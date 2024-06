El PSOE frena en seco la votación sobre el cambio de fecha del Mercado Medieval de Puebla

El alcalde de Puebla, José Fernández Blanco, frenó las expectativas de una votación sobre el cambio de fecha del Mercado Medieval en el trascurso del Pleno extraordinario celebrado este jueves, solicitado por el grupo Futuro y la concejala no adscrita.

La intervención del alcalde para cerrar el debate, se centró exclusivamente en criterio técnico cuando a raíz del debate se plantea una "adecuada base sobre la legalidad". En base al informe técnico de Secretaría, requerido por Fernández, el resultado es que "si bien se aceptó el Pleno extraordinario, desde la Secretaría se entiende que el Pleno no es competente en entrar a establecer unas fechas de contrato de servicios porque el órgano de contratación es la Alcaldía". La única opción "es plantear un ruego" resumió la secretaría de la Corporación.

El portavoz de Futuro, José Ignacio Alonso de Prada replicó a esta justificación que el ruego no tiene valor frente al carácter ejecutivo del Pleno. El alcalde se parapetó en sus competencias, como presidente de la Corporación, para la contratación cuando no se excede el 10% del presupuesto en un contrato de servicios. Un aspecto en la contratación es la prerrogativa del establecimiento de fechas. Fernández cerró la vía para votar por "una cuestión de prevaricación administrativa" y que cualquier acuerdo es "nulo de pleno derecho". Al finalizar el Pleno Alonso de Prada se levantó señalando "miedo y rodillo, miedo todo y democracia poca".

El momento más tenso, desde el punto de confrontación política, se produjo cuando el alcalde, gobernando en minoría, retó a la oposición a "presentar una moción de censura" y el portavoz de Futuro, José Ignacio Alonso de Prada, le replicó que "lo que tiene que hacer es dimitir".

El portavoz de Futuro abrió las intervenciones de los grupos, argumentando la necesidad de "un equilibrio" entre vecinos y afluencia, con la saturación de servicios "que se ven desbordado" en las fechas del 15 de agosto para solicitar el cambio al último fin de semana de julio. A lo largo de la intervención concretó que "queremos que haya Mercado Medieval", que se ha consultado a vecinos y hosteleros y que ese cambio estaba contemplado en su programa municipal.

La concejala no adscrita, María Martínez Santiago, se sumó a la propuesta de Futuro con un mercado de calidad y puntualizó que el Mercado de agosto plantea un problema de masificación y seguridad. Una segunda puntualización fue, con independencia de la promoción del mercado, suficientemente amortizada "nos debemos a lo que necesitan los negocios que son los que generan puestos de trabajo, en definitiva riqueza y asentamiento de población".

El portavoz popular Gustavo Alonso Chimeno trasladó, además del problema de seguridad, la opinión y repercusión en los empresarios que "incluso pierden porque muchas veces la gente sube y come aquí". La propuesta del cambio al último fin de semana de julio se incluía en el programa electoral del PP.

La portavoz del PSOE, Luisa Velasco Riego, hizo constar que "desde el minuto uno" el equipo de Gobierno ha querido contar con todos los grupos, y puso como ejemplo las reuniones en Valladolid sobre el centro de mayores, y que los concejales comprobaran "el nulo interés" de Junta a la puesta en marcha de la residencia. Recordó que desde el Equipo de Gobierno se ha estado abierto a la negociación a todos los concejales y la posibilidad de "cogobernar" y negociar las concejalías "que fueron rechazadas".

Apuntó que solo se ha querido asumir, por parte de la oposición, algunos asuntos de la Concejalía de Medio Ambiente, como el coto de setas. Evidenció que desde la oposición han tenido la posibilidad de aceptar mayor grado de compromiso aceptando, entre otros, Ferias y Mercados y con ello la gestión del Mercado Medieval. Velasco defendió que "el verdadero servicio a los vecinos se ofrece, se da, cuando se cambia el “hay que hacer” por el me “pongo a ello”".

Para Velasco, sin pasar por alto las molestias a los vecinos por la gran afluencia, el cambio de fecha las trasladaría "a otro momento, salvo que lo que se pretenda que este mercado desaparezca". Precisó que “no hemos recibido ninguna sugerencia ni mejora” por parte de los otros grupos respecto al Mercado Medieval, como control de tráfico o aforo. Pidió más "concreción" respecto a la propuesta para no cometer una ilegalidad. Respecto a la propuesta "no sabemos si es un ruego o una propuesta de moción".

GALERIA | Así es el Mercado Medieval de Puebla de Sanabria 2022 / Araceli Saavedra

Lanzó una batería de preguntas sobre la disponibilidad de los artesanos, los costes, la repercusión en el presupuesto municipal que de pagar a las empresas organizadores, en sus inicios, logrando actualmente que abonen un canon. También interpeló sobre las garantías para la participación de todos los vecinos en la consulta popular que pedían. Abogó, como alternativa, por otros mercados de alfarería, celta, modernista, etc. Puso como ejemplo a otros pueblos donde, el cambio de un mercado consolidado, ha supuesto su decaimiento. Luisa Velasco reconoció su gobierno en minoría y abrió la puerta a la oposición a presentar una moción de censura.

José Ignacio Alonso replicó a la portavoz socialista que se les ofreció a todos los partidos participar en la Junta de Portavoces y de Gobierno, pero no se ofreció al Grupo Popular ninguna concejalía, por lo que aceptaron participar en la Junta de Portavoces pero no en las concejalías porque se excluyó a un partido. Reconoció que “faltan medios” para hacer una consulta popular. Censuró al equipo de Gobierno por no tener aprobado el presupuesto de este año. Reprochó al PSOE por “frivolizar” sobre presentar una moción de censura “un hecho bastante grave”.

El concejal del PSOE, Pedro Castronuño Manrique, dio lectura a la carta de una de las empresas que en su momento estuvo en la organización directa del mercado. En contraposición, la oposición echó en falta la consulta a las asociaciones de empresarios locales y vecinales.

