Una piedra de media tonelada en una carretera zamorana: "Si se nos cae encima, nos apaña"

La carretera ZA-102 de Porto de Sanabria volvió a registrar otro corte vial el pasado miércoles cuando una enorme piedra de más de media tonelada cayó a la altura del kilómetro 12.

El suceso se producía poco después de las 14:20 de la tarde, cuando una brigada de trabajos forestales circulaba por ese tramo y se encontró de bruces con el peñasco, que se rompió en tres grandes trozos. La vía estuvo parcialmente cortada a la espera de la retirada del mayúsculo obstáculo, unos trabajos que se demoraron más de tres horas, esperando al servicio de Mantenimiento de la Junta.

Los primeros en llegar, tras el aviso al 112, fueron los agentes de la Guardia Civil y de Tráfico, que señalizaron el obstáculo. De nuevo los vecinos de Porto denuncian que en el arreglo de la ZA-102 no se contara con la supresión de roquedo en algunos tramos de la vía, ya que son habituales los desprendimientos de rocas, y que por suerte, en este caso, no hubo daños ni materiales ni personales. “Si se nos cae encima no apaña” comentaba uno de los testigos. El peso de la espectacular piedra “entre 500 y 1.000 kilos” así a ojo de buen calculador.

