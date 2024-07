Exposición en Villardeciervos sobre "Miradas salvajes en la Sierra de la Culebra"

El fotógrafo Denis Hahn Valiente presenta una selección de 35 fotografías en su primera exposición "Miradas salvajes de la Sierra de la Culebra" en Villardeciervos. La colección de imágenes en gran formato podrá visitarse y adquirirse en la sala de exposiciones de la Oficina de Turismo cervata.

La mejor foto, "la que haga mañana" como contestación para reflejar la capacidad de sorpresa del día a día en las incursiones por la Culebra. Desde hace 8 años, veraneante asiduo, rastrea los animales que dan contenido a su colección fotográfica.

La propuesta de este fotógrafo nacido en Alemania y afincado desde hace más de cuatro años en su tierra materna, Cional, es mostrar la belleza de la fauna de este ecosistema, esa que le rodea todos los días en el trayecto de Cional a Villardeciervos.

Sobresalen los reyes de la sierra, el ciervo y el lobo, pero el fotógrafo ha captado a esa fauna que pasa más desapercibida como las aves -atrapadas en cinco fotos-, el corzo, el jabalí, la ardilla que “son una parte importante de la fauna” como reconoce Denis Hahn.

La foto no es solo una imagen de un instante. "No es solo hacer una foto, es todo el trabajo que hay anterior. El rastreo, saber las zonas donde están, muchas horas de prismáticos y esperar si sale o no sale". Es sorprendente la cercanía al animal en sus instantáneas, sabiendo que la fauna es bastante esquiva. "Intento que sea el animal el que salga y se acerque a mí, que no me haya visto y que sea natural, que no se estrese porque me ha sentido o me ha visto", explica Denis Hahn. El resultado, "a veces consigues la foto".

