Las medallas olímpicas se ganan en este municipio zamorano

Los 80 niños del segundo turno del campamento San Lorenzo, en Sejas de Sanabria, se despiden este fin de semana tras un verano de actividades y convivencias.

Un total de 170 niños de diferentes provincias españolas de entre 8 y 15 años, 15 monitores y 10 premonitores han participado del campamento conmemorativo de los 100 años de creación del Mundo Disney y de las Olimpiadas Sejas 24, en esta 52 edición de San Lorenzo.

El padre Francisco, Paco Díez ,y los monitores Raúl Alonso y Álvaro Lozano explican la dinámica de las actividades y el compromiso cristiano de San Lorenzo.

Los grupos se han organizado en patrullas de héroes y villanos para superar las diferentes pruebas y conseguir puntos para cada uno de los equipos. Se han recreado los países de la ficción de Disney, como Nunca Jamás, El País de las Maravillas, Narnia, Monstruópolis.

Las pruebas olímpicas se desarrollaron en el campamento, inspiradas en las 12 pruebas de Hércules, un personaje de la mitología rescatado en una de las películas Disney.

La jornada inaugural contó con el desfile de banderas y aros olímpicos, y donde no faltó la llegada de la antorcha olímpica. Nueve equipos rotaron en las diferentes competiciones, en modalidades más allá del olimpismo convencional, desde el lanzamiento de zapatilla, a las habilidades para rellenar botellas de agua, y las más convencionales de fútbol, baloncesto, salto de longitud.

"Pequeña ONU"

"Es como una pequeña ONU" así define uno de los responsables de las actividades la integración y convivencia de los niños, que tejen amistad en estas semanas de acampada.

El equipo olímpico está bien alimentado, María Jesús Díaz, se encarga de preparar la comida "es mucha responsabilidad, porque son niños y hay que tener cuidado con las alergias pero lo llevamos bastante bien. La formación es muy importante".

El orden es un aspecto que María Jesús destaca para organizar una cocina escolar, pero lleva 13 años de experiencia en comedores escolares. Y "comen de todo. No protestan ni por la verdura, ni el pescado, no protestan por nada. No sobran ni las judías verdes. Comen fenomenal".

Una máxima que se ha aplicado ha sido "sin móvil y sin teléfono", aunque en todo momento los padres han estado al tanto de las actividades diarias a través de las redes sociales.

Para la joven zamorana, Elisa Andrés Gómez, en su primer campamento en Sejas de Sanabria "ha sido una experiencia maravillosa", como "hacer una yincana por el pueblo". El mejor día "el del Lago, vienes cansadísima pero es una experiencia inolvidable".

Manuela Miguélez de Valladolid es su compañera y para ella es su tercer año de campamento "me gusta mucho porque hacemos muchos juegos". Para Aitana Gómez-Arias de Zamora también es su tercer verano en el campamento San Lorenzo.

