Una tabaresa tras los pasos de Ende

El Centro de Interpretación de los Beatos, ubicado en la iglesia de "Santa María" de Tábara, acogerá hasta el día 31 de julio la Exposición de Pintura "La Mirada del Realismo" obra de la pintora tabaresa Paula Tomás Hernández, una magnífica oferta cultural y pictórica para acercarse a uno de los lugares con más historia de la Península Ibérica.

La insigne Villa de Tábara, cuna y morada de algunos de los copistas e ilustradores más prestigiosos de la Edad Media como el ilustre maestro Magius y su discípulo Emeterius, del copista Senior y de la primera pintora conocida, la monja Ende, moradores los cuatro del Scriptorium tabarense allá en el Monasterio de San Salvador de finales del siglo IX al que se entregaron en cuerpo y alma San Froilán y San Atilano, tiene a una digna sucesora diez siglos después con Paula Tomás Hernández.

La tabaresa Paula Tomás Hernández junto a una de sus obras. | Chany Sebastián / Chany Sebastián

La iglesia de "Santa María" es el emblema de Tábara, una joya del patrimonio material digna de descubrir, conocer y disfrutar junto a lo que dentro de ella se muestra. Declarada Monumento Histórico Artístico el día 3 de junio 1931, es en la actualidad BIC (Bien de Interés Cultural).

La muestra "La mirada del realismo", promovida por el Ayuntamiento de Tábara, estará abierta todos los días de la semana. De lunes a viernes el horario de apertura será de 11 a 14 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Los sábados se mantiene el mismo horario, adelantando por la mañana la apertura a las 10 horas. Los domingos podrá visitarse de 11 a 14 horas y de 16 a 20.30 horas.

Allí se podrán disfrutar 24 de sus mejores obras para mirar cara a cara a un realismo muy especial con variedad temática donde destacan, cómo no, las creaciones ecuestres que, sin lugar a dudas, no dejan indiferente a nadie. Unas obras que muestran no solo el arte y la habilidad técnica de Paula, sino la profunda conexión emocional que le une con el singular mundo de los caballos que han sido el alma mater de su carrera artística.

Varias de las obras expuestas. | Chany Sebastián / Chany Sebastián

Tabaresa de pura cepa, de origen y de corazón, nació el 21 de diciembre de 1999. Su padre, Héctor Tomás, es de Pozuelo donde vivió sus primeros años, y su madre Sandra, de Tábara, donde reside en la actualidad. Dos pueblos, los suyos, a los que adora: "Me gusta la autenticidad de sus gentes y que se vive como una gran familia".

Desde su más tierna infancia y sin saber el porqué de su amor por los caballos se convirtió en una auténtica pasión que "me acompaña en mi vida cada día". Algo que ella misma reconoce no saber cómo surgió, pues durante sus primeros años en Pozuelo no había ni un solo caballo como tampoco en aquellos tiempos tenía a su alcance el acceso a las redes sociales vía internet.

Autodidacta, nunca recibió clases de pintura ni de dibujo, con 14 años comenzó a tomarse la pintura en serio, asumiéndola como una pasión, siempre teniendo como principal referente a los caballos: empezó con la técnica del lápiz de color que sigue siendo su principal referente, aunque también ha probado la acuarela, gouaches, el óleo, grafitos y carboncillos. Sin prisas, pero sin pausa todo lo fue aprendiendo por su cuenta.

Algunos de lo visitantes de la muestra. | Chany Sebastián / Chany Sebastián

Su primera exposición fue en Zamora capital y desde entonces ya van seis por lugares como la Villa de Fuentesaúco y Santa Eulalia de Tábara. Hasta ver cumplido su sueño, cómo no, en Tábara.

Paula Tomás Hernández asevera: "Lo mío por los caballos es una pasión desde niña, sin tener a mano una referencia, un libro, una revista o una fotografía, es lo único que puedo pintar de memoria. Veo un caballo y me quedó con su morfología y su anatomía para después reflejarlo en la pintura".

El gran sueño de Paula Tomás Hernández es poder dedicarse a corto, medio y largo plazo como profesional en calidad de jinete y profesora de equitación, para lo cual se formará en lo que pueda hasta que logre ser Técnico Deportivo de Equitación. Algo que siempre seguirá compaginando con su faceta de pintora donde los caballos van a seguir siendo los grandes protagonistas.

Con más de 200 obras realizadas una de sus preferidas es la última pintada la semana pasada para la exposición tabaresa: "Es mi cuadro más grande, mi mayor logro y en el que he conseguido un mayor realismo. Mi mayor orgullo".

Paula es la bisnieta del "Señor Luis" (Hernández Silva), artista nacido el 1 de enero de 1925 en el monte de San Cebrián de Castro que llegó a vivir a Tábara en 1970 donde ya siempre residió hasta fallecer el día 2 de octubre de 2022. En su tiempo libre fue escultor y de sus manos salieron las actuales imágenes de San Blas y San Mames tras ser robados los originales de la ermita de la Sierra de la Culebra. Fue en su taller donde quizás despertó en su bisnieta ese amor por la pintura.

