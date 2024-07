"Juan del Enzina fue pionero en la integración de música y teatro"

La madrileña Pilar Jurado es soprano, directora y compositora. Ha cantado y dirigido en los principales coliseos musicales del mundo y tiene una decena de discos editados, donde su voz se acompaña de diversas sonoridades. Ha sido presidenta de la Sociedad General de Autores (SGAE) y es embajadora de la Organización Internacional del Trabajo y del Foro Iberoamericano de Ciudades. Se encuentra inmersa, ahora, en la gira "Callas by Pilar Jurado", y en varias creaciones musicales. La música madrileña ha impartido una lección magistral en Fermoselle sobre Juan del Enzina (nacido Juan de Fermoselle), dentro de las I Jornadas por el Quinto Centenario del fallecimiento del egregio compositor y poeta local, que será en 2029. Luminosa y convincente, la cantante se declara émula del gran personaje de la escena del Renacimiento español.

–Usted es música; tiene una amplia formación y experiencia en interpretación, creación, dirección y docencia musicales; desde ese ámbito ¿Cuál fue la aportación de Juan del Enzina para la música de la entonces naciente España y, en general, para la de la península ibérica?

–Juan del Enzina entendía la creación artística, al igual que he hecho yo desde los inicios de mi carrera, como un todo indivisible. En una época de múltiples cambios, políticos, económicos y sociales, él fue motor de nuevas propuestas que florecieron y llevaron a la creación del teatro en español, un teatro musical que florecerá y nos dará un fantástico Siglo de Oro, periodo histórico en que florecieron el pensamiento, el arte y las letras españolas. Importante aportación fueron sus églogas y la creación de villancicos y romances, pero también la sistematización con la que dejó referencia escrita de todo su repertorio.

–¿Cuál es la influencia de Juan del Enzina en los estilos modernos posteriores? Barroco, Clasicismo, Romanticismo, incluso en la Contemporánea.

–Su aportación musical ligada a las artes escénicas: fue pionero en la integración de la música y el teatro, caló de una forma importante en las creaciones operísticas de siglos posteriores, y ya a finales del siglo XIX en la creación y desarrollo de un género tan nuestro como la Zarzuela.

–En el ámbito meramente técnico o estructural ¿Qué texturas, ritmos, armonías, estrofas, fraseos, etc, introduce el músico y dramaturgo fermosellano?

–En una época de manierismos y complejidades polifónicas, él regresa a procedimientos más homofónicos, en una vuelta a la tradición grecorromana, como en sus églogas. Recordemos que él tradujo "Las Bucólicas" de Virgilio. Destaca como creador de villancicos y romances, géneros muy ligados a la poesía y la dramaturgia, por lo que su música fue construida sobre esquemas sin demasiada complejidad pero muy efectivos, ya que su función principal era la de entretener, para lo que estaba especialmente dotado, y acompañar sonoramente a dichos romances y villancicos con letra previamente escrita por él mismo.

Para mí el canto es sólo una parte de mí, quizás la que me permite el contacto más directo con el público

–Hablemos ahora de usted: ¿Qué le atrajo de la música, del canto, de la lírica?

–De la música me atrajo todo y por eso estudié canto, piano, composición, dirección de orquesta, musicología y pedagogía musical en el Conservatorio de Madrid y diferentes masterclasses y cursos en muchas otras disciplinas ligadas a la música, en otros países junto a grandes personalidades. Para mí el canto es sólo una parte de mí, quizás la que me permite el contacto más directo con el público, en la que he intentado llevar mi voz siempre a la excelencia para poder dar musical y escénicamente lo mejor de mí misma.

–Cuando se introduce en el mundo de la música culta, de la ópera y del bel canto ¿qué se encuentra allí?

–Un mundo fascinante pero muy exigente, en el que siempre tienes que estar al máximo rendimiento y en el que existe toda una jerarquía, de la misma manera que la pudo vivir en su momento el propio Juan del Enzina.

–Ligada a la anterior: ¿por qué decide renunciar el glamuroso mundo de los salones y abrir su propio camino?

–Jamás he renunciado al mundo de salones y moquetas, porque sigo en él y me encanta, pero siempre he tenido un especial interés por generar nuevos proyectos y ofrecer propuestas que abran camino al futuro de la música culta. Mi multidisplinaridad es seguramente la culpable de ello, pero me siento muy orgullosa de integrar en mi música y mi interpretación todo ese mundo interior que he creado a través de tantos años de estudio y producción de proyectos artísticos.

–Ese camino es autogestionado: Usted lo hace todo y participa en toda la cadena, no se limita a cantar, componer o dirigir. ¿Es un precio que hay que pagar? O ‘le pone’ intervenir en todos los procesos de su vida profesional.

–Desde muy joven, entendí cómo funcionaba la gestión y en qué consistía nuestra parte profesional más allá de subirnos a un escenario. Si quieres tener libertad en la decisión de tus proyectos y aportar algo más al mundo de la música es imprescindible conocer los procesos e interactuar con ellos. Y si miramos hacia el futuro y las nuevas tecnologías, cada vez es más necesaria la autogestión.

–Esa ‘multidedicación’ incluye una vertiente social: Su respaldo a causas nobles, la didáctica y la profesional. Por quitárnosla de encima, y en pocas palabras: ¿Qué aprendió en su etapa como presidenta de la SGAE?

