Denuncias y quejas en Fermoselle ante la proliferación de solares "como selvas"

"Estamos ante un problema muy preocupante para los vecinos y el propio Ayuntamiento. No dejamos de recibir escritos y quejas verbales porque hay temor a que puede pasar algo. La gente tiene miedo de que se le queme la casa". El alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, advierte sobre los riesgos de la falta de limpieza de solares y fincas situadas en el casco urbano, no solo por los incendios que pueden propagarse a casas u otros inmuebles, sino también por los focos epidémicos o infecciosos, incluso humedades y filtraciones en inmuebles adyacentes.

La llegada de las altas temperaturas, con numerosos solares y fincas en el pueblo que están "como selvas" por falta de mantenimiento, es un riesgo que ha obligado al Ayuntamiento fermosellano a emitir un bando instando a los propietarios al cumplimiento de la ordenanza de limpieza de estos espacios. El problema es generalizado en la provincia y no son pocos los ayuntamientos que están lanzado bandos para reclamar el cumpliendo de las respectivas ordenanzas de limpiezas y desbroces.

En el caso de Fermoselle el personal municipal ha realizado desbroces en parcelas que presentan situaciones de más riesgo, pasando la correspondiente factura por los trabajos a los titulares, "pero no podemos tener a los trabajadores en estas tareas y descuidar los servicios propios del Ayuntamiento. No disponemos de personal ni de medios, las cuadrillas de la Diputación y el Parque Natural nos han dicho que vendrán, no sabemos cuándo. Y para colmo los desbroces con máquina se prohiben cuando hay más riesgo" advierte el alcalde fermosellano. "Apelamos a la responsabilidad de los propietarios de estos solares y fincas que en muchos casos son un foco de contaminación y un riesgo evidente".

El bando recuerda además la comunicación del Procurador del Comúnalertando de que "en el entorno urbano y periurbano de diversas localidades de Castilla y León se ha detectado la presencia de garrapatas portadoras del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea Congo, una enfermedad vírica que preocupa por su elevada tasa de mortalidad, la ausencia de vacunas eficaces y la gran capacidad de transmisión y mutación del virus que la provoca".

Una finca sin limpiar junto a viviendas en Fermoselle. | Ana Burrieza / Irene Gómez

El Ayuntamiento de Fermoselle apela "a la responsabilidad ciudadana", en cuanto al adecuado estado de conservación medioambiental y sanitaria de los terrenos, fincas y solares, dando cumplimiento a la Ordenanza que especifica que los titulares "deberán mantenerlos limpios y desbrozados en su totalidad y con la periodicidad que fuere necesaria en orden a evitar la aparición de maleza, matorral u otras especies y de modo que con ello se reduzca el riesgo de aparición o propagación de incendios. Igualmente deberán proceder a la desinfección o limpieza de los mismos para prevenir la aparición de focos epidémicos o infecciosos".

En caso de incumplimiento, la misma Ordenanza municipal contempla sanciones, que pueden acarrear cuantías de hasta 2.500 euros en las muy graves por reincidencia en la limpieza de los terrenos, malicia e intencionalidad reiterada o irreversibilidad en el daño causado.

El Ayuntamiento igualmente puede actuar, y de hecho lo ha hecho, con medidas protectoras en los supuestos de "existencia racional de riesgo por peligrosidad de incendio o infección comprobada". Aunque la Ordenanza establece costas de 3,50 euros por cada metro cuadrado de superficie limpia, desbrozada o saneada. "Hasta ahora solo cobramos los gastos del tiempo y amortización de herramienta. Si cumpliéramos la Ordenanza en un solar de 1.000 metros tendríamos que cobrar 3.500 euros. No se trata de hacer caja sino de costear los gastos y evitar un riesgo" zanja el alcalde.

