Una planta de hidrógeno verde en un pueblo de Zamora podrá almacenar hasta 12 millones de litros

La Consejería de Economía y Hacienda ha sometido a información pública el proyecto de una Planta electrolizadora para producción de hidrógeno verde, alimentada con una instalación fotovoltaica de 50 MWp (megavatios pico) que proporcionará la energía renovable necesaria en régimen de autoconsumo durante las horas de producción solar.

Promovida por la empresa "Inari Solar, S.L., la instalación proyectada en el término de Granja de Moreruela se compone de una planta fotovoltaica, sus infraestructuras eléctricas asociadas y una planta de hidrólisis de producción de hidrógeno.

El objeto de este proyecto energético es la producción de hidrógeno para su venta en camiones. El principal destino del hidrógeno producido será el almacenamiento y su distribución a consumidores de hidrógeno verde, tales como aplicaciones industriales, el sector del transporte pesado y la movilidad, siendo esta planta electrolizadora parte del ecosistema de producción, venta y distribución de hidrógeno a estaciones de suministro, o hidrogeneras.

El hidrógeno es un vector energético no contaminante, por lo que se postula como la solución a los problemas actuales de almacenamiento energético y de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. El hidrógeno abre así un amplio abanico de opciones para la descarbonización de los procesos, sectores y usos no electrizables, no solo como materia prima o producto, sino como elemento principal en la síntesis de otros compuestos. Unir la generación de hidrógeno con energía de origen renovable puede proveer de un ciclo energético totalmente sostenible.

Planta de Granja de Moreruela / Inari Solar

El hidrógeno es considerado, además, como un buen candidato para el almacenamiento a largo plazo dada su flexibilidad en los usos finales del mismo.

La situación estratégica de Zamora dentro del desarrollo del hidrógeno verde en la Península Ibérica está atrayendo inversiones para la producción de este tipo de energía renovable. La razón es que el hidroducto H2Med, atravesará la provincia para el transporte de hidrógeno verde de Portugal a Francia y tendrá su continuación en Alemania.

Será el primer gran corredor verde del país germano y un eje troncal energético a nivel europeo. Enagás, que es el desarrollador principal del proyecto, ha llegado a un acuerdo con el operador OGE orientado a la ampliación del tubo, de manera que sirva para abastecer la demanda de las empresas de este territorio.

En la negociación ha participado de manera activa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como los principales socios de la iniciativa en Portugal, España, Francia y Alemania. La meta de este ambicioso despliegue es conseguir neutralidad climática a nivel comunitario en el año 2050.

La estación proyectada por Inari Solar S. L. en Granja de Moreruela confirma a Zamora en una posición estratégica en el desarrollo de esta tecnología. La potencia de diseño de la planta será de 40 MW eléctricos para producir hidrógeno a partir de agua desmineralizada, con una capacidad de producción de hasta 720 kg/h de hidrógeno de alta pureza, tras pasar por una planta de purificación, llegando a valores de pureza por encima del 99,999%, que es el requerimiento necesario para su utilización en células de combustible.

El electrolizador PEM (tecnología de intercambio de protones), genera dicho hidrógeno a 40 bar de presión, y tras pasar por el proceso de purificación, se conducirá a una zona de tanques de almacenamiento con una capacidad total estimada en 40.000 kg de hidrógeno a 40 bar.

La instalación de almacenamiento de hidrógeno proyectado en la planta de Granja de Moreruela estará formada por hasta 60 depósitos cilíndricos de 200.000 litros de capacidad, con lo cual el volumen total de almacenamiento puede llegar a 12.000.000 litros, ocupando una superficie de aproximadamente 1 hectárea. La presión de almacenamiento será de 40 bares, teniendo cada depósito una capacidad en masa de hidrógeno de 660 kg, para un almacenamiento máximo de 39,6 toneladas de hidrógeno.

Dentro del recinto del proyecto, se emplazarán las edificaciones y equipos asociados a la planta de electrólisis, con una superficie estimada de 5.000 m2.

