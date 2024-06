Una donación privada permitirá restaurar el interior de la ermita de Muelas del Pan

El Ayuntamiento de Muelas del Pan afrontará a lo largo de este año la segunda fase de las obras de restauración integral de la histórica ermita del Cristo de San Esteban, la cual lleva cerrada al culto siete años, al no garantizar el estado del templo la seguridad del cura y de los feligreses durante la celebración en el de los actos religiosos.

Satisfacción general entre los vecinos y devotos moleños cuya esperanza se centra en poder reabrirla a corto plazo y poder volver a celebrar en ella la romería polar del Cristo Emberronao del Lunes de Pascua que en 2025 caerá el día 21 de abril.

El santuario del Cristo Emberronao se sitúa en la zona de Pilo el Moro, justo junto al embalse del río Esla, tratándose de un edificio con una superficie total de 166,78 metros cuadrados, dentro de un recinto castreño de alrededor de 4,5 hectáreas, en las cercanías de la acrópolis.

Un espacio histórico pues los primeros pobladores llegaron al recinto del Castro del Cristo, según los historiadores, hacia los años XIV y XIII antes de Cristo, por las cerámicas Proto-Cogotas halladas dentro de la Edad de Bronce. Tras un período deshabitado volverían a llegar gentes en la Edad de Hierro: en los siglos V y VI antes de Cristo.

La Corporación Municipal dio luz verde en el transcurso del último pleno a la firma de un convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general para materializar la financiación del denominado proyecto básico de ejecución de la segunda fase. de la ermita del Cristo.

La inversión se ajustará a un presupuesto base de licitación para su ejecución mediante contrata de 35.654,69 euros, coincidente con la donación de Aquila Clean Solar. (Marsi Solar). Los trabajos se ejecutarán sobre el proyecto técnico redactado por el arquitecto Claudio Ignacio Pedrero Encabo y aprobado el 23 de mayo de 2024.

La propuesta salió adelante con los votos a favor de los cuatro ediles del equipo de gobierno del PP: Luis Alberto Miguel Alonso (alcalde), José Manuel Martínez Bartolomé, Andrés Barroso Lorenzo y Eloy Funcia Blanco. Jesús Ángel Losada Vaquero se abstuvo y votaron en contra los concejales Benjamín Lorenzo Gallego de Zamora Sí y José Román Argüello de Vox.

El edil de Vox mostró su interés en conocer "si la cantidad que dona la empresa será descontada de los tributos municipales que deben satisfacer", afirmando que "los mecenazgos no le cuadran, que nadie da duros a pesetas y que como está en contra de este negocio pues ya veremos como sale todo". La Alcaldía deseo dejar muy claro que "la donación no supone beneficio o descuento alguno sobre los tributos municipales". Sin perjuicio de los beneficios fiscales que la empresa pueda obtener del Estado en el impuesto de sociedades.

Por parte de Benjamín Lorenzo Gallego, de Zamora Sí y natural de Ricobayo de Alba, se afirmaba no entender "porque siempre todo lo que dan es para la localidad de Muelas, resultando que los demás pueblos no pintan nada. Además de no contar con la oposición para nada".

Luis Alberto Miguel Alonso le contestaba que "el arreglo de la ermita es un compromiso del equipo de gobierno y la decisión se ha fraguado con la empresa, al considerar que la actuación en la ermita estaba entre los objetivos que entran dentro de lo que consideran como proyecto de interés general". Recordaba a Benjamín Lorenzo que "él se opuso a que el Ayuntamiento aportará nada para el arreglo de la puerta de la iglesia de Ricobayo porque era del Obispado de Zamora".

Losada Vaquero afirmó que "no tiene sospechas sobre la empresa y que el tema de la ermita que comentaba el señor Lorenzo es consabido" y mostró su interés en saber "si se continuarán con el resto de capítulos para la restauración total de la ermita", confirmándole el alcalde que "se continuará, cuando se pueda, hasta su finalización".

Aquila Clean Energy

El Ayuntamiento de Muelas del Pan, representado por su alcalde Luis Alberto miguel Alonso, y la compañía de desarrollo y operación de proyectos de energía renovable con foco en solar, eólica y almacenamiento energético en baterías Aquila Clean Energy representada por Juan Ignacio Pulgar han rubricado ya el convenio para la restauración de la ermita del Cristo de San Esteban una vez que dio su visto bueno oficial el pleno de la Corporación Municipal.

El convenio incluye la creación de una comisión mixta de seguimiento para la coordinación de las actuaciones de restauración previstas. Aparte Aquila Clean Energy ha llevado a cabo otras actuaciones como la plantación de árboles en un solar del propio centro educativo del Colegio de Educación Infantil y Primaria Viriato de Muelas del Pan y una sesión de recogida de basuras y reciclaje en el entorno de la presa de Ricobayo.

La empresa está desarrollando en Castilla y León diez proyectos en Zamora (en el municipio de Muelas del Pan el de Marsic Solar), León, Soria, Palencia y Valladolid que suman una potencia de 778MW y generarán energía limpia para abastecer a alrededor de 380.000 hogares

El Obispado de Zamora cedía el 22 de junio de 2022 la ermita del Cristo de San Esteban de la parroquia de Santiago Apóstol al Ayuntamiento de Muelas del Pan por un período de 25 años: hasta el 22 de junio de 2047. La primera fase, ya ejecutada en 2023 por la empresa Tomás López Ginés con una inversión de 47.155,22, se centró en la restauración del exterior, muy en concreto de la techumbre, pues las lluvias y las consiguientes goteras y humedades eran una de las causas del deterioro.

La recolocación de la teja de cerámica curva nueva se sujetó con ganchos para evitar su remoción o desplazamiento con el paso del tiempo. La ermita lleva cerrada al culto religioso desde el año 2017 debido a su grave estado de deterioro que de no haberse actuado amenazaba con llevarla a su ruina y derrumbe. Luis Alberto Miguel Alonso valora muy positivamente la firma del convenio "que nos va a permitir la restauración definitiva de la ermita. Una apuesta y un compromiso que siempre ha tenido el consistorio donde se ha trabajado este convenio para la restauración y conservación de un bien al cual se le tiene tanto sentimiento entre los vecinos".

