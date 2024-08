El mercado medieval de este pueblo de Zamora, entre los 10 mejores de España

Miles de pueblos y ciudades de toda España organizan algún tipo de mercado medieval o renacentista para rememorar un pasado más glorioso de la villa, poner en valor sus cascos históricos, fomentar el comercio y atraer turismo.

Pero no todos los mercados medievales son iguales, ni mucho menos, pues detalles como la programación cultural y de animación callejera asociada al mercado, la cantidad de puestos instalados o contar con un casco histórico bien cuidado ayudan al visitante a introducirse en ese ambiente de otra época. De esta forma, los mercados medievales de ciertas localidades han ido ganando fama, y peso, atrayendo más y más visitantes cada año.

Es el caso de un municipio de la provincia de Zamora que lleva celebrando su mercado medieval desde los años 80, solamente interrumpido en 2020 y 2021 por la pandemia del Covid-19, y que ha sido reconocido por muchos expertos como uno de los mercados medievales más importantes y mejor logrados de todo el país.

Recientemente, la influencer del sector turístico Anastasia Viajera ha elaborado su particular lista de los 10 mejores mercados medievales de toda España en el que no se ha olvidado de esta localidad zamorana. No es otra que Puebla de Sanabria, que celebrará su famoso mercado medieval entre el 15 y el 18 de agosto.

Este mercado recuerda el pasado de La Puebla como centro comercial de la comarca sanabresa gracias al privilegio real otorgado por Alfonso X el Sabio en el año 1263 y que reforzaba el anterior fuero firmado por Alfonso IX de León en el año 1220.

Desde hace más de 30 años, el mercado se viene organizando el 15 de agosto y en fechas próximas, cosa que no cambiará en 2024 pese al intento de algunos concejales de la oposición de trasladar su celebración al último fin de semana de julio o al primero de agosto.

Mercado Medieval de Puebla de Sanabria /

Estos son los 10 mejores mercados medievales de España

1️⃣ Mercado Cervantino. Alcalá de Henares. Se celebra hacia el 9 de octubre

2️⃣ Eivissa Medieval. Ibiza. Segundo fin de semana de mayo.

3️⃣ Mercado medieval de Córdoba. Último fin de semana de enero.

4️⃣ Jornadas Medievales de Sigüenza. Guadalajara. Segundo fin de semana de julio

5️⃣ Feria Medieval Hondarribia. Irún. Guipuzcoa. Suele celebrarse en el mes de junio.

6️⃣ Mercado Medieval de Vic. Barcelona. Entre el 4 y 8 de diciembre

7️⃣ Mercado Medieval de Puebla de Sanabria. Zamora. El fin de semana más próximo al 15 de agosto.

8️⃣ Mercado Medieval de Chinchón. Madrid. En el mes de febrero.

9️⃣ Jornadas Medievales de Ávila. Primera semana de septiembre.

🔟 Santo Domingo de la Calzada. La Rioja. En el puente de la Concepción, del 5 al 8 de diciembre.

De las 10 localidades seleccionadas por la influencer, Puebla de Sanabria es con diferencia la más pequeña de todas, con menos de 1.500 habitantes, por lo que la fama de su mercado medieval tiene aún más mérito si cabe. El siguiente municipio más pequeño, Sigüenza, triplica en población a Puebla de Sanabria, y la de mayor tamaño es Córdoba, con más de 300.000 habitantes, seguida de Alcalá de Henares con cerca de 200.000 habitantes.