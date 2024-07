La Junta aclara que la sentencia europea sobre la caza del lobo solo se aplicará si deja de estar protegido

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha aclarado este lunes que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no es de aplicación en este momento, pero sí en el futuro si el lobo deja de ser una especie protegida y pasa a ser cinegética.

"Nunca habrá caza del lobo si no está en un estado de conservación favorable", afirmó el consejero, quien también aseguró que la Junta acata y comparte “plenamente” el fallo de la justicia europea, tras la consulta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ante un recurso presentado por la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), contra un plan que regulaba la caza del lobo al norte del río Duero.

En ese sentido, el titular de Medio Ambiente aseguró que en Castilla y León nunca se ha cazado al lobo, a través de los cupos comarcales, si su estado de conservación no era favorable, a la vez que recordó que se elaboraban informes técnicos que partían del análisis de la evolución del número de ejemplares.

Por tanto, como subrayó, "nunca se ha cazado el lobo en lugares en un territorio de Castilla y León si el estado de conservación era desfavorable". Además, Suárez-Quiñones recordó que, al norte del Duero, se cazaba el lobo, por ser la zona en la que se concentran "mayores poblaciones" de ejemplares de todo el mundo para, a renglón seguido, remarcar que la Junta no solo acata la sentencia del TJUE, sino que la comparte.

Por otra parte, el consejero recordó que desde el año 2021 el lobo dejó de ser considerado una especie cinegética y pasó a estar protegida por la decisión adoptada por el Gobierno de España, de ahí que la sentencia del TJUE, en la actualidad, no tiene aplicación, pero sí en el futuro.

Gestión

En este punto, el consejero precisó que la Junta lucha para que Castilla y León recupere nuevamente la capacidad de gestión del lobo, no solo al norte sino también al sur del Duero y, si este objetivo se logra, “obviamente” se cumplirá “estrictamente” la sentencia, a la vez que reiteró que “nunca habrá caza del lobo si no está en un estado de conservación favorable”.

En cualquier caso, Suárez-Quiñones explicó que el Gobierno de España, que está obligado a remitir a la Comisión Europea un informe cada seis años sobre el estado de conservación del lobo, envió uno correspondiente al periodo 2012-2018 en el que trasladó a Bruselas que la especie "estaba en retroceso", un documento, en su opinión, "erróneo" porque "no se ajustaba a la verdad" y que provocó el malestar de varias comunidades como Castilla y León, Galicia, Asturias o Cantabria que, con datos, demostraron que esa afirmación no era cierta.

“Ese informe erróneo, es del que parte el Tribunal de Pública de la Unión Europea porque no le corresponde discutirlo. Y eso es lo que hemos discutido en la Unión Europea y se ha aportado datos que justifican y muestran que esto no es así", apuntó. Además, aseguró que el Gobierno está elaborando el siguiente informe correspondiente el 2019-2024, "donde esta vez sí, en el otro no, ha pedido los datos a las comunidades autónomas y nosotros entregaremos los que tenemos hasta el 31 de diciembre antes del plazo”.

Estos nuevos datos, como anunció, “lógicamente”, van a reflejar la realidad “que conoce todo en el mundo rural”, que no es otra que el lobo está en expansión, tanto en territorio como en población. “Por tanto, no esperamos de este nuevo informe excepcional más que una declaración por parte del Gobierno de que el lobo está en España en estado de conservación favorable”, concluyó el consejero.