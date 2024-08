El Festival Folk-Rock Nas Portelas: Tradición y futuro en Lubián

Lubián, un pequeño rincón sanabrés de la provincia de Zamora, se convierte cada verano en un vibrante epicentro de música y cultura gracias al Festival Folk-Rock Nas Portelas. Lo que comenzó en 2004 como una sencilla iniciativa de los jóvenes de la localidad, se ha transformado en un evento emblemático que atrae a amantes del folk y el rock de toda España.

Los habitantes de la localidad se vuelcan en la organización, haciendo del festival una experiencia auténtica y comunitaria. Las calles se llenan de color y alegría, y la música resuena en cada rincón, creando una atmósfera mágica que envuelve a visitantes y lugareños por igual.

El Festival Folk-Rock Nas Portelas de Lubián acoge actividades que ponen en valor el folklore local y regional. / Cedida.

El festival ha crecido en tamaño y reputación, atrayendo a un público cada vez más amplio y diverso. Sin embargo, ha logrado mantener su esencia y su espíritu original: la pasión por la música y el compromiso con la tradición.

Un fenómeno cultural en Lubián

El alcalde de Lubián destaca con orgullo el impacto del festival: «En un pueblo de 160 habitantes, de un ayuntamiento de 308, ha llegado a congregar a entre 4,000 y 5,000 personas en el 2016 cuando actuó Carlos Núñez». Este impresionante dato refleja no solo la popularidad del evento, sino también la meticulosa organización que lo sustenta. Artistas de renombre como Milladoiro, Berrogüeto, Luar na Lubre y Hevia han pasado por su escenario, elevando el prestigio del festival a nivel nacional e internacional.

Un momento del festival As Portelas, en Lubián. / Cedida.

La 18ª edición, en el XX aniversario

La jornada inaugural del festival comenzará el 5 de agosto con una convivencia de bandas de música y grupos de danza tradicional en la Plaza Horta do Cura a las 18:30 horas. La Banda de Gaitas As Portelas, oriunda de Lubián, se unirá a Silveiras do Támega de Orense y la Agrupació de Ball Es Rebrot de Mallorca, en una tarde que promete ser un deleite para los sentidos. A las 21:30h, la música continuará con los conciertos de Oscar Ibáñez & Tribo, Entavía y Los Yolos, quienes llenarán de energía y melodía la noche lubianesa.

El segundo día del festival estará marcado por el rock, con la actuación de Ruxe Ruxe a las 22:30 horas. La noche contará además con las actuaciones de las bandas zamoranas Aullidos y Kirson, cerrando el evento con una explosión de sonidos vibrantes.

Calidad y cercanía, señas de identidad de Nas Portelas

Económicamente, el festival representa un desafío para el Ayuntamiento de Lubián, explica su titular, ya que a nivel de infraestructuras, la localidad ofrece limitaciones evidentes de espacio: “Al estar en la montaña, no tentemos posibilidad de aumentar el aforo todo lo que nos gustaría”.

Ello no es óbice para restar calidad a los conciertos y al festival. De hecho, en los últimos años, una de las características que lo diferencian de otras citas estivales es su apuesta por el talento local. “Este año teníamos ya cerrados los conciertos pero nos llegó una propuesta de un grupo catalán (Los Yolos) con raíces lubianesas y finalmente serán parte del cartel”, explica Lubián. El festival mantiene así su esencia y se plantea ante un futuro prometedor a pesar de los retos a los que se enfrenta, especialmente en los administrativos: “Cada vez tenemos que hacer más trámites para poder arrancar”, añade el edil.

Sin embargo, los beneficios tangibles e intangibles y el impacto cultural justifican con creces la inversión. El alcalde explica: «Desde que empezó el Festival estamos poniendo a Lubián en el mapa y aparece en catálogos de festivales internacionales de música folk, lo que para nosotros es un orgullo que nos anima a seguir con esta propuesta tras 20 años».

Además del orgullo cultural, el festival tiene un impacto económico significativo en la región. Lubián, junto con los pueblos vecinos de Padornelo y Vilavella, experimentan un notable aumento en la actividad comercial durante los días del evento, beneficiando a establecimientos locales y atrayendo a visitantes que contribuyen a la economía local.

Lubián, una localidad dinámica todo el verano

El festival Nas Portelas forma parte de toda la actividad del Verano Cultural que organiza, promueve y dinamiza el Ayuntamiento de esta localidad sanabresa, que se inició el 26 de julio y que dura hasta septiembre, coincidiendo con el regreso a las localidades que conforman el municipio de los hijos de los pueblos para pasar el verano.

El Verano Cultural incluye en la presente edición representaciones de teatro, presentaciones de libros, el popular Carnaval de Verano, el Día de la Bici, una actividad para los más pequeños, el Día del Camino de Santiago o el Carro Enfeitado. Una muestra de la vitalidad de este pueblo del noroeste zamorano que además de su casco urbano cuenta con otros cinco (Hedroso, Chanos, Aciberos, Las Hedradas y Padornelo) para el disfrute de los visitantes, y un entorno natural incomparable.