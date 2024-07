Cinco siglos de manganesinos

Todo empezó por una sugerencia de su hija mayor. "¿Por qué no haces el árbol genealógico de la familia?" José Carlos Martín Gómez, jubilado como empleado en el Banco de España, no se lo pensó mucho. "De entrada no tenía ni idea de cómo iba eso, pero dije: lo voy a intentar".

Fue el germen de una afición que terminó por ser casi una obsesión hasta conseguir hacer el árbol genealógico de su pueblo, Manganeses de la Lampreana. Un gigantesco entramado de familias desde 1450 –año de la inscripción más antigua con Salvador García Hernández, nacido en San Pedro de Latarce– hasta 2024.

Cinco siglos de generaciones de manganesinos que han construido la historia del pueblo hasta nuestros días. Y muchas horas de trabajo, buena parte buceando entre los libros de nacimientos y defunciones, primero en el Registro del Ayuntamiento hasta 1875, cuando comenzó la inscripción en las instituciones locales, para continuar la búsqueda de antepasados en los archivos diocesanos, fundamentalmente el de Zamora.

El colosal armazón reúne a 4.400 personas, 1.661 familias y 1.500 fotografías, algunas de finales del siglo XIX, además de escudos familiares conforman esta singular y voluminosa exposición de las gentes de un pueblo. Los vecinos y todas las personas que tengan curiosidad, podrán contemplar el árbol genealógico de Manganeses de la Lampreana a partir de 27 de julio en la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionistas.

"Me he tirado con esto más de cinco años con muchas horas detrás. Porque no es solo ir a los archivos, es contactar con las familias para pedir fotos y ahí te encuentras de todo. En general se colabora, pero hay gente que no quiere o no le encuentra mucho sentido a esto" expresa sorprendido.

Más allá de la elaboración del ramaje que va conformando el árbol, José Carlos otorga especial valor al complemento de las imágenes, tanto del retrato de cada una de las personas como fotografías familiares, algunas muy antiguas que son un auténtico tesoro. Imágenes en blanco y negro de matrimonios y familias que engrandecen la representación gráfica de antepasados y descendientes. Padres, hijos, nietos, tataranietos... el parentesco se pierde en la noche de los tiempos.

La investigación genealógica a lo largo de cinco siglos permite además dibujar un perfil de las familias y su evolución. Por el árbol transitan los Gómez, Bueno, Salvador, Blanco, García, Calvo, Aguado… No están todos los que son, pero sí una parte importante del cuerpo genealógico de Manganeses de la Lampreana a lo largo de los últimos cinco siglos, con sus singularidades y evolución. Por ejemplo, constatar que las familias numerosas son historia.

"Allá por 1.700-1.800 ves que los matrimonios tenían muchos hijos. La familia más extensa que ha visto tuvo once y a su vez algunos de esos hijos tuvieron hasta 13. Eso ya es casi medio pueblo" destaca José Carlos Martín.

Eran otros tiempos. "Había quien se casaba tres y cuatro veces, y en muchos casos con la hermana de la mujer fallecida que asumía una gran carga de hijos y podían tener más, aunque siempre había alguno que moría de niño" revela el investigador. "Hay una familia que mide seis metros en la pared" precisa el autor del árbol, inmerso en el montaje de tan singular exposición.

Es curioso también comprobar el impacto de guerras y pandemias, como la gran gripe española, cuando se dispara la mortandad.

El buceo en los archivos alumbra también datos desconocidos. Le ocurrió al propio José Carlos con su madre, Elvira Gómez, cuando mirando los libros del Archivo Diocesano de Zamora descubrió que tuvo una hermana, también llamada Elvira, que murió con 16 meses. "Me quedé sorprendido porque nunca habían dicho nada en casa". La elaboración del árbol le ha permitido también descubrir el parentesco con su mujer "en la quinta generación".

A buen seguro que el árbol genealógico deparará también sorpresas para los actuales descendientes de las sagas familiares.

Antes del abordaje del árbol genealógico de Manganeses de la Lampreana, José Carlos Martín, ya había realizado el de Palazuelo de Vedija, el pueblo vallisoletano de su padre. El éxito de la investigación y las peticiones de familias y amigos ha terminado por hacer a este zamorano un apasionado de la investigación de la genealogía.

¿Qué le aporta este ingente trabajo? "Detrás de todo esto hay muchas horas, esfuerzo y trabajo. Es verdad que puede haber gente que pase olímpicamente de esto, pero con que lo valore una sola persona de mi pueblo yo ya me doy por satisfecho".

