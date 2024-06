Un foco de EHE en Verín, el segundo en España, pone en alerta a los ganaderos zamoranos

La reaparición de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica en España pone en alerta a las explotaciones zamoranas con la confirmación de los dos primeros focos de esta primavera en España. Al primero certificado en la provincia de Guadalajara le ha seguido el mucho más cercano a Zamora, en una explotación de la comarca de Verín, en Orense, limítrofe con la comarca de Sanabria.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Agricultura y Ganadería en su última actualización sobre la situación de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE).

El 3 de junio se detectaba el primer foco en la actual temporada vectorial 2024-2025 en la provincia de Guadalajara. Los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Castilla-La Mancha notificaban el primer caso de serotipo 8 del virus de la EHE –el mismo que circuló en la Península Ibérica– en años previos, en una explotación de producción y reproducción de bovino, con un censo de 84 bovinos, localizada en la comarca de Cogolludo, en la provincia de Guadalajara. Esta comarca se encontraba entre las 257 comarcas afectadas en la España peninsular (entre ellas la provincia de Zamora con la excepción de Sanabria) desde que el virus se introdujera en España a finales de 2022.

Los Servicios Veterinarios de Castilla-La Mancha recibieron la comunicación de sospecha clínica de enfermedad en la mencionada explotación en un bovino adulto de 6 años de edad, con la presencia de lesiones en la mucosa bucal, por lo que procedieron a la toma de muestras del animal, que resultaron positivas.

Dos semanas después, el Laboratorio de Algete confirmaba la presencia de enfermedad en una explotación de bovino localizada en la comarca de Verín, que ya había resultado afectada en 2023.

El objetivo de recopilar información sobre de la situación epidemiológica lleva a seguir el criterio de confirmar en el laboratorio nacional de referencia de Algete o en los laboratorios regionales, y notificar el primer foco detectado en cada comarca, realizando los Servicios Veterinarios Oficiales un seguimiento del resto de comunicaciones de sospechas clínicas. Hasta la fecha, tan sólo las Islas Baleares y Canarias tienen la consideración de territorio libre de EHE.

La EHE no afecta en ningún caso al ser humano. Al tratarse una Enfermedad de Declaración Obligatoria, es obligatorio comunicar inmediatamente a los Servicios Veterinarios Oficiales cualquier sospecha clínica en las especies susceptibles (domésticas y silvestres), recomendándose adoptar medidas de desinsectación en animales e instalaciones como sistema de prevención, así como el tratamiento sintomático de los animales enfermos tan pronto como aparezcan los síntomas en los mismos.

Ayudas sin cobrar

Los ganaderos zamoranos siguen muy de cerca la progresión de una enfermedad que el año pasado causó la muerte de más de un millar de vacas. "No se ha oído nada de nuevos casos. Parece que está tranquilo, pero después de lo del año pasado estamos temblando" confiesa un productor de la comarca de Sayago.

Aunque en estos momentos no hay constancia oficial de casos sospechosos, los ganaderos siguen sufriendo las secuelas del año pasado. "Hemos tenido que sacrificar vacas que no ha habido manera de sacarlas adelante, hay animales que no se han recuperado de la cojera, medio ciegos o que han perdido la leche" confirma un afectado.

Otra de las cuestiones pendientes para algunos ganaderos es el pago de las indemnizaciones para afrontar las pérdidas derivadas de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica. La Junta de Castilla y León aprobó en su día una subvención de casi 5,8 millones de euros.

"A estas alturas algunos no hemos recibido ni un euro" confirma a este diario un ganadero de la comarca de La Guareña. "Hay gente que sí ha cobrado, pero otros seguimos esperando".

Actualmente no existen vacunas autorizadas en la UE frente a esta enfermedad.