"Villalpando es una joya desconocida para parte de sus vecinos y muchos zamoranos"

Jaime Gallego Boyano colabora activamente en la campaña impulsada para "salvar" San Pedro, la última iglesia histórica de Villalpando. A sus 23 años, el joven historiador reclama más apoyo de las instituciones para promocionar Villalpando y confía en que la conversión de la iglesia de San Pedro en el Museo de Arte Sacro de Tierra de Campos contribuya a poner en valor el patrimonio de la comarca y a frenar su despoblación.

–¿Qué le impulsó a estudiar el patrimonio de Villalpando?

–En mi TFG (Trabajo Final de Grado) profundice sobre el patrimonio arquitectónico medieval que había en Villalpando, que era muy abundante y que ha desaparecido prácticamente en su totalidad. Por este motivo, me decidí a investigarlo e intentar salvarlo con iniciativas como la que ahora se ha puesto en marcha para evitar la desaparición de la iglesia de San Pedro.

–De esa investigación, ¿qué es lo que más le ha sorprendido?

–Villalpando tuvo una importancia tremenda a lo largo de su dilatada historia, pero se cometieron auténticas barbaridades, sobre todo en el siglo XIX a raíz de las desamortizaciones. El patrimonio villalpandino era cuantioso. Llegó a tener diez iglesias, doce ermitas, cinco hospitales, dos recintos amurallados, cuatro puertas monumentales o un castillo-palacio. Buena parte de ese patrimonio inmueble se ha perdido, pero aún nos queda el patrimonio mueble, que atesoraban las parroquias y que pretendemos poner en valor con el futuro museo de San Pedro.

"Villalpando tuvo una importancia tremenda a lo largo de su historia, pero se cometieron auténticas barbaridades"

–¿Cuál es el origen de esa riqueza patrimonial?

–Villalpando siempre ha sido una tierra dedicada a la agricultura y a la ganadería. Al ejercer de cabecera comarcal de ese Señorío tan importante de los Condestables de Castilla desarrolló pequeñas actividades manufactureras y comerciantes como las relacionadas con la lana. Esto motivó que Villalpando tuviera esa riqueza económica e histórica tan importante, debido principalmente a que era la punta de lanza del Señorío de los Condestables de Castilla, unos de los personajes más importantes en toda la historia de España.

–Se ha implicado activamente en la campaña impulsada para evitar la desaparición de la iglesia de San Pedro, ¿esperaba que el pueblo respondiera como lo ha hecho?

–Pensaba que esa sensibilidad por el patrimonio era una cuestión en la que se implicaría poca gente. Sin embargo, he comprobado que todo el pueblo de Villalpando está implicado en la campaña y no solo con la exhibición de cortes que tendrá lugar este sábado 22 de junio. Los vecinos están respondiendo de manera fantástica. No solo les pedimos colaboración económica sino también que acudan con ese entusiasmo a los actos que se organicen para recaudar fondos. Ya llevamos más de 30.000 euros recaudados y para el festejo taurino que hemos programado contamos con muchos patrocinadores.

–¿Si no se interviene con celeridad en el templo es posible que pueda derrumbarse y desaparecer?

–Hay un riesgo de derrumbe inminente. Hablamos de que en cualquier momento puede colapsar. Las cubiertas se pueden venir abajo y con ellas todo el templo. Parece que en este año se va a ejecutar esa primera intervención tan necesaria en las cubiertas porque los problemas de humedades, las grietas, los desconchones y los desprendimientos están a la orden del día en la iglesia y eso es lo que tratamos de revertir con esta campaña.

–Una vez ejecutadas las obras de rehabilitación está previsto convertir la iglesia de San Pedro en el Museo de Arte Sacro de Tierra de Campos, ¿cómo valora esta idea?

–En la actualidad todo ese patrimonio mueble que se conserva en Villalpando se encuentra almacenado en la torre de la iglesia de San Nicolás. Con la musealización de San Pedro una vez ejecutada su rehabilitación será posible exhibirlo, además de poner en valor no solo el patrimonio villalpandino sino también el de toda la zona. Con la rehabilitación de San Pedro pretendemos salvar un templo y, a su vez, que tenga una función, en este caso la de Museo. Hay ciertos estilos, ciertas particularidades locales que son muy interesantes y que no se están valorando ni conociendo porque no tenemos un espacio en el que mostrar todo ese patrimonio tanto a oriundos como a visitantes.

"Todo Villalpando está implicado en la campaña para salvar San Pedro y no solo con la exhibición de cortes de este sábado"

–¿Si no se interviene con celeridad en el templo es posible que pueda derrumbarse y desaparecer?

