Lanas y labores solidarias animan el "Serano" de Puebla de Sanabria

Cerca de medio centenar de personas de diferentes puntos de la comarca se han sumado este lunes a las actividades del Día Internacional de Tejer en Público, organizado por el grupo de tejedoras el "Serano" de Puebla y la asociación solidaria La IAIA, con la colaboración del Ayuntamiento de Puebla.

Tejedoras experimentadas y aprendizas se integraron en el taller organizado en la Chopera junto al río Tera, procedente de Puebla, Santa Colomba, Trefacio, Anta de Rioconejos, Triufé, de la residencia de Mombuey, etc.

Virginia Anta, representante de la asociación La IAIA señaló el cometido de este taller "de confeccionar manguitos y mantas sensoriales como herramientas terapéuticas". La técnica consiste en elaborar las prendas con diferentes texturas, tejidas con diferentes fibras. Estas prendas, tejidas por dentro y por fuera, van destinadas a procurar "la relajación de enfermos con síndrome de manos inquietas".

La medida estándar para todas las tejedoras es de 30 centímetros en redondo o en una pieza rectangular y salvo esa indicación, el resto es "imaginación y creatividad" en palabras de Virginia Anta. Una amplia gama de colores, ganchillo, punto, relieves con forma de flor, redonda, deshilachado, etc.

Más de una veintena de personas pertenecen al "Serano" de Puebla que se reúnen para tejer prendas solidarias. Rosa Sotillo organizadora de este taller señala la labor para mantas, ponchos, calcetines, gorros, bufandas, bragas, manguitos como parte del trabajo artesanal de las voluntarias.

Además de esa labor de trasmitir y conservar uno de los oficios más antiguos, el de las tejedoras. Entre las prendas que se expusieron con motivo de esta jornada internacional, una colección de ropa de bebé destina a Sierra Leona. Entre las labores también destacan vendas en ganchillo "croché" para enfermos con "piel de mariposa".

Rosa Sotillo señala que la principal necesidad es que haya donantes de lana, además de los que ya colaboran a través de La IAIA y de la casa de lanas Catia. Aquellas lanas que no se usen o que se quieran comprar para este fin son bien recibidas por las voluntarias. "Al ritmo que tejemos no tenemos bastante lana y las voluntarias compramos más lana que la que se nos da" reconoce Rosa. Hay algunas voluntarias que tejen desde sus casas, al no poder acudir a los talleres por diferentes circunstancias.

Tejer, conversar, reír, recordar cómo y de quién aprendieron a hacer punto y ganchillo y hasta enseñar y aprender a hilar con la rueca y el huso, animaron la tarde. El taller de panderetas de Criosanabria fue otra de las propuestas en Serano de verano.

