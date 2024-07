Ovejas por Puebla y caballos a Porto

El rebaño de 3.000 cabezas de ovino alistano madrugó este sábado para reclamar su derecho de paso por el cordel sanabrés, desde Robledo a Castellanos por el centro de Puebla de Sanabria, en el tránsito estival hacia los pastos de Valdecasares en la Sierra de Aciberos. "Muy tardes venís", era el comentario de vecinos y conocidos a Tomás García al frente del rebaño, cuando julio está prácticamente finalizado.

Las tierras de Aliste han seguido brindado pastos, motivo por que el que suben con tanto retraso, pero ahora el calor y el estío aprietan. "Hemos pasado mucho calor" incluso en la refrescante Sanabria. El calor afecta a los animales que "a ver si quieren andar" cuando salen desde Robledo a primera hora, para enfilar el alto de la Estación poco después de las nueve y media de la mañana y el sol ya aprieta.

Junto a Tomás, José María Leal y Javier Parra guían el ganado, además de Nicolás Silva que esta jornada estaba de cumpleaños. Los pueblos de El Poyo, Gallegos del Campo, Vega de Nuez y Pobladura mantienen la trashumancia en estos tiempos. "Mucho monte y mucha hierba seca y alta" es el balance del recorrido entre las comarcas más occidentales de la provincia. La pregunta es "¿habrá comida arriba?" y "dicen que hay mucho lobo ahí arriba. Está todo el mundo acojonado. A los de las vacas les ha atacado mucho. Me han dicho que hasta al ‘Guripa’ le ha matado mucho".

A primera hora de la mañana no hay mucho turista por la villa pero los que pasaban se encontraron con los ganados trashumantes pasando por su camino.

En el otro extremo de la comarca, el movimiento pecuario tenía como protagonistas a un ciento de ejemplares de ganado caballar que participaban en la primera feria exposición, dedicada a la raza hispanobretona, aunque predominaron los ejemplares cruzados. Numerosos visitantes se dieron cita en el ferial para contemplar los ejemplares de la exposición, y en el mejor de los casos de compraventa, cerrando una veintena de operaciones.

El presidente de la Asociación Española de Fomento de Caballo Hispano-Bretón, Xisto Martínez, señaló que esta primera cita de Porto "es un paso, empezar por feria y el año que viene a ver si conseguimos hacer un pequeño concurso. Nos parece importantísimo la introducción de Hispano-Bretón. No solo la raza y la ganadería en sí, sino dinamizar los pueblos pequeños como Porto. Lo que queremos es fijar población".

La feria equina, un evento al alza en Porto / Araceli Saavedra

Para Martínez el ganado caballar "es complementario al vacuno y no un sustituto". A nivel nacional "España consume muy poca carne de equino, pero no es un problema porque hace muchos años que estamos en el mercado francés e italiano fundamentalmente, donde esta carne se aprecia". Hizo hincapié en las cualidades de este producto que "tiene mucha más bonanzas que otras carnes. No tiene colesterol, está especialmente indicado para personas con alguna enfermedad".

El presidente conoce la zona con Juan y Antonio, ganaderos de Porto, que introdujeron por primera vez esta raza, cruzando con los ejemplares que tenían, la yegua del país. "He subido a las brañas –sierras- y es un sitio espectacular" y "disfruto como un niño" desde el punto de vista geográfico, de vegetación e histórico, como licenciado en Geografía e Historia. Sobre el futuro de esta ganadería "hay alternativa y se ve que hay relevo generacional. Hay chavales que tiran por ello, tanto por el vacuno como por el equino. Tienen los medios, que son unas sierras espectaculares. Como en todas partes, están mal conservadas y habría que hacer algunos planes de limpieza". El alcalde de Porto, Francisco Blanco, respaldaba la futura organización de una feria de exposición y concurso "la feria está muchísimo mejor que el pasado año. Habrá muchísima más gente, aunque caballos habrá los mismos".

La villa portexa se vistió ayer de largo con decenas de puestos y presencia de visitantes de la comarca y los territorios gallegos. En la exposición este año llamó la atención la presencia de los carros "chillones" tradicionales. Mención especial para el trabajo de las tejedoras de ganchillo Socorro Bruña, Fina Noguera, Elida Carracedo y Gualdina Rodríguez que tejieron la cubierta completa para un carro.

Alguien preguntó por el pulpo y los mejillones, al fondo de la calle.

