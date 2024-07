Galende aplicará el cobro de la plusvalía: un 30% sobre el incremento del valor

El Ayuntamiento de Galende aplicará el cobro del impuesto de plusvalías, el 30% sobre el incremento del valor. El Pleno aprobó, con los cuatro votos de los Grupos Popular y Socialista, la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana, IIVTN U, conocido como "plusvalías".

Los concejales de Futuro no asisten a los últimos plenos al no considerare un cambio de hora en la convocatoria que no coincida con su horario de trabajo. El alcalde, José Manuel Chimeno Lois, informó en el transcurso de la última sesión ordinaria, la supresión de la Junta de Gobierno, para tomar los acuerdos en Pleno, que cambia su periodicidad, cada dos meses.

El impuesto se aplicará en el caso de transmisión de terrenos de naturaleza urbana, herencias, ventas, donaciones, etc. si hay un incremento de valor. Se aprueba el porcentaje máximo permitido, el 30% que se aplicará de acuerdo a los porcentajes previstos en la normativa estatal, con las exenciones previstas. La adopción de este acuerdo es el compromiso al que se llegó con el Ministerio de Hacienda dentro de Plan de Pago a Proveedores como consecuencia del endeudamiento del Ayuntamiento.

"Este impuesto es de imposición obligatoria" para los Ayuntamientos acogidos al Plan de Pagos, según la información técnica. El alcalde José Manuel Chimeno Lois, dio a conocer el Plan de Eficiencia del agua propuesto por la Diputación a los Ayuntamientos de la provincia para la mejora de rendimiento, instalaciones y calidad del agua de abastecimiento. Habrá una fase de selección de los municipios interesados para la redacción del proyecto por parte de Somacyl, sin coste para los ayuntamientos.

Las actuaciones en aquellos municipios seleccionados serán completas y no parciales, y la inversión será del 60% de la Junta, 20% de la Diputación y 20% del Ayuntamiento. Los ayuntamientos tendrán que tener instalados contadores inteligentes, en este caso Galende ya está acogido al PERTE.

Chimeno Lois explicó al Pleno, la propuesta a los Ayuntamientos en el Consejo provincial de Alcaldes, para autoconsumo y eficiencia energética en las instalaciones municipales.

La abultada "factura de la luz" se ha convertido en una carga para las cuentas públicas, y en particular para los ayuntamientos. Incluye la instalación de energías renovables de autoconsumo, renovación de alumbrado y eficiencia energética, la sustitución por coches eléctricos. El Ayuntamiento tiene en marcha un proyecto para el suministro por paneles solares de energía para el colegio, el consultorio y el gimnasio.

La liquidación de las cuentas municipales del ejercicio 2023 cierra con un déficit de 5.800 euros. En relación al litigio que mantiene el Ayuntamiento con la empresa eléctrica Elecnor un auto judicial fija en 414.000 euros la deuda que tiene la alcaldía, frente al millón de euros que reclamaba la empresa y los 360.000 que estipulaba el Ayuntamiento.

El Ministerio de Hacienda había autorizado con anterioridad el pago de 360.000 euros, autorizado para julio, y queda pendiente el resto y los intereses que reclama la empresa de 200.000 euros, cantidad que no admite el Ayuntamiento.

