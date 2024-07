"He trabajado en España Directo, pero me reconocen por ser la chica de los Sanfermines"

La periodista "madrileña de Sanabria" Ana Prada es, por tercer año consecutivo, la cara visible y la sonrisa de los encierros de San Fermín.

–¿Cómo surgió presentar "Vive San Fermín"?

–Llevaba unos años de reportera en "España Directo", en Valencia, y, un día, me llega una llamada de uno de los jefes de arriba y me pregunta si me apetece hacer "Sanfermines", yo le dije que encantada, pensando que era de reportera, no me planteaba que me pusieran a presentar. Sigue la conversación y me dice que Elena Sánchez no lo iba a hacer ese año y yo: a ver, ¿cómo que Elena Sánchez? Y ya me dice: es que es para presentar. No comí en todo el día, me entró una angustia... yo estaba encantada y superagradecida, sobre todo, porque es una oportunidad buenísima y, aparte, es algo que me gusta. Fue a finales de abril de 2022 y, a partir de ahí, me puse a estudiar como si no hubiera un mañana porque yo veía los encierros, pero te tienes que empapar de protocolos, de tradiciones,... En aquella época, trabajaba en "España Directo" una media de diez o doce horas al día y, cuando llegaba a casa a las diez de la noche, me ponía a estudiar hasta las dos de la mañana; así me pasé los dos meses antes. No lo esperaba para nada, no tengo ni idea de quién pensó en mí, pero siempre estaré superagradecida.

–¿Había hecho toros antes?

–Nunca. Cuando estaba en "España Directo", en la Comunidad Valenciana, hay mucha tradición de "bous al carrer" y "bous a la mar" y, cuando hice el primer directo, me dijeron: parece que algo controlas. Siempre lo digo: no soy "Tendido Cero", soy una aficionada, me gustan los toros, pero no soy una institución. En la última corrida televisada de Televisión Española, que fue la de Talavante con toros de Zalduendo, recuerdo que Ricardo Medina, el productor de "España Directo", dijo: tiene que ir Ana, que es la que controla un poco, y me mandaron desde Valencia a Mérida en el día; grabé un vídeo con los chicos de "Lances de Futuro" y luego fuimos a hacer el directo a la finca. Ya intuían que era taurina, pero yo no había hecho información taurina como tal.

–¿Qué supone este programa en su carrera?

–Los "Sanfermines" es un gigante; primero, por el gran dispositivo de RTVE, que son casi 100 personas, viene lo mejor de la casa y todo el mundo le pone mucha ilusión y es como una gran familia. Sólo por ese gigante, ya merece la pena vivir esta experiencia. Aparte, es una gran visibilidad porque lo ven desde todo el mundo; por redes sociales, me llegan mensajes desde la otra punta del mundo; entonces, piensas lo que mueve todo esto y lo que a la gente le supone verlo. El primer año que lo presenté, muchos amigos míos que no son taurinos me mandaban mensajes, diciendo que les habían encantado los encierros y yo les preguntaba qué hacían viéndolos si no eran taurinos. Y te das cuenta de que no hace falta ser taurino para ver un encierro o para que te suponga emoción. Para mí, es un orgullo porque, además, es una de las retransmisones que más audiencia tiene en TVE en todo el año, supera todo. El domingo, hicimos el 68% de "share" en el tramo del encierro. Es un orgullo que hayan pensado en mí, lo hago con todo el cariño, con todas las ganas y es una experiencia muy bonita por todo lo que conlleva.

–Por la calle, la llaman "la chica de los Sanfermines"...

–He estado en "España Directo" nueve años; sin embargo, cuando me reconocen, la mayoría de veces es por ser la chica de los Sanfermines, voy por la calle y me llaman así. Causa mucha impresión pensar que llevo años trabajando en un programa diario de La 1, la cadena pública, y, al final, la gente te reconoce más por una cosa que se hace diez días al año.

–¿Cómo prepara los programas?

–El primer año, sobre todo, me preparé mucho las ganaderías, y veía los programas de años anteriores, estudié mucho por coger el lenguaje, por ver de qué iba todo,... aunque no tiene nada que ver el programa que hacían Elena (Sánchez) y Javier (Solano) con el nuestro. Llevo todo muy bien apuntado y voy revisando para que no se me olvide. Lo que hago es ir actualizando datos; si el año anterior era la cuarta participación de una ganadería, este año es la quinta,... Y vuelvo a ver programas para refrescar.

–La complicidad del equipo también es muy importante...

–Sí. El primer año, hubo un cambio de formato porque desde arriba nos han pedido que hagamos un magacín de entretenimiento en torno a la fiesta de San Fermín, y hay muchas cosas más, aunque lo potente son el encierro y las corridas de toros, pero tiene mucha tradición, protocolos, el almuerzo,... entonces, intentamos hacer un magacín y luego centrarnos en el encierro, que es más la parte de Teo (Lázaro) y la más taurina. Al principio, éramos tres personas que no se conocían, ante un formato más o menos nuevo; costó un poco que la gente entendiera ese cambio, y yo lo entiendo porque Javier y Elena llevaban muchos años retransmitiéndolo, y, cuando te ponen caras nuevas y un formato diferente, es normal que a la gente le choque.

–¿Cómo definiría San Fermín?

Hay que vivirlo para poder explicarlo. Es algo que llevas esperando todo el año y que, al final, no deja de ser una fiesta como cualquiera: se trata de ver a tu gente, seguir una tradición y, a eso, le añades la emoción del encierro, que es una cosa única en el mundo. Es estar esperando todo el año una semana, como dice Teo, que es pura vida.

–¿Va a la plaza por la tarde?

–Con Teo, he ido muchas veces porque tiene abono. El año pasado y este, ha venido mi hermana y hemos ido. Voy lo que puedo, pero estamos muy cansados porque nos levantamos a las cuatro de la mañana y trabajamos todo el día. Pamplona es totalmente diferente a cualquier plaza; el primer año, me impresionó mucho ver lo que era una corrida en San Fermín, yo estoy acostumbrada a Las Ventas y no tiene nada que ver.

–En el programa del lunes, han tenido al torero Román Collado, que ha deseado que vuelvan los toros a TVE. ¿Qué opina? ¿Está de acuerdo?

–Yo soy taurina y toda la vida he visto toros, pero entiendo a los antitaurinos. Mientras siga habiendo toros, yo seguiré yendo a la plaza. La Feria de San Isidro la he visto en Telemadrid. Si los ponen en TVE, claro que los voy a ver, pero como se meten tantos temas de por medio, yo nunca me meto.

–Se define a sí misma como "madrileña de Sanabria"...

–A Sanabria, he ido todos los veranos, las Navidades, en Semana Santa, los puentes,... de pequeña, siempre estaba allí. Y mis amigos de toda la vida están en mi pueblo. Llego allí y es paz, relax, tranquilidad,... Palacios de Sanabria es un pueblo muy pequeñito, te conoce todo el mundo desde que eres pequeña y me encanta ir; es la tierra de mis padres, de mis abuelos y la adoro. Voy al lago de Sanabria y me quedo mirando el lago y puedo estar horas ahí. Todo el mundo dice "mi pueblo es el mejor, es el más bonito", yo lo digo, pero es que es verdad, mi pueblo es muy bonito, la comarca de Sanabria es muy bonita. Siempre lo he llevado y lo llevaré con muchísimo orgullo porque son mis raíces. Voy todo lo que puedo; hay gente que pierde el enganche, pero a mí mis padres me lo han inculcado siempre y yo no lo he querido perder nunca.

