Figueruela de Arriba decide reabrir tras cinco años el camping Sierra de la Culebra

El Campamento Público de Turismo Sierra de la Culebra, ubicado en el paradisiaco entorno de el encinar de Figueruela de Arriba, reabrirá sus puertas a lo largo del próximo verano tras permanecer cinco años cerrado.

Este es el objetivo del Ayuntamiento de las Figueruelas, que preside la alcaldesa Lucía Codesal Villota, que, tras el correspondiente acuerdo plenario, ha sacado a licitación el contrato para la concesión mediante concurso público durante los próximo quince años de los servicios de explotación del camping: único en su estilo que existe en toda la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba integrada por 31 municipios y 102 pueblos.

El camping Sierra de la Culebra nació allá por los años noventa del pasado siglo XX gracias a la iniciativa y empeño del entonces alcalde, el innovador José Luis Estévez Pérez, a quien se le metió en la cabeza la idea de potenciar turísticamente un paraíso natural marcado por los entornos de la Sierra de la Culebra (colindante con el portugués Parque Natural de Montesinho), el jardín de Aliste (ribera del río Manzanas allá por Riomanzanas y Villarino) y la extensa llanura del Campo de Aliste. Con la ayuda del entonces diputado provincial Ricardo Ferrero Domingo, no cesó en su empeño hasta conseguir que la Diputación destinara una millonaria inversión para el camping que se financió a través del programa transfronterizo Interreg con fondos de la Unión Europea.

La concesión y explotación ya salía adelante durante los mandato de lo alcaldes Julio Martín Codesal, Mariano Manjón Rodríguez, Manuel Miguel Arias y Carlos Pérez Domínguez, hasta que, coincidiendo con el inicio de la pandemia, el adjudicatario dio la espantada sin previo aviso dejando cerrado el camping.

Se trata de un gran espacio de ocio turístico y campestre situado justo junto a la carretera provincial y transfronteriza ZA-P-2438 que comunica entre sí a la localidad de Mahide de Aliste con Figueruela de Arriba para continuar luego hacia la frontera de España y Portugal: Villarino de Manzanas y Petisqueira y Riomanzanas y Guadramil.

Ocupa una superficie geográfica total de 34.923 metros cuadrados de terrenos poblados de encina y el valor del dominio público objeto de ocupación a efectos de constitución de la concesión turística asciende a un total de 1.545.722,27 euros. Aunque se encuentra en plena campiña su calificación urbanística es como suelo urbano.

El presupuesto base de licitación (canon a abonar) se ha establecido en un total de 6.000 euros anuales que los empresarios interesados en su gestión deberán ahora mejorar al alza.

Este canon periódico se verá revisado anualmente conforme al índice de precios al consumo o índice que le sustituya, sin que la revisión anual pueda suponer en ningún caso la reducción cuántica del abono periódico. La primera cuota deberá ser ingresada en la tesorería general del Ayuntamiento de Figueruela de Arriba dentro de los primeros quince días siguientes a la notificación de la adjudicación.

Se establece una carencia de pago en los dos primeros años. El contrato tendrá una vigencia de quince años: concretamente hasta el año 2039. En cuanto a ayudas, no se prevé subvención municipal alguna en relación a la concesión del camping.

Piscina del camping situado en el encinar. | Ch. S. / Chany Sebastián

El Consistorio no exige una garantía provisional pero si una garantía definitiva del 3% del valor de licitación. La presentación de ofertas podrá hacerse durante quince días hábiles, los lunes. miércoles y viernes de 10 a 13.30 horas en el Ayuntamiento de Figueruela de Arriba.

Quien resulte adjudicatario de la explotación del camping Sierra de la Culebra deberá explotar las instalaciones con destino turísticos y habrá de permitir la entrada libre y gratuita al bar cafetería, encargándose así mismo por su cuenta de la limpieza, reciclado de envases y embalajes, del mantenimiento y de la conservación de las instalaciones objeto de la concesión realizando , en su caso, cuantas obras o actuaciones sean precisas ya de oficio o a requerimiento de la entidad local (Ayuntamiento de Figueruela), debiendo igualmente reparar y sustituir el mobiliario a fin de poder mantener en perfectas condiciones de uso la actividad a realizar. Obviamente deberá sufragar los gastos de luz, agua y demás suministros que sean necesarios.

De igual forma habrá de permitir que, en el entorno de las instalaciones se puedan realizar de manera adecuada tertulias, reuniones o cualquier otra actividad que estuviera relacionado con la actividad del bien municipal, para lo que el volumen de la música habrá de ser adecuada al evento, pudiendo incluso apagarla de resultar necesarios.

Uno de los bienes más preciados del Campamento Público de Turismo Sierra de la Culebra y muy en particular para los vecinos de los siete pueblos del municipio, Figueruela de Arriba, Figueruela de Abajo, Riomanzanas, Moldones, Flechas y Villarino de Manzanas, es la piscina: única zona de baño pública de la zona reconocida como tal.

Los gestores del camping están obligados no sólo a facilitar la entrada y uso a los allí alojados, sino también a otros ciudadanos que, sin estarlo, así lo deseen, previo pago de la entrada correspondiente establecida.

En los dos últimos años, al estar cerrado el camping, el propio Ayuntamiento fue el encargado de gestionar la piscina.

La Corporación Municipal ha regulado las infracciones y sanciones . Como muy grave se considerará el incumplimiento de la normativa legalmente aplicable, en especial la sanitaria, o de cualquiera de las condiciones establecidas en la concesión; así como el ejercicio de actividades distintas de las autorizadas, incumplimiento reiterado del horario, la no apertura del establecimiento sin motivo o causa justificada durante mas de tres días consecutivos, desobediencia a las ordenes o instrucciones municipales, no suscribir las pólizas de seguro exigidas o no abonar los recibos de las pólizas del seguro a su vencimiento.

En estos caos se impondrá la sanción oportuna en la primera ocasión y caso de reincidencia podrá ser declarada la extinción y rescate de la concesión.

El campamento público tiene entre sus bondades su ubicación a un paso de la Sierra de la Culebra y de Montesinho, para disfrutar de las Tierras de Aliste o desde allí poder desplazarse a otros lugares como Sanabria y La Carballeda en España y Tras