El PSOE rechaza a moción para debatir el recurso de reposición del pleno del Mercado Medieval de Puebla

Con tres votos a favor del Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular, frente a tres votos de Futuro y la concejala no adscrita, del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, se rechazó debatir la moción de urgencia presentada por la concejala María Martínez Santiago, para tramitar el recurso contra el pleno, de 6 de junio, presentado por grupo Futuro en relación al cambio de fecha del Mercado Medieval. Se informó al Pleno de la renuncia de los cargos de la Junta de Gobierno y la Junta de Portavoz de José Ignacio Alonso de Prada, precisamente a raíz del pleno de cambio de fechas del Mercado. Una nueva impugnación por parte de Futuro se cierne sobre la convocatoria del Pleno ordinario de esta semana.

Un día antes de la convocatoria del pleno celebrado esta semana, el 16 de junio, Futuro presentó el recurso de reposición que no fue incluido en el orden del día de la sesión ordinaria del pasado jueves. En la argumentación legal, la concejala señaló la "manifiesta irregularidad" de la normas de celebración del pleno “ya que no se concluyó el Pleno porque no se llegó a votar la moción presentada” abogando a la unidad de actos.

Martínez alegó que el pleno no se cerró, al no culminar la votación. Los acuerdos de pleno “son ejecutivos” desde el momento de su adopción, previa votación. Si el acuerdo no se ajusta a derecho tiene herramientas legales para no ejecutarlo. Señaló la cuestión de medidas de orden público y de seguridad, y adoptar las medidas para, “evitar las aglomeraciones” entre otras. La urgencia también era por las fechas. El portavoz de Futuro, José Ignacio Alonso, se mostró “totalmente de acuerdo”.

El portavoz del PP, Gustavo Alonso Chimeno, pidió amparo al secretario al no querer “incurrir en una ilegalidad” como matizó en el trascurso del debate. El alcalde de Puebla, José Fernández Blanco, apuntó que en el Pleno en ningún momento se hizo referencia a que fuera una moción, “lo que decía la moción era que se procediera a modificar las fechas de celebración” del 15 de agosto al último fin de semana de julio o primero de agosto. Reiteró el criterio técnico de ser un contrato de servicios, que no es competencia del Pleno sino del alcalde y por lo tanto “no puede solicitar una votación”.

El alcalde se remitió al “mecanismo del ruego” para este tema como más acertado. La Alcaldía “es el órgano de contratación” remitiéndose al informe de secretaría. El alcalde resumió que son nulos de pleno Derecho los actos administrativos que lesionan derechos constitucionales y los adoptados por órganos no competentes. El secretario reitero el contenido de su pronunciamiento técnico.

María Santiago matizó que el debate fue en la competencia, sobre si la fecha es esencial para el contrato, “de lo que se trata aquí es de la fecha, no del contrato” y por tanto no sería un aspecto esencial, que tendría que determinar un órgano superior, “y no impedir el voto a los representantes de los ciudadanos”. José Ignacio Alonso intervino para precisar que el Secretario tenía que haber aportado el informe de los concejales ese informe, con antelación al Pleno. Reitero que se obvian las medidas de seguridad y orden público en relación al mercado y las fechas.

Suscríbete para seguir leyendo