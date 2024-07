Un recurso administrativo impide contratar dos aviones para la base de Rosinos

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha anunciado que, a partir del 15 de julio, comenzará a operar un helicóptero B·3 en la base de Rosinos de la Requejada y se reforzará la base “con una cuba de combustible para que puedan repostar, en caso necesario, un avión que está la base de Mirabel en Extremadura y tres aviones en la base de Castellón de, y todos los medios cercanos”, entre ellos Matacán, Laza y Tabuyo.

“Hay bastantes medios y no me preocuparía por el apoyo de los medios aéreos del Gobierno de España”. Señaló que las competencias en prevención y extinción son de la Junta de Castilla y León y “si me preocuparía” de su dispositivo “sea potente”.

En la base aérea de Rosinos señaló la falta de uno de los dos helicópteros dependientes de la Junta, una base con capacidad para tres helicópteros y que dos corresponden a la Junta, lo que impide al Ministerio incorporar un segundo aparato. En este mismo sentido señaló la falta de conductores de autobombas y personal en los puestos de vigilancia.

El motivo de que este año no haya aviones en la base es por “un recurso ante el Tribunal Central Administrativo” al pliego de condiciones de licitación de los aviones para 2024, 2025 y 2026. Ese recurso obliga a la administración central a retrotraer el proceso a la redacción del pliego.

En estos momentos se han efectuado licitaciones de urgencia que ha permitido dotar un helicóptero. Pese a ello cualquier situación permitirá movilizar medios desde cualquier punto y puso como ejemplo la intervención en los incendios de la Sierra de la Culebra.

Trasladó su admiración y apoyo a todo el personal que trabaja en la extinción que no siempre se valora su trabajo.