«La prioridad del Ayuntamiento es garantizar el agua en sus siete pueblos los 365 días del año»

Lorena Gallego Velasco, malagueña de nacimiento y alistana de origen y corazón, es la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gallegos del Río y a la vez la alcaldesa pedánea del pueblo donde nació su padre, Martín Gallego, que, tras vivir en el País Vasco, se asentó y formó su familia en la ciudad andaluza de Málaga.

– ¿Cómo surge su entrada en la vida municipal y trabajar por el bien de la comunidad?

– Aunque nací en Málaga, siempre estuve muy unida a la tierra de mi familia paterna, regresando como todos los jóvenes en verano siempre que podía a pasar las vacaciones. Hace diez años me casé con un chico del pueblo y me vine a vivir a Zamora. Tenemos dos niños y, desde hace ya varios años, solía colaborar en las fiestas ayudando en lo que podía, muy en particular en lo relacionado con los más pequeños. En mayo de 2023 me propusieron ser candidata y aquí estamos, dispuesta a trabajar por el municipio y por sus vecinos. En los pueblos siempre ha habido mucha unión y así tenemos que seguir.

– ¿Cual es el objetivo principal de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Gallegos del Río para este mandato?

– Progresar e intentar poner freno a la despoblación rural. Creo que en esto estamos todos de acuerdo. Mejorar, en la medida de nuestras posibilidades, la calidad de vida en los siete pueblos del municipio, Gallegos del Río, Valer de Aliste, Domez de Alba, Flores, Puercas, Tolilla y Lober, algo de lo que somos conscientes, pero solo se puede conseguir manteniendo y mejorando las infraestructuras básicas urbanas y los servicios públicos, para lo que es vital trabajar todos unidos, alcalde, concejales y vecinos.

– ¿En este sentido cuál suele ser la gran prioridad en los Consistorios de Aliste?

– Como sucede en todos los ayuntamientos y pueblos alistanos la prioridad es garantizar, en cantidad y en calidad, el suministro domiciliario de agua las 24 horas del día y los 365 días del año. El agua es imprescindible en los hogares y sin lugar a dudas es el servicio básico más necesario para las familias, sin el cual hoy día no podríamos vivir. En nuestro caso nos abastecemos de un acuífero subterráneo y tenemos otro pozo de sondeo para casos de emergencia. Este año ha llovido y por suerte parece que los manantiales están bien surtidos.

– ¿Cuál suele ser el problema más común que se registra en las redes de abastecimiento?

– El agua corriente llegó a las casas finales de los años setenta y principios de los ochenta. Tras más de cuarenta años prestando un magnífico servicio, las antiguas tuberías de PVC se han ido deteriorando y quedando obsoletas, siendo habituales las averías y fugas, por lo que en todos los pueblos estamos afrontando el cambio a tuberías de polietileno más efectivas y duraderas. En el caso de Gallegos del Río el pasado año cambiamos toda la travesía de la carretera ZA-P-1405 de Zamora a Mahíde, que es la más larga del pueblo. Posteriormente la Diputación de Zamora mejoró la travesía, dotándola con una nueva capa de rodadura de aglomerado en caliente. Con vistas a este año, dentro del Plan de Obras de la Diputación de Zamora tenemos previsto actuar con una partida de 20.000 euros, en la calle «La Puente», desde la Casa Consistorial hacía el río Frío y La Calleja, que es la que sube hacia la antigua panadería de Paulino Montero.

"Uno de los grandes problemas en los pueblos alistanos es el minifundismo, se han partido tantas veces los capitales que las parcelas son muy pequeñas"

– Tras una espera de 21 años, parece que la concentración parcelaria puede llegar a su fin...

– Uno de los grandes problemas en los pueblos alistanos es el minifundismo, se han partido tantas veces los capitales que las parcelas son muy pequeñas y dificultan la práctica agrícola y ganadera. En Gallegos del Río se solicitó en 2003, pero no avanzó. Ahora se ha retomado el asunto y todo apunta a que en breve podría estar ya listo el estudio técnico previo, que sería un paso muy importante. Durante el verano nos reuniremos con los vecinos para darle un impulso. Tenemos confianza en lograrla.

– ¿Que tal estáis en materia de telecomunicaciones?

– La verdad es que muy bien, pues contamos con un repetidor de televisión y otro de telefonía móvil a lo que se ha sumado la llegada de Internet gracias al Programa de Extensión de Banda Ancha Ultrarrápida de Nueva Generación.

– ¿Qué proyectos tenéis en mente para este año?

