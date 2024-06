Tres farmacias rurales zamoranas llevan una semana sin teléfono fijo: "Esto no pasa ni en Tanganika"

Una semana sin teléfono fijo. Las farmacias de Ferreruela de Tábara, Olmillos de Castro y Gallegos del Río están incomunicadas por la línea fija, que es la "oficial" de este servicio básico en el medio rural. "El número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente" responde una máquina cuando se marca el primer teléfono que aparece en la búsqueda por Internet. "De la noche a la mañana nos hemos quedado sin línea y nadie nos ha dicho nada" se queja Yolanda Jambrina, farmacéutica de Gallegos del Río que ayer estaba de guardia sufriendo esta incidencia e "intentando arreglarme con el teléfono móvil".

María Ángeles Palmero lleva una semana sufriendo la misma situación. Siete días sin el teléfono fijo de referencia y con los pacientes "volviéndose locos a llamar" expresa indignada. "No se puede tener a una farmacia aislada durante tantos días, gracias al teléfono móvil mío sino no hay manera de que los pacientes puedan llamar" se queja esta profesional que ya ha comunicado la incidencia al Colegio de Farmacéuticos de Zamora.

"Ellos no tienen la culpa, nos hicieron los contratos a través del Colegio, pero el problema viene de que las operadoras han cortado. He llamado por teléfono para que lo arreglen y me dicen que estamos dados de baja porque al parecer se ha clausurado la red de cobre. Si tenían que hacerlo que nos hubieran avisado y desde luego nos es normal que den de baja la línea y nos dejen las farmacias incomunicada" apunta la farmacéutica de Ferreruela de Tábara.

"Me ha tocado volver a la farmacia desde algunos pueblos porque los pacientes no han podido comunicarnos los pedidos. Esto no se puede hacer con un servicio tan importante para la gente" lamenta María Ángeles Palmero. "No es normal que después de siete días sigamos igual".

La misma sensación de impotencia transmite Ángel Gallego, farmacéutico de Olmillos de Castro. "Estamos sin servicio. Me han dicho que se pasaría un técnico por aquí y no aparece nadie". El teléfono es fundamental para estos profesionales que "solucionamos muchos problemas a través del teléfono, más en estos pueblos pequeños donde hay muchísima población mayor que tienen complicado el desplazamiento. Esto no pasa ni en Tanganika" lamenta intentando poner un toque de humor.

En general, el teléfono de referencia de estas personas es el fijo, el mismo que ahora está desaparecido ante la desesperación de pacientes y farmacéuticos. "Si fuera éste solo el problema... También falla bastante la comunicación por satélite y te desesperas" describe el titular de la farmacia de Olmillos, desde donde presta servicios, al igual que sus compañeras, a otros pueblos del entorno, generalmente muy pequeños y con escasa población.

"Desde el Colegio de Farmacéuticos me han concertado tres citas con el técnico y aquí no aparece nadie. Hablé con un operador y me dicen que la línea no existe, que está dada de baja y yo no quiero perder el número, necesito recuperar la línea" clama Yolanda Jambrina en un día que está de guardia y se intenta apañar con su móvil.

"Esto es una faena. Si había que cambiar la tecnología que nos hubieran avisado y dado una solución. Todo menos quedarse sin teléfono de un momento a otro" denuncia la farmacéutica de Gallegos del Río mientras espera a un técnico "que no aparece" lamentaba ayer.

La farmacia rural se considera "un agente fundamental a la hora de poder dar servicios sanitarios a la población". Pero los profesionales chocan a diario con los problemas de territorios pequeños y muy despoblados, donde la farmacia es uno de los pocos servicios que se mantiene en pie, aportando seguridad a una población que con este servicio sanitario se siente cuidado y protegido. Por eso los profesionales no comprende "cómo pueden ocurrir estas cosas, tener a una farmacia sin teléfono. Gracias a nuestros móviles. Otra cosa es que haya cobertura" comentan.

