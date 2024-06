El Barrio del Franco de Santa Colomba honra al doctor sanabrés Jesús Iglesias San Román

El reconocido doctor sanabrés, Jesús Iglesias San Román, descubría con una sonrisa y mucha satisfacción la placa que, desde este sábado, da nombre a un tramo vial del Barrio del Franco de Santa Colomba de Sanabria. Jesús Iglesias agradecía ante su familia y sus vecinos "vivir uno de los reconocimientos más hermosos que cualquier persona agradecida puede recibir". Un día de efemérides, en el que cumplía 87 años y celebraba los 58 años de casado con su inseparable mujer, Manuela, rodeados de sus cuatro hijas y sus 10 nietos.

Los asistentes descubren la placa de la calle en honor al doctor Iglesias San Román. | Araceli Saavedra / Araceli Saavedra

El politólogo Manuel Mostaza Barrios trazaba el perfil humano de uno de los traumatólogos más reconocidos de España y su vinculación a la tierra sanabresa y Santa Colomba en particular. Remontó el origen familiar a su tatarabuelo Francisco Arias "El Moro" nacido en 1803 en Santa Colomba. Una de sus hijas fue Manuela Arias, bisabuela de Jesús, que se casó con Miguel Rodríguez, que levantaron la casa donde se ha colocado la placa. Tuvieron una sola hija Dolores Rodríguez Arias, la abuela de Jesús, que se casó con su primo Antonio San Román. Tuvieron cinco hijos.

Pilar fue la única mujer del matrimonio, que se casó con "un hombre adelantado a su tiempo que participó en las Misiones Pedagógicas de la Segunda República", el doctor Eleodoro Iglesias. Jesús nació en plena Guerra Civil, en El Mercado de El Puente, y quedó huérfano en 1940, a los tres años, "tras el asesinato de su padre a manos de guerrilleros comunistas". Pilar "decidió volver a su pueblo, a Santa Colomba" Creció con su gran familia, la comunidad rural. Se formó fuera "y volvía a ayudar" y a conculcar las raíces a sus hijas.

Sanabria / A. S.

Jesús Iglesias reconocía que "este pueblo, este barrio, esta calle en la que he vivido y crecido no es solo un lugar físico para mí, es el escenario de innumerables recuerdos y experiencias que han modelado la persona que soy y que ahora veis". Reconoció que "ver mi nombre asociado a este lugar es un privilegio que no podía imaginar cuando era un niño que aquí jugaba". El momento de mayor emoción le asaltó al recordar a su abuelo y a su madre que "estaría muy orgullosa de ver su apellido, hoy en esta fachada".

Hizo extensivo su agradecimiento a la corporación local de Cobreros "por este gesto tan generoso", a través de su alcalde Luis Miguel López Fernández. "Querido Luis", señaló, "es el mejor regalo que podía recibir y, por ello, trasmite por favor a tus compañeros de corporación mi agradecimiento".

sanabria / A. S.

Su reconocimiento se hizo extensivo "a los vecinos de este barrio del Franco, todo lo que hemos compartido a lo largo de toda una vida". Recordó a los nombres de las familias del barrio, La Ternera, los Pedritos, Jesusa, La Gaiteira, los Toreros, el Herrero, los Canelos, los de Rey, Adela, Villanos, Conejos, Chupa, Isidro, Francisca y Angelita. Reconocimiento a otras familias de Santa Colomba, los Mostaza, Somoza y Escudero "grandes amigos". Sus vecinos Paco, Pedrito y Alberto y "Luis, al que más guerra doy". Ese repaso del doctor Iglesias al barrio del Franco dio muestra de su apego y cercanía a las familias y las innumerables anécdotas y vivencias. Ese apego a la tierra y los sanabreses quedó ejemplificado en las palabras de su hija "los pasillos de la clínica parecían que estábamos en Sanabria". El homenaje tenía de facto el reconocimiento a Manuela "una mujer que ha sabido adaptarse a esta tierra".