–Lo que tenía que aprender sobre la gestión de derechos, tanto de autor como de artista, ya lo había aprendido antes de ser Presidenta de SGAE, ya que había formado parte del Consejo de la Música del Ministerio de Cultura, del Consejo de Administración de AIE y de diferentes Juntas Directivas y Patronatos ligados a las Artes. Aprendí a reconocer los subterfugios más políticos de todo ese proceso.

–Se implica también en causas como el freno al trabajo infantil y es embajadora de la OIT. ¿Ha influido en ello su conocimiento de ser descendiente de una de las "Trece Rosas"? ¿Cómo fue y cómo le ha influido?

–Por desgracia, fui conocedora de la existencia de mi tía abuela, Pilar Bueno Ibáñez, una de las Trece Rosas, cuando ya era mayor. Mi participación en causas sociales viene de mucho antes y forma parte de mi propia personalidad sentir la responsabilidad de ayudar gracias a la visibilidad que me ofrece esta maravillosa profesión.

El mundo académico, ya sea religioso o seglar según las épocas, ha permitido dejar un legado más importante gracias a la escritura y a la sistematización de los procesos

–Además de la interpretativa y creativa usted también tiene una vertiente didáctica, donde sostiene cursos Erasmus y otras acciones educativas: Enséñenos, por favor, cuándo y cómo se produce la transición entre la música étnica, popular, ‘animal’, podríamos decir, a la música de estudio, de academia ¿Qué consecuencias tuvo?

–No creo que haya existido realmente una verdadera transición entre la música popular y la culta, pienso que en la medida en la que el hombre ha ido evolucionando, también lo ha hecho esa parte más lúdica y popular junto a la necesidad de la generación de estilos más complejos ligados a una “élite” del pensamiento y la espiritualidad. El mundo académico, ya sea religioso o seglar según las épocas, ha permitido dejar un legado más importante gracias a la escritura y a la sistematización de los procesos.

–Ahora una elipsis de varios siglos: ¿Cuándo y cómo se generaliza el consumo masivo de la música, sea como alimento espiritual o como entretenimiento? Orlando Figes da a entender en ‘Los Europeos’ que fue en el XIX…

–Si nos referimos a la expansión del repertorio musical en otros países y regiones, esa era la misión de los Códices y los amanuenses que lo registraban y eran distribuidos por los diversos centros del saber por toda Europa. Yo creo que el verdadero consumo masivo de la música llega con la tecnología y son las grabaciones las que permiten la recuperación de música histórica a través de nuevas interpretaciones.

–¿Rossini era como The Beatles?

–Son momentos históricos diferentes y perfiles musicales muy distintos, pero podemos decir que Rossini fue muy popular.

–Vayamos ahora con las nuevas sonoridades ¿Por qué se introduce usted en el campo de las músicas actuales?

–Desde muy joven estuve en contacto con la nueva creación y con otros compositores. A los dieciocho años estrené mi primera obra para Emsemble en RNE. Después el destino quiso que fuese yo la soprano que estrenase la cantata ‘Antigua Fe’, de Luis de Pablo, junto a la orquesta Sinfónica de Madrid y los Richard Cooke Singers, dirigidos por Luca Pfaff, para la inauguración de “Madrid Capital Cultural”; el éxito fue tan grande y tan internacional que importantes críticos se hicieron eco por toda Europa; recibí propuestas para estrenar obras de los más grandes y me convertí en la musa de muchos de ellos.

La fusión de diversos géneros musicales, si se hace desde la excelencia de ambas partes, creo que siempre es garantía de éxito y un progreso en la búsqueda de la evolución de la música

–¿Es posible, es aconsejable, funciona bien la hibridación entre el bel canto o la música culta y las nuevas sonoridades, como el pop-rock, el rap o la música urbana?

–La fusión de diversos géneros musicales, si se hace desde la excelencia de ambas partes, creo que siempre es garantía de éxito y un progreso en la búsqueda de la evolución de la música. Yo he aprendido y disfrutado mucho de mis proyectos junto a grandes intérpretes de otros géneros.

–En el XX hemos visto la transición desde el Negro Espiritual al Rock Sinfónico, pero ¿hacia dónde va la música? Recién hemos visto un estudio que indica que “las canciones se han vuelto más simples y repetitivas en los últimos 40 años”. Tenemos ahí la Inteligencia Artificial Generativa…

–Algunos dicen que la historia funciona como una espiral y otros que lo hace como un péndulo. A las épocas con técnicas compositivas más complejas les suceden otras más simples, es parte de un proceso en las tendencias. No obstante, el mundo tan acelerado en el que vivimos está dejando poco espacio a la elaboración y, en general, todo se queda en la superficie de la inmediatez. La Inteligencia Artificial Generativa hace mucho de lo que antes sólo correspondía a la creación humana, lo que nos pone en una situación no vivida nunca antes y cuya evolución dependerá mucho de cómo el ser humano actúe con ella, bien marcando el paso o dejándose llevar por él.

–Por último, Pilar, además de la gira, díganos en qué proyectos se encuentra ahora inmersa.

–Estoy escribiendo una obra para orquesta sinfónica y coro femenino que se estrenará el próximo año en la Temporada de conciertos de la Orquesta y Coro Nacionales de España, que será el preámbulo para una nueva ópera que se estrenará el próximo verano. También varios estrenos de obras de cámara que tendrán lugar en los próximos meses. Y estoy inmersa en un gran proyecto de formación que va a revolucionar todos los estándares del estudio del canto.

