Senos, vulvas y penes (I)

Los nombres de las partes íntimas del cuerpo humano pertenecen, a causa de las consideraciones sociales (pudor, censura, etc.) que pesan sobre ellas, a la esfera léxica del tabú, de lo innombrable. Lo que tiene sobre el léxico de las lenguas un efecto paradójico, pues para denominarlas hay un sinfín de palabras nacidas de la necesidad de sustituir los vocablos tabú por nuevos eufemismos, que, al desgastarse y convertirse en nuevas formas tabú, impulsan la creación de otros eufemismos en un proceso de bola de nieve. Pese a ello, los repertorios léxicos, sean diccionarios generales, sean glosarios diferenciales, suelen callar, a caballo entre lo pudibundo y lo mojigato, este tipo de palabras, de modo que si no supiéramos ya que no es así, pensaríamos que en nuestras sociedades no se llama de ninguna forma a los senos, las vulvas y los penes. Pero nada más incierto, como tenemos ocasión de demostrar en este artículo, en el que traemos a colación algunos nombres recogidos en la provincia de Zamora para designar estos elementos del cuerpo humano. Esperamos con ello que los lectores de esta sección conozcan, por un lado, la riqueza y diversidad de nuestro léxico, y, por otro, que pasen un buen rato, máxime, en estos calurosos días del estío, que invitan al solaz y al buen humor.

SENOS

CALABAZOS, CALABACICOS, CALA-BACIÑOS: ‘pechos de mujer adolescente’, Aliste.

CATALINAS: Toro.

ESPETEIRA: ‘espetera, pecho de una mujer, particularmente, cuando es muy desarrolla-do’, Aliste.

LIMONES: Toro.

MAMADERAS: Toro.

MANZANAS: Toro.

MARGARITAS: Toro.

NARANJAS: Toro.

PECHONALIDÁ: ‘pechos grandes de la mu-jer’, Aliste.

PECHONAMEN: ‘pechos grandes de la mu-jer’, Toro.

PERCHERA: ‘pechera, pecho voluminoso de la mujer’, Toro.

TETINAS: Toro.

VULVAS

BOCA DEL CUERPO: Aliste.

BOYO: Toro.

BUSETA: La Guareña.

CACHUELA: Sayago.

CALANDARIU: Sanabria Leonesa.

CARRASQUIÑA: Aliste, Toro.

CASTAÑA: Aliste, Sayago, Toro.

CASTAÑETA: Sanabria Leonesa: Sampil.

CENISGA: Sanabria Gallegoportuguesa.

CHIRIGATA: Aliste.

CHISGA: Sayago.

CHISGARATITA: Sayago.

CHISPA: Los Valles.

CHISTOSA: Sanabria.

CONA: Sanabria Gallegoportuguesa, Aliste.

CONEJERA: Toro.

COSA: Aliste.

COYO: Tierra de Alba.

CRICA: Sanabria Gallegoportuguesa, Los Valles, Aliste, Tierra de Alba, Sayago, Tierra de Campos, Tierra del Pan, Tierra del Vino, La Guareña: La Bóveda de Toro, Fuentela-peña; Toro.

CUCA: Toro.

CUCHICHI (f.): Toro.

CUCHIMINA: Toro.

CULA: Los Valles.

CULA BOBA: Los Valles.

CUSCA: Los Valles, Sayago.

DISPOUTERIA: Sanabria Gallegoportugue-sa.

FANACHO: Sanabria Leonesa.

FANDANGA: Sayago.

FANDANGO: Sanabria Gallegoportuguesa, Los Valles, Aliste.

FANDANGU: Sanabria Leonesa.

FANDORRO: Sayago.

FARFAÑUELA: Sayago.

FARRAGACHA: Sanabria Gallegoportugue-sa.

FARRECHA, FERRECHA: Sanabria Galle-goportuguesa.

FISGA: Sayago.

FOFARASCA: Sayago.

FONA: Aliste.

FUNAITA: Sayago.

FUSA: Tierra del Pan, La Guareña, Toro.

FUXA: Aliste.

GRILA: Sanabria Gallegoportuguesa.

HIGO: Aliste.

MENINA: Sayago.

NACIDERO: Sayago.

NATURA: Sanabria Gallegoportuguesa: San Ciprián de Hermisende.

ÑATURA: Aliste, Tierra de Tábara.

