La oposición denuncia el "uso partidista" de los cuarteles y comparte las medidas

La mayoría de los portavoces de los grupos políticos de la oposición con representación en la Diputación de Zamora comparten las explicaciones técnicas realizadas por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora para reestructurar los servicios en 20 de los 24 acuartelamientos de la Guardia Civil en la demarcación provincial. Unas medidas que pasarían por aprovechar los efectivos y aumentar la presencia de la Benemérita en las calles del medio rural "optimizando los recursos existentes".

La reunión solicitada a instancias del Grupo Socialista a la Subdelegación del Gobierno y la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora este miércoles ha atendido las explicaciones "más técnicas" y "realistas" aportadas por el jefe del cuerpo, Héctor David Pulido, frente a la postura mantenida por el presidente provincial o por algunos de los alcaldes municipales que han expresado públicamente su temor y voz discordante.

En sendos y parejos comunicados, los grupos del PSOE e Izquierda Unida coinciden en el fondo de la medida y hablan de una "maniobra de desinformación por parte del Partido Popular" al que acusan de emplear la institución provincial con "fines partidistas" para cargar en contra del Gobierno de España, pese a tratarse de una medida "exclusiva" por parte de la Benemérita.

Como ya habían trasladado en anteriores reuniones e intervenciones, tanto el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, como el propio Pulido han reiterado el mensaje de tranquilidad al asegurar que no se contempla el cierre de ninguno de los acuartelamientos y lo achacan a una "información errónea" que se está dando a la ciudadanía frente a la medida, en referencia al plan piloto, que persigue "la optimización del servicio de recepción de denuncias, de sacar las patrullas a la calle, donde son más prácticas".

Unas explicaciones que convencen, con algún matiz, y que llevan a instar dejar actuar a la Comandancia. En este sentido, Eloy Tomé de Zamora Sí, consideraba tras el encuentro "mucho más adecuado" permitir que sean "los técnicos y profesionales los que reestructuren sus servicios, máxime cuando ello implique una mejora en la sensación de seguridad".

Refuerzo en las oficinas

David García Montes, diputado de Vox, ha hecho valer en el encuentro su voz de regidor municipal en Roales del Pan para reivindicar un aumento de la plantilla aprovechando la segunda actividad para asegurar la apertura de las oficinas, evitando con ello la sensación de que el cuartel esté cerrado "de facto".

En esa línea, Izquierda Unida matizaba la necesidad de que ese refuerzo de la seguridad vaya de la mano de un "mayor número de efectivos y no exclusivamente con los existentes" para evitar una reducción en la atención directa en los cuarteles. Al tiempo, mostraba su empatía con la reacción de los vecinos "ante el temor fundado" por lo sucedido con otros servicios en el pasado, por lo que exigen "garantías suficientes de que no va a ser así por parte, no solo de los responsables de la Guardia Civil a nivel provincial, sino de instancias superiores".

Suscríbete para seguir leyendo