La simbiosis pictórica entre las Tierras del Vino y del Pan

Durante los días 24, 25 y 26 de julio, con motivo de las fiestas patronales de Santiago Apóstol, Muelas del Pan se viste de gala para acoger una muestra retrospectiva de la pintora Carmen Jambrina González. Nacida, criada y fuertemente vinculada con Villaralbo, La Villa Blanca, uno de los núcleos poblacionales más importantes y prósperos de La Tierra del Vino, pero especialmente asentada en Muelas del Pan, el prodigioso pueblo de origen astur, de los paisajes más hermosos por sobrecogedores y de la alfarería de uso más fina y elegante de Zamora.

–¿Desde cuándo empezó tú interés por el dibujo y la pintura? ¿Cómo fueron esos comienzos?

–Desde muy pequeña me gustó mucho dibujar, de hecho, sobresalía del resto en la escuela durante mis primeros años en Villaralbo. Después tuve la gran suerte de que Alberto de La Torre me diera clase en bachillerato y nos ofreciera la posibilidad de elegir como modelos algunas de sus creaciones. Sus enseñanzas me motivaron para seguir dibujando y pintando.

–Tu pintura es de un vistoso colorido, mostrando una habilidosa combinación de tonalidades y formas en perfecta armonía. ¿Como ha sido tu aprendizaje con el manejo de los pinceles? ¿Dónde has aprendido y como mantienes tu crecimiento constante?

–Ya de adolescente, y estudiando en Zamora compré tubos para pintar al óleo y no me atreví a utilizarlos hasta el fallecimiento de mis abuelos. Ese hecho me animó a usarlos como forma se superar mejor la pérdida, con todo veía la necesidad de ser orientada y conducida por un profesor que me enseñara. La visita a la Asociación de Vecinos de Los Bloques me satisfizo esa necesidad. Allí me admitieron, me inicié con la dirección técnica de Ángel Calvo, y allí sigo. Luego vino Andrea Valero hasta llegar a la actual profesora Luisa, gran experta en el manejo de los colores además de otra destacadas habilidades docentes.

Arte sobre el lienzo entre dos pueblos zamoranos / Félix Rodríguez Lozano

–La historia de la pintura universal se encuentra plagada de enormes maestros a lo largo de los años, desde Altamira para acá. ¿A quienes de ellos destacarías sobre los demás?

–A muchos, pero particularmente a los europeos Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Rembrandt y a los españoles Velázquez y Goya junto con los más próximos Sorolla, Dalí y Romero de Torres.

–…y con los pintores zamoranos de los últimos años, empezando por los maestros de maestros Chema Castilviejo o Daniel Bedate, ¿A quiénes consideras tus preferidos?

–Sin duda, a los que has dicho junto con Alberto de La Torre y Ricardo Segundo.

–La muestra expositiva es de temática variada, desde el bodegón a figurativo, costumbrista, retrato y hasta los preciosos paisajes ¿Con qué temática te sientes más identificada?

–Con los paisajes, he vivido y vivo en un entorno de vistas espectaculares: Muelas y las riberas de Tierra del Vino.

–¿Has expuesto anteriormente? ¿Cuándo y dónde? ¿Cómo fueron esas experiencias?

–Se ha tratado de exposiciones colectivas como resultado y visibilidad pública al trabajo en La Escuela. Ambas han sido en la sala de exposiciones de la Alhóndiga, la primera dirigida por Ángel Calvo, de tema libre y la segunda dirigida por Luisa y de contenido temático titulada “Zapatos”.

–Esta es tu primera exposición individual ¿Qué esperas de ella?

–Que la disfrute todo el pueblo y los numerosos visitantes que estos días vienen a Muelas, además de darle más colorido a las fiestas, es para mí un acicate para seguir pintando.

