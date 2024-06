Propuesta para la reapertura de la residencia de estudiantes de Puebla de Sanabria

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza STEZAMORA, propone la reapertura de la residencia de estudiantes de Puebla de Sanabria, como forma de apoyo a la FP rural. La residencia de Puebla de Sanabria cerró sus servicios en educación hace algunos años por no resultar rentable, y ahora mismo “consideramos que la realidad puede revertir esta situación”.

La presencia de los Ciclos de FP de Actividad Física Deportiva como son “Guía en el medio natural” de Grado Medio y el Ciclo de “Acondicionamiento Físico” de Grado Superior, atraen a un alumnado acorde con la realidad de esta zona que requiere nuevas oportunidades reales. Este alumnado se encuentra con una "grave dificultad" de acceso como es el alojamiento, al no existir la posibilidad del uso de la residencia, ni una oferta de vivienda que sea asequible para un nivel de estudiante. Por ello, tenemos constancia que gran parte de este alumnado desiste de estas nuevas posibilidades formativas al no poderse costear un alojamiento.

El sindicato señala que en este mes de junio “hemos tenido constancia de la puesta en marcha de la nueva oferta educativa para Formación Profesional, muy interesante para la realidad de nuestra provincia”. La delegada de la Junta de Castilla y León, junto con las personas responsables de la administración educativa ha presentado a los medios 74 nuevos ciclos que pretenden dar distintas oportunidades a una provincia carente de un tejido empresarial.

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza STEZAMORA “apoyamos de forma muy positiva estas nuevas propuestas, y a su vez queremos señalar la necesidad de complementar estas nuevas formaciones, y las ya implantadas, en el mundo rural con un servicio de alojamiento que facilite el acceso a la oferta educativa”.

La comarca de Sanabria y Carballeda “necesita la apertura de la residencia para que al instaurar otros niveles de formación, se vea la repercusión en nuevos proyectos empresariales, que darían una riqueza laboral muy deseable”.

Un porcentaje alto del alumnado del IES Valverde de Lucerna, que da servicio educativo a una comarca muy amplia, procede de localidades lejanas, teniendo que hacer uso de largas rutas escolares con una duración entre media hora y hora y media de viaje. “Tenemos constancia que esta residencia se abre en distintos momentos del año por lo que consideramos que su habitabilidad se mantiene en el tiempo”.

Ante esta realidad, queda más que justificada la necesidad de su apertura. Con algunas mejoras, estaría perfectamente habilitada para dar acogida a estas nuevas realidades, imprescindible si queremos validar esta apuesta para el mundo rural.

Desde la administración educativa se considera que esta propuesta no es rentable. Nuestro sindicato defiende que la educación pública es un servicio de derecho para la ciudadanía y los criterios de rentabilidad nunca deben ser prioritarios a los de acceso a una educación gratuita.

Si no se complementa esta oferta educativa con este servicio de residencia se estará truncando la posibilidad y futuro educativo de la Comarca de Sanabria y Carballeda, ya no sólo que se mantenga, sino que no aumente con el tiempo.

El sindicato señala que “necesitamos acciones y no sólo palabras para constatar que realmente la administración apuesta por el medio rural. Existe la posibilidad de aumentar el alumnado que acude a las aulas de estos ciclos formativos, con la mejora que implica para el entorno. Sólo necesitamos que la administración también sea consciente de esta realidad”.

Reivindican que la residencia “facilite la posibilidad al alumnado de FP de estudiar los ciclos que se encuentran en la zona, que el alumnado de ESO y Bachillerato procedente de las distintas poblaciones mal comunicadas de la comarca, dependientes de servicios de transporte, no tengan que realizar a diario largos e incómodos viajes, e incluso dar un servicio a parte del profesorado de la zona que acude cada año a impartir las distintas enseñanzas”.