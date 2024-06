La parada de la línea regular de viajeros en la estación del AVE en Sanabria "es inviable"

La Junta de Castilla y León ha realizado un estudio para valorar la posibilidad de adaptar sus rutas de transporte regular a las necesidades de los viajeros de los pueblos de la zona que toman el tren o se bajan en la estación del AVE en Otero de Sanabria “y no es viable”. Como tampoco lo es una nueva línea, puesto que “no entraría dentro del mapa concesional. No es posible” ha afirmado categórica la delegada de la Junta en Zamora, Leticia García, tras reunirse este miércoles con representantes de la plataforma de usuarios del AVE en Sanabria, quienes pretendían que el autobús de transporte regular por la zona hiciera parada en la estación de Otero.

Leticia García precisó que las competencias sobre el transporte ferroviario y la conexión de los viajeros del AVE con los núcleos de población “son del Estado y por tanto el Ministerio es quien tiene que dar una solución”.

No obstante, y pese a no ser de su competencia, insistió la delegada territorial, la Junta ha realizado un estudio para valorar la posibilidad de adaptar las rutas regulares a los horarios de la llegada del tren a Otero y la conclusión es que “es inviable”. En el mejor de los casos “significaría adelantar la frecuencia de ruta media hora, con todas las dificultades que implica modificar unas líneas que son de transporte regular y de carácter general, por tanto, no podemos adaptar esas líneas a necesidades específicas de los viajeros” argumentó la delegada de la Junta tras mantener una reunión con representantes de la plataforma.

“¿Y si hay retrasos en la llegada de los trenes?, ¿y si Renfe cambia las frecuencias? Hablamos de una ruta que afecta a 23 localidades con 600 viajeros. Es inviable, más aún con los continuos retrasos y cambios de frecuencia que se están produciendo” incidió la delegada de la Junta. “No es función de la Junta un transporte discrecional y especial”.

“Nuestra pretensión es que los autobuses de la línea regular Sanabria-Zamora o Sanabria-Benavente pudieran hacer una parada, pero nos ponen impedimentos técnicos, no nos dan solución” lamentó Jesús Pina, de la plataforma de viajeros, que está a la espera de una resolución al recurso planteado ante la Consejería de Movilidad. “Y si hay que ir a los tribunales, se irá”

Leticia García destacó la implicación de la Junta con este problema, argumentando que la consejera de Movilidad “ha mostrado su apoyo a los viajeros de la zona desde 2022, pidiendo reuniones al Ministerio y remitiendo cartas para que se atiendan sus demandas, la última en marzo de 2024, donde se transmiten las quejas que nos hacen llegar en cuanto a frecuencia de horarios o demanda de plazas. Y no se ha recibido respuesta”.

Leticia García precisó que, en casos similares, como en Soria, “Renfe ha dado soluciones, por tanto, los zamoranos no deberían sufrir una discriminación”. Y anunció que seguirán reiterando al Ministerio “una solución”. En ese sentido, desde la Delegación Territorial se va a mandar una carta el presidente de Renfe “recordando el problema y señalando que, a pesar de haber estudiado la adaptación de nuestras rutas, es inviable”.

Apeló a la sensibilidad del ministro de Transportes, Oscar Puente, “que además es de Castilla y León” o del propio alcalde de Puebla de Sanabria, Jesús Fernández, en su condición de senador.

La plataforma continúa también con la batalla por el aumento de las paradas de AVE en Otero de Sanabria. “Hasta el momento todo son palabras, solicitamos que al menos tres paradas sean reconocidas como servicio público y si tenemos que implicar a las instituciones europeas, lo haremos. Porque la estación se hizo con fondos europeos que tendrían una finalidad concreta de cohesionar el medio rural y veremos hasta qué punto el Ministerio está cumpliendo con esos compromisos que tenía con la Unión Europea” zanjó Jesús Pina.

Suscríbete para seguir leyendo