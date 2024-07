La visión del espacio desde este pueblo de Zamora

El astrofísico Bienvenido José Alcántara Sánchez, del Planetario Sierra Norte de Madrid, captó la atención de niños y adultos en el transcurso de la Jornada de Astronomía desarrollada en Puebla de Sanabria, a la que asistieron un centenar de vecinos y veraneantes. El pabellón de deportes Varela fue el espacio terrestre elegido para la exposición de los trajes espaciales de la NASA, algunos originales y otras reproducciones.

Trajes, cascos y demás accesorios que en algunos casos han formado parte del equipamiento de los astronautas de la carrera espacial, que –sorteando uno de los mitos– siempre ha ocupado la antigua CCCP, desde el primer vuelo en órbita a la primera llegada a la luna con un robot, a la primera mujer en viajar al espacio.

Datos que fue desgranando Bienvenido Alcántara, ante un público con los ojos muy abiertos. Las raciones de comida deshidratada, guantes, cascos, máscaras fueron algunos de los objetos originales que han estado presentes en distintas misiones de la carrera espacial.

Un dato relevante es el nombre del "inventor" del primer traje espacial Emilio Herrera –aviador, ingeniero e inventor– en la década de los 60, que la NASA no quiso incorporar por la exigencia de su inventor "que la bandera de España estuviera al lado de la estadounidense".

"Cruzado mágico"

No hizo falta más, se copió el modelo y los fabricó Playtex, los fabricantes del "cruzado mágico" y con la habilidad de las costureras de la marca, que resolvieron todos los problemas científicos de hacer un traje con más de una decena de capas protectoras, temperaturas, vacío, radiación solar, etc. La misión del Apolo 11 contó con esa aportación no reconocida de un ilustre español.

La gravedad "cero" no existe, por pura fórmula matemática, aunque los astronautas se desplacen como si no hubiera atracción dentro de naves y módulos, fue una de las creencias generalizadas entre los legos en astrofísica.

En el interior del planetario portátil presentó el mapa de las constelaciones vistas desde el hemisferio norte, para concretizar lo que se puede observar desde Puebla de Sanabria a tiempo real en estos días de verano.

El objeto más llamativo fue un meteorito de cuatro kilos de peso recogido en Argentina, que todos los participantes pudieron tocar. El olor metálico, a los más mayores, le evoca los columpios de hierro del siglo pasado. El mercado de compra de meteoritos es toda una inversión, hasta el punto de que países como Argentina ha prohibido su exportación.

La observación solar desde la explanada del pabellón estuvo condicionada por algunas nubes matutinas imprevistas.