– Una de las prioridades es continuar y culminar la mejora del cementerio. Aparte, con la ayuda de la Diputación de Zamora vamos a afrontar la restauración del pabellón polideportivo con la renovación de la valla de cercado, acceso y pintado, para dejarlo como nuevo y que pueda ser utilizado por los niños, adolescentes, jóvenes y mayores que así lo deseen, bien sea como frontón o en su otras dos alternativas de baloncesto y futbito. También hemos solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero la limpieza del río Mena, en Gallegos, y el río Frío, doscientos metros aguas arriba y docientos aguas abajo del puente urbano que da servicio a la carretera a Flores.

– Gallegos de Río puede presumir de tener unas de las fiestas patronales más prestigiosas y concurridas de Aliste...

– La verdad es que así es y nos sentimos muy orgullosos de ello. Gallegos del Río siempre ha sido un pueblo de gentes muy abiertas y acogedoras y todos los que decidan visitarnos y disfrutar de los festejos con nosotros van a ser bien recibidos. También influye que son de las primeras fiestas del verano en tierras alistanas y la gente tiene muchas ganas de divertirse. Nuestras fiestas son una cita obligada, muy en particular para los jóvenes de los pueblos más cercanos como Valer de Aliste, Flores, Tolilla, Lober, Samir de los Caños, Bercianos, Puercas y Domez.

– ¿Cuál es el objetivo de las fiestas patronales y cómo se organizan en los pueblos?

– Para cualquier pueblo alistano las fiestas patronales son los días más importantes del año, unas jornadas de convivencia y hermandad, donde volvemos a estar todos juntos, los vecinos habituales, los emigrantes y los foráneos. En nuestro caso, de organización de las verbenas populares se encarga José Manuel Vaquero y de los niños yo, colaborando los vecinos, cada uno ayuda en lo que puede. Colaboran así mismo el Ayuntamiento de Gallegos del Río, la asociación «La Baranda» y el coto de caza Valdelamujer. Las fiestas son de todos y para todos y el objetivo es ofrecer un programa variado para todos los gustos y edades.

– ¿Qué actos se han programado este año para las vísperas?

– Los festejos se abren en la tarde del día 28, viernes, con el repique de las campanas de la iglesia parroquial invitando a todos a unirse a la fiesta. A las 19.00 horas «La Plazuela», junto a la Casa Consistorial, se convertirá en la gran protagonista con los hinchables para el disfrute de los más pequeños. Una hora después habrá música con limonada y al anochecer, a las 21.00 horas, tendremos una actuación de magia con el mago Josemari, de Abejera de Tábara. La primera verbena comenzará pasada la media noche con la actuación del grupo «Tattoo» hasta altas horas de la madrugada, con bingo para todos en el descanso.

"Desde hace ya muchos años las fiestas se trasladan al fin de semana para así favorecer la presencia de todos los hijos del pueblo"

–Los tiempos cambian y ¿a veces nos obligan a cambiar?

–Así es. Antaño los bailes nocturnos se hacían en «La Rabudera», una pradera en la margen derecha del río Frío. Posteriomente se habilitó una explanada junto al río, pero en la margen izquierda, justo junto al pueblo. En los últimos años la llegada de los camiones escenario de las orquestas ha obligado a trasladar las verbenas populares a la zona alta del pueblo, entre el frontón y las escuelas, junto a la carretera que va hacia Puercas.

– ¿Este año San Pedro volverá a celebrarse en su día festivo?

– Efectivamente. Desde hace ya muchos años las fiestas se trasladan al fin de semana para así favorecer la presencia de todos los hijos del pueblo que, por circunstancias de la vida, residen fuera. Este año el 29 cae en sábado. Los actos darán comienzo a las 11.00 con los pasacalles amenizados por la charanga «Amanecer». A las 12.00 horas tendremos la santa misa y la procesión en honor a San Pedro Apóstol por las calles del pueblo. Una vez culminados los actos religiosos continuaremos con el baile vermú y el aperitivo ofrecido por la comisión de fiestas. La tarde estará dedicada de forma particular a los niños con un tobogán de agua deslizante, hinchables, toro mecánico, canastas y disfraces. La cita con el folclore popular llegará a las 21.00 horas con la actuación de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos, por cortesía del Ayuntamiento de Gallegos del Río y de la Diputación de Zamora. La verbena popular comenzará a la una de la madrugada con la actuación del grupo «Cañón de León», con bingo en el descanso. Luego continuará el baile con la disco móvil «La Timba» y con el joven DJ Cristian Terrón Garrido que es natural de Gallegos del Río, hasta que el cuerpo aguante.

