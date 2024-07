Carreteras estudiará medidas para la velocidad en la travesía N-621 de Otero de Bodas

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, visitó las obras de la carretera N-631, en Otero de Bodas, unas obras que pararán en el mes de agosto, el plazo de ejecución es de 23 meses, y se retomarán en septiembre.

Antes de la visita el delegado y el jefe de la Unidad de Carreteras de Zamora, Guillermo Vicente, mantuvieron una reunión con la Alcaldesa de Ferreras de Arriba y presidenta de la Junta Administrativa de Villanueva de Valrojo, María Belén Martín; el alcalde de Mombuey, José Castedo, y el delegado comarcal de COAG, José Manuel Soto. Una reunión en la que se trasladó el problema de los accesos a los pueblos desde la nacional.

El alcalde de Otero de Bodas, Adrián Quirogas, trasladó, a pie de obra, el problema del incumplimiento del límite de velocidad al paso por la travesía. El subdelegado corroboró que se adoptarán medidas. Por el momento no está prevista la ampliación de arcenes en la Nacional 631, “es otro tipo de actuación”, pese a los 8 metros expropiados a ambos lados de la carretera.

Blanco señaló el “compromiso del Gobierno de España” con esta obra adjudicada en 7.700.000 euros para mejorar el firme de los 56 kilómetros de la vía. En esta segunda fase se completarán los 32 kilómetros pendientes, tras las obras del pasado años, del kilómetro cero al kilómetro 15 en Tábara. Este año no se interrumpirá el paso por la vía “se está compatibilizando la obra con el tráfico”. Respecto al primer tramo “era distinta la obra, más estrecha y más compleja”. En este tramo en obras los cortes serán en los puentes de Ciervas y Puente Tera donde “solo hay un carril”.

Blanco señaló el compromiso de “intentar no trabajar en el mes de agosto” a raíz de las críticas recogidas el pasado verano por el corte de la carretera. Las obras, tras ese parón se prolongarán hasta el mes de octubre. “Esta obra es totalmente necesaria, de hace más de 30 años, la estructura estaba totalmente agotada. La imagen superficial era francamente mala” además de tener que mejorar la seguridad viaria y la protección del patrimonio del Estado.

El subdelegado se prestó a “aclarar” y “asumir” las críticas y considerar las “mejorías oportunas”. Las obras “se hacen con técnicas no convencionales y de sostenibilidad medioambiental, reutilizando material existente, desde el punto de vista de reducción de emisión de gases invernadero a la atmósfera”.

Carretera N-631 en la que se están ejecutando obras de mejora / A. S.

El delegado comarcal de COAG, José Manuel Soto, reconoció que “son muchos años los que llevamos esperando”. Señaló que “es una carretera muy importante que une Ourense con Zamora, Sanabria y Carballeda con la capital, Los Valles del Tera, Valverde y Aliste. Es núcleo de conexión de la autovía A-52 con Aliste y el norte de Portugal. Queremos que quede la obra lo mejor posible”. Reconoció que el sistema de reciclado “no nos convence a simple vista, pero no somos técnicos”. Incidió en la mala señalización de las obras “en una calzada que no tiene anchura suficiente” y donde “hay que evitar accidentes”.

Soto señaló otra petición vieja con todas las entradas desde “desde Litos hasta la de Villardeciervos, son siete, hay que hacerlas. No puede ser que en una carretera nacional haya que estacionarse en el medio para hacer el desvío. Hay que intentar que quede resuelto porque sabemos que una vez que se levanten las máquinas de esta carretera, igual no volvemos a verlas”. Y concretó que “si no vienen en este proyecto habrá que hacer otro proyecto”.

Soto abogó por empezar “a hablar en serio” de las variantes de la carretera en Puente Tera y Puente Ciervas. “Estamos hablando de un tramo de 3 kilómetros, del 50 al 53. Se hizo un breve estudio hace 40 años y creo que hay que retomar eso”. El subdelegado se mostró receptivo, pero de momento solo está contemplado el refuerzo y firme de la carretera, que es “obra única” en dos fases.

Las obras de emergencia en los viaductos del Briallo y Requejo, en la autovía A-52, obligan en estos momentos al desvío de la circulación por la travesía de Requejo, unas obras que finalizarán “este año”, en el caso de Briallo, pero que aún se prolongarán para el viaducto de Requejo.