–Hay un riesgo de derrumbe inminente. Hablamos de que en cualquier momento puede colapsar. Las cubiertas se pueden venir abajo y con ellas todo el templo. Parece que en este año se va a ejecutar esa primera intervención tan necesaria en las cubiertas porque los problemas de humedades, las grietas, los desconchones y los desprendimientos están a la orden del día en la iglesia y eso es lo que tratamos de revertir con esta campaña.

–Una vez ejecutadas las obras de rehabilitación está previsto convertir la iglesia de San Pedro en el Museo de Arte Sacro de Tierra de Campos, ¿cómo valora esta idea?

–En la actualidad todo ese patrimonio mueble que se conserva en Villalpando se encuentra almacenado en la torre de la iglesia de San Nicolás. Con la musealización de San Pedro una vez ejecutada su rehabilitación será posible exhibirlo, además de poner en valor no solo el patrimonio villalpandino sino también el de toda la zona. Con la rehabilitación de San Pedro pretendemos salvar un templo y, a su vez, que tenga una función, en este caso la de Museo. Hay ciertos estilos, ciertas particularidades locales que son muy interesantes y que no se están valorando ni conociendo porque no tenemos un espacio en el que mostrar todo ese patrimonio tanto a oriundos como a visitantes.

–¿Cuáles serían esas particularidades?

–A nivel arquitectónico destacaría el mudéjar villalpandino con esas cabeceras rectas y arcos ciegos al exterior que son una unión del románico del valle del Tera en la provincia de Zamora con las cabeceras semicirculares mudéjares. Es algo muy local que se mantiene únicamente en la iglesia de San Pedro y en la iglesia de San Nicolás de Villalpando. También destacaría todas las tallas religiosas y procesionales que se conservan en Villalpando que son auténticos tesoros de las épocas barroca y renacentista.

–De los bienes muebles almacenados en la iglesia de San Nicolás y que se exhibirían en el futuro Museo ¿cuáles destacaría?

–He colaborado en su catalogación y la verdad es que se conservan joyas como unas tablas antiquísimas o Cristos románicos y góticos del siglo XII que, la verdad, merecen ser valorados y conocidos porque para proteger algo primero hay que conocerlo.

"Quién sabe si San Pedro puede ser el motor por el que comience una rueda que permita recuperar todo el patrimonio villalpandino y de la zona"

–¿Un Museo de Arte Sacro de Tierra de Campos contribuiría a dinamizar la economía o el turismo en la zona?

–Ayudaría mucho al municipio de Villalpando y a toda la zona de Tierra de Campos, muy castigada por la despoblación. Además de dar un impulso a la economía también serviría para fijar población. Creo que es un proyecto muy bonito porque además de dar voz a su valioso patrimonio, el Museo se convertiría en un atractivo más de Villalpando.

–Al margen de la iglesia de San Pedro, otros monumentos de Villalpando forman parte de la Lista Roja de Patrimonio de la asociación Hispania Nostra...

–No podemos negar que el patrimonio que conserva Villalpando está en mal estado, sin olvidar todo lo que ha desaparecido. Por tanto, creo que lo primero que habría que hacer es dar visibilidad a que el patrimonio está en malas condiciones y sensibilizar. Quién sabe si San Pedro puede ser el motor por el que comience una rueda que permita recuperar todo el patrimonio villalpandino y de la zona.

–De los monumentos villalpandinos que se mantienen en pie, ¿cuál destacaría por su valor e importancia?

–Principalmente la gran insignia de Villalpando, nuestra emblemática Puerta Villa. No obstante, también destacaría nuestra Plaza Mayor, la Puerta de San Andrés y las ruinas de la iglesia de Santa María La Antigua, que era el templo más importante de Villalpando porque estaba repleto de arte e historia, pero colapsó por las cubiertas en los años 30 del siglo pasado. Aún así se conservan los ábsides mudéjares que son lo más relevante de todo el conjunto de la iglesia.

–¿Villalpando es un tesoro por descubrir?

–Tiene mucha historia, pero desde las instituciones no se está promocionando Villalpando y creo que es una joya desconocida para parte de sus propios vecinos, que no conocen lo que conservamos y lo que se ha perdido, y para muchos zamoranos. Villalpando mantiene un gran atractivo porque los restos de muralla y ruinas de iglesias o la majestuosa Puerta Villa son tesoros que no los tiene cualquier lugar.

Suscríbete para seguir leyendo