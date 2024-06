Cobadu engorda su facturación hasta los 534 millones de euros, la segunda cooperativa en España de primer grado

"Hemos ido creciendo en todas las actividades de la cooperativa". Estas han sido las palabras del director general de la cooperativa, Rafael Sánchez Olea, en resumen de la actividad de Cobadu durante la asamblea de socios de 2024, un evento del que se han desprendido algunos de los principales datos de la cooperativa zamorana en un año en el que ha incrementado su facturación hasta los 534 millones de euros.

La cooperativa Cobadu se reafirma así como la primera empresa de la provincia, la mayor de Castilla y León y la segunda cooperativa de primer grado en España, aunque la primera en socios, todo ello, gracias a una facturación que continúa creciendo año tras año. En total, Cobadu cuenta con más de 6.000 socios directos y más de 4.500 indirectos, además del colectivo portugués con más de 25 colaboradores.

La expansión de Cobadu a otros territorios corresponde a una de las principales líneas estratégicas de Bajo Duero, quien tiene una importante presencia tanto en Portugal como en Extremadura: "Nos diferenciamos del resto de empresas en que estamos muy bien situados en una zona de materias primas y muy bien comunicados gracias a la ruta de la plata", ha explicado Sánchez Olea sobre un "sistema productivo" clave en el crecimiento de la cooperativa que puede llegar a zonas "distantes" como Extremadura, centro peninsular y Portugal.

La segunda clave de la expansión de Cobadu es su doble perfil: "somos gestores y procesadores de materias primas con una gran capacidad de almacenamiento". En la actualidad Cobadu es capaz de almacenar 550 millones de kilos "vamos a aumentar", ha asegurado el responsable sobre un almacenamiento que en España solo supera el puerto de Tarragona.

Que si no estoy mal informado solo no supera el puerto de Tarragona esa carpeta de almacena. Y también quiero deciros que aquí en Zamora. La cabeza del potasio recogemos el 50% de la producción agrícola de Zamora.

"El perfil de nuestros agricultores y ganaderos es diferente al de hace cuarenta años cuando fundamos la cooperativa, tenemos que adaptarnos", ha concluído Sánchez Olea sobre los retos a futuro de la cooperativa. Para ello, Cobadu invierte de media diez millones de euros cada año.

La prospección de la cosecha es favorable, aunque habrá que esperar hasta "cosechar y recoger el cereal" para la valoración, ha sopesado el representante, aunque se prevé una mejor cosecha respecto al año pasado "aunque si se compara con la cosecha media de los últimos años, pues es ligeramente mejor, pero no muchísimo mejor".

Cobadu recoge el 50% de la producción agrícola de la provincia, según ha informado el representante sobre una provincia en la que cuentan con 6.000 en Zamora frente a los 380 socios del inicio de la cooperativa, cuando solo estaba presente en La Guareña y Tierra de Vino. El resto de socios se dividen principalmente entre los 3.000 de Salamanca; 750 en Valladolid; 500 en Ávila y 450 en León.

El cereal ucraniano

"Tenemos que reconocer que estamos globalizados, no tenemos aranceles. Estas materias primas entran a los precios de mercado, lo que no pueden pretender agricultores u organismos es que se cumpla la ley de la cadena" ha explicado en relación a las denuncias de los sindicatos por la entrada de cereal ucraniano cuyo precio de venta se sitúa por debajo del coste de producción del grano local: "Si el maíz en puerto está 200 euros, no puedo pagar los costes de producción a 300 euros porque estoy beneficiando a los agricultores y perjudicando enormemente a los ganaderos y otras industrias", ha explicado sobre "unas reglas del juego que mientras no se cambien, son estas".

El representante de Cobadu ha destacado que la necesidad de entrada de grano extranjero a España, un país deficitario en cereales. "En una cosecha normal España produce entre 20 o 21 millones de toneladas. El año pasado con la sequía nos fueron entre diez y once", ha resuelto sobre números que no encajan con la producción de pienso: en todo el ámbito nacional se producen cada año 34 millones de toneladas de pienso.

"Hay que traer materia prima de fuera porque en España somos incapaces de producir", ha dicho sobre el país que es el primer productor de pisos compuestos de la Unión Europea. "A nivel mundial creo somos el tercer tercer país productor de porcino de capa blanca" ha dicho sobre una industria que necesita de la entrada de cereal extranjero.

Suscríbete para seguir leyendo