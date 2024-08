Los doce años de un exfraile sayagués

"En el pueblo nadie sabía ni podía sospechar que yo iba a estudiar para ser fraile […] Al saberlo, (el cura) decide enviar una ‘carta de recomendación’ al Colegio […] La carta más o menos venía a decir que yo era un chaval muy malo, que me mofaba de algunas personas, que juraba ‘en hebreo’, que Dios y todos los santos salían por mi boca, que yo no podría tener vocación".

Así podría perfectamente arrancar el libro "El diario de un ex fraile" del sayagués José Miguel Barrios Miano. Decide en cambio apostar por el tradicional orden cronológico siguiendo una autobiografía que comienza a gestarse con sus primeros años de vida en su municipio natal, Torregamones, para narrar toda una vida de vivencias, anécdotas -más de 140- y reflexiones con su formación como fraile como eje vertebrador. Doce años pasó este hijo de labradores y comerciantes inmerso en la carrera para ordenarse como sacerdote carmelita. Se quedó a un año y, como él mismo confiesa, fueron "muchos y varios motivos que se juntaron".

José Miguel Barrios durante su etapa en Calahorra / Cedida

La renuncia a una posible paternidad comenzaba a hacer mella, como también lo hizo la elección de elegir entre ordenarse fraile u optar por una posible carrera como futbolista y la invitación a la boda de su hermano, en la que llegó a confundir la foto de su hermana con la de su cuñada. Demasiados años alejado de los suyos terminaron por mermar una carrera de la que, además de no renegar, luce con orgullo. Hasta tal punto que asegura haber nacido "tres veces", según el DNI, el día que según su madre vino realmente a la vida, y el día de su ingreso en el Seminario de Valderas ese 21 de octubre de 1957. "Y cambió mi vida".

Cuatro años pasó allí para completar los estudios de bachillerato en una etapa marcada también por numerosas historias, como su intento de fuga en su primer día. Aún pasaría otros nueve dentro del camino marcado por la orden como Novicio y Profeso en Calahorra y, posteriormente, con su traslado a Burgo de Osma para completar los tres cursos de Filosofía y los cuatro de Teología en Burgos. "No lo terminé, pero me lo convalidaron" porque, recuerda, "nuestros estudios tenían que convalidarse al no estar reconocidos por el Estado".

El propio Antonio Mercero, director de «verano Azul» le animó a escribir el libro

Toda una autobiografía anunciada y más que conocida por su mujer e hijos, incluso por el propio director Antonio Mercero y "que me propuso escribirlas para hacer una serie con estas historias". Un libro plagado de historias curiosas "pero ciertas" de toda una vida en el Convento y que saltaron de un diario físico con tapa de piel que su hijo le regaló a la tinta de la imprenta tras la dolorosa partida de David.

Uno de los momentos vividos por José Miguel Barrios dentro del Seminario / Cedida

A lo largo de casi 300 páginas, José Miguel narra su paso por una Mili que completó -pese a que pudo eludirla por su condición de fraile y que le llevó a Tenerife o la historia de amor con su mujer Loli trazan todo un entramado que muestra la parte más íntima y personal de este empresario asentado en San Sebastián. También su particular uso del salvoconducto o de su gusto por despojarse del hábito para disfrazarse de camarero y viceversa ya tras su salto a la vida laica.

Una época de la que guarda más que los recuerdos y a la que regresa un día al año desde hace medio siglo para reencontrarse con "todos los que nos quedamos en aspirantes", unos 69 de los sólo tres que terminaron por ordenarse.

Toda una vida contenida en un libro que presentará el próximo 4 de agosto en la Sala Cultural Don Bernardino de Torregamones a las 12:00 horas y a las que seguirán otras citas en Fermoselle en la Peña del Pulijón, Valladolid (21 de septiembre) y en San Sebastián el (30 de septiembre).

Suscríbete para seguir leyendo