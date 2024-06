El PP propone en Sanabria flexibilizar la normativa y dar facilidades al mundo rural

Los diputados nacionales por Zamora José María Barrios y Elvira Velasco han visitado El Mercado de El Puente, dentro de la campaña a elecciones europeas.

Barrios señaló que “es necesario darle más facilidades al mundo rural. No puede ser que las normativas sean iguales en una capital que tres millones de habitantes que en un pueblo de 100 habitantes. Hay que flexibilizar las normativas y hay que facilitar a la gente que despunte en el medio rural”.

Señaló que el Partido Popular “tenemos ideas y políticas para ir revirtiendo esta situación, que no es fácil y que tampoco se hace de un día para otro, pero a poco se puede ir realizando”. “Necesitamos asentar población de verdad con facilidades para el mundo rural”.

Desde la Junta se han abierto varios frentes, destacó Barrios, “uno de ellos para los niños, con educación gratuita de o a 3 años. Es una manera de que las familias no piensen en irse a la capital porque aquí no hay nada”. Criticó a la candidata del PSOE, actual ministra de Reto Demográfico, por falta de actuaciones “en Zamora no hemos visto que haya hecho nada. Poco esperamos que haga en Europa y es necesario políticas que reviertan esto”.

La riqueza de producción de energías limpias de la provincia de Zamora “no revierte en la provincia y tampoco genera demasiados puestos de trabajo, No nos podemos conformar con que generemos una energía o pase la línea de Hidrógeno de Portugal, porque al fin y al cabo generará algo de trabajo mientras duren las obras, pero luego es pan para hoy y hambre para mañana”