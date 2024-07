Todas las piscinas de Sayago en marcha o a punto

Comienza el verano y, a pesar de los problemas surgidos en algún pueblo como Bermillo que no ha recibido ninguna oferta para la gestión, Sayago tiene asegurada la apertura de las cuatro piscinas repartidas por la comarca. Las instalaciones de Villadepera y Fermoselle han sido las más madrugadoras, mientras Roelos y Bermillo tienen todo preparado para dar el pistoletazo de salida a partir de mañana y el sábado respectivamente.

La gestión de la piscina de Bermillo correrá este año a cargo del Ayuntamiento tras quedar desierto el contrato para la concesión. No se ha presentado ninguna oferta, a pesar del simbólico euro de presupuesto base de licitación. Así lo ha confirmado la alcaldesa de Bermillo, Angelines Martínez, quien ayer ultimaba todos los trámites para la apertura de las instalaciones y la contratación de dos socorristas que aseguren el funcionamiento de las instalaciones los siete días de la semana hasta el cierre de la temporada, el 31 de agosto.

El desinterés privado por asumir la gestión de la piscina municipal de Bermillo ha puesto en un aprieto al Ayuntamiento que, ante el dilema de no poder abrir el complejo de baño este verano, ha optado por hacerse cargo de la gestión y asegurar un espacio acuático muy concurrido para dar servicio al propio municipio y pueblos del entorno. "No podíamos permitir que no se abriera la piscina. Además, hemos realizado mejoras, se ha hecho un vestuario nuevo y el arreglo del vaso pequeño. La instalación está muy bien preparada" precisa la alcaldesa. Una gestión municipal que se va a limitar a la zona de baño, no al bar cuya explotación sigue abierta a la posibilidad de que surja alguna oferta. "Si alguien está interesado, que se ponga en contacto con el Ayuntamiento; de momento permanece cerrado" apunta Angelines Martínez.

Los precios establecidos en Bermillo son de cero euros (gratuita) para menores de 5 años. De 6 a 11 años, 1,5 euros, y a partir de 11 año, 2 euros la entrada. Los bonos de 15 baños cuestan 15 euros para usuarios de 6 a 11 años; y 20 euros los adultos (a partir de 11 años).

Ls piscina de Fermoselle, ya en funcionamiento este verano. | S. F. / Irene Gómez

En Fermoselle el Ayuntamiento ha concedido la gestión de la piscina municipal a miembros de la Fundación Talento 58, establecida en el pueblo sayagués a través de una comunidad de venezolanos. Esta adjudicación ha descargado de responsabilidad al Ayuntamiento que, al igual que en el caso de Bermillo, desde el 1 de marzo que se hizo pública la primera licitación, no se recibieron ofertas.

Finalmente fueron miembros de la comunidad venezolana los que mostraron disposición a hacerse con la explotación de piscina municipal, ya operativa desde que abrió sus puertas el pasado martes día 2 de julio en horario de piscina 11 a 20 horas, de martes a domingo. El horario de baño es de 12.00 a 14.00 horas y de 15 a 20 horas. Los lunes se cierra por descanso del personal.

La tarifas establecen un bono familiar (padres, madres e hijos hasta 13 años) de 100 euros; bono juvenil (de 14 a 19 años) por 45 euros; y bono adulto (de 20 años en adelante), 55 euros. La entrada individual diaria es gratis para los usuarios hasta los 5 años; 2 euros para los de 6 a 13 años; y 3 euros de 14 años en adelante.

En las instalaciones, que cuentan además con el bar, trabajan cuatro personas, todos ellos venezolanos, como confirma Samuel Felipe Olarte, uno de los promotores de la Fundación Talento 58 que ha favorecido el asentamiento de casi medio centenar de sudamericanos y "la mayor parte trabajando".

Además de la explotación de la piscina, esta comunidad regente el histórico supermercado de los Miranda, que de lo contrario estaría cerrado, garantizando otro servicio fundamental en Fermoselle. "Las cosas van bien, queriendo trabajar no hay problema porque trabajo hay" declara Samuel Felipe Olarte.

La piscina de Roelos de Sayago, otro de los puntos de referencia del verano en la comarca, anuncia su apertura para mañana, viernes, aunque la fiesta de inauguración el sábado con la actuación del cantante José Luis Peñas, a las 21.30 horas. Las entradas para adulto son de 2 euros, y 1 euro la tarifa infantil. El bono de 15 baños para adulto es de 20 euros y 15 euros en el caso de la infantil.

La piscina de Villadepera, ya operativa, anuncia para este verano más de sesenta planes de actividades y ocio en las instalaciones, entre ellos clases de natación intensivas para todos los niveles.

