudad que me gusta mucho, cuando tengo oportunidad vengo y luego paso hacia Portugal" revela el director, que esta misma semana rodará en otro escenario tan sensacional como el Puente Pino o Puente de Requejo.

El equipo se ha integrado "de forma sensacional" precisa García Castrillón en Fermoselle y su entorno. Allí se hospeda el grueso de los profesionales desplazados para participar en el rodaje de "Matices", una serie nacida para no dejar a nadie indiferente y que dejará huella en este sensacional rincón de los Arribes del Duero.

Suscríbete para seguir leyendo