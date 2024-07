La licencia concedida a la granja porcina de Carbajales de Alba sí se ajusta a derecho

El Ayuntamiento de Carbajales de Alba, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Roberto Fuentes Gervás, actuó dentro de la más estricta legalidad a la hora de conceder la licencia de obra a la mercantil "Silva Mezquita" para la construcción de las instalaciones de una explotación porcina para 3.090 plazas de cebo a ubicar en una parcela con una superficie de 43.207 metros cuadrados.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Zamora, mediante procedimiento ordinario, ha resuelto desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente Tierra de Alba frente al Ayuntamiento de Carbajales de Alba. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha condenado en costas a la parte recurrente.

La Plataforma en Defensa del Medio Ambiente de Tierra de Alba presentó el día 25 de mayo de 2021 un escrito de interposición contra la desestimación por silencio administrativo notificada el 25 de marzo de 2021. Resolución o Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Carbajales de Alba por el que se concedía a la mercantil "Silva Mezquita" licencia de obra para la construcción de las instalaciones de la explotación porcina.

En el informe emitido por el técnico de la Diputación de Zamora el 1 de diciembre de 2020 consta que el municipio no disponía de Planeamiento General, siendo de aplicación, con carácter subsidiario, las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial de Zamora aprobadas, estando el municipio de Carbajales incluido en la comarca urbanística de Los Valles-Aliste-Sayago.

Estas Normas Subsidiarias de Planeamiento sitúan la parcela en Suelo Rústico Común. De acuerdo con ellas entre los usos permitidos se encuentran instalaciones ganaderas, siempre que cumplan las siguientes condiciones: se fija como parcela mínima 3.000 metros cuadrados en suelo no urbanizable y la altura máxima permitida será de 7 metros a cornisa y 11 a cumbrera.

En el presente supuesto estamos ante una instalación en suelo rústico común. El artículo 23 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, establece que "los propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de ellos conforme a su naturaleza rústica pudiendo destinarlos a usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos y otros análogos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales".

Nulidad

En dicho informe, el presente caso, "se trata de un uso permitido, no sometido a autorización de uso excepcional de suelo rústico. Así, contrariamente a lo alegado por la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente de Tierra de Alba “en el suelo rústico común no es necesaria la autorización de uso excepcional en suelo rústico para las construcciones ganaderas".

Sobre la presunta nulidad de la licencia al estar ante una instalación de carácter industrial y no ganadero, se especifica que la citada instalación si fue objeto de autorización ambiental por Resolución del 11 de marzo de 2019 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora en cuyo otorgamiento se tuvo en cuenta la normativa que resultase de aplicación, siendo compatible con la normativa urbanística municipal de fecha 13 de febrero de 2017. El hecho de que la misma "este sometida a autorización ambiental por parte de la Administración Autonómica, no significa que tenga carácter industrial a los efectos establecidos en los usos urbanísticos del suelo establecidos en la Ley y Reglamente de Urbanismo de Castilla y León".

No precisando una autorización de uso excepcional, sino tan solo la obtención de la licencia urbanística y de las autorizaciones que procedan conforme a la legislación vigente: "No se necesario obtener una autorización de uso excepcional previa a la licencia". La concesión de la licencia no vulnera norma urbanística alguna.

Se descartó estar ante un uso industrial, aclarando que "se entiende por explotación ganadera la cría y engorde de anímales y por explotación industrial el proceso de las materias primas procedentes de estos animales. Es por ello un uso ganadero y no industrial".

Normas Subsidiarias

Contrariamente a lo afirmado por la parte recurrente (Plataforma), "la parcela en la que se va a instalar la explotación no se ubica en suelo con protección natural (zona del arroyo la Vega Ancha según los demandantes) sino de suelo rústico común" y la promotora Silva Mezquita acredita documentalmente que tiene por objeto la actividad ganadera, por lo tanto, no incumple lo establecido en el artículo 37 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.

En cuanto a la manifestación de la recurrente respecto al informe emitido por Violeta de Nicolás Gómez, de que el proyecto para el que se concedió la licencia no es el mismo que aquél para el que se concedió en su dúa declaración de impacto ambiental y autorización ambiental: "La licencia coincide con la definición del proyecto".

El proyecto de ejecución de explotación porcina de cebo para la mercantil "Silva Mezquita" en la localidad de Carbajales de Alba fue redactado por el ingeniero técnico agrícola Faustino Martín Castreño y visado el 23 de enero de 2017 por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería de la Rama Agrícola de Castilla Duero; el anexo al proyecto de ejecución fue visado el día 24 de octubre de 2020.

El proyecto evaluado contemplaba la instalación de una explotación porcina con capacidad para 3.090 plazas de cebo, localizándose en la parcela 2.229 del polígono 717 del término municipal de Carbajales de Alba con una superficie de 43.207 metros cuadrados.

La explotación dispondría de dos naves de cebo de 92,4 por 14,95 metros cuadrados cada una, más dos lazaretos de 3 por 3,37 metros cuadrados cada uno, anexos a una de las citadas naves.

La licencia urbanística se concedió mediante Resolución de la Alcaldía, por el alcalde carbajalino Roberto Fuentes Gervás, el día 30 de diciembre de 2020

No es objeto de la concesión de la licencia de obras lo referido a la limitación de tonelaje de los caminos ni tampoco al abono de la tasa por ocupación de los mismos. En cualquier caso, la concesión de la licencia no exime a la promotora de cumplir con lo establecido en la normativa aplicable.

Informes

La Dirección General de Tráfico emitió un informe el 5 de agosto de 2001, –a petición del Ayuntamiento de Carbajales a la Subdelegación del Gobierno en Zamora–, en el que comunicaba cual era la alternativa más segura para el acceso de vehículos a la parcela donde se ubicaría la instalación y las limitaciones de velocidad y tonelajes establecidas en los posibles caminos de acceso.

Así mismo consta la emisión de un informe por la Guardia Civil de Tráfico en el que se propone también una ruta alternativa.

La parte recurrente argumentaba en su demanda que las obras realizadas no respetaban las distancias a las lindes e invadían una parcela de titularidad municipal: "la realidad es que las obras realizadas por la promotora se encuentran dentro de la parcela de su propiedad".

Sobre la intervención de la recurrente, la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente de la Tierra de Alba, de estar exenta del pago de las costas procesales: "la recurrente no ha solicitado, ni consecuentemente puede tener reconocido el derecho a asistencia jurídica gratuita en el presente procedimiento". Tampoco se acredita que la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente "este declarada de Utilidad Pública, ni tampoco que la demanda se haya interpuesto en base a una acción popular".

De la misma forma se ha presentado la demanda por personas físicas por lo que en lo que se refiere al pago de las costas procesales es de aplicación el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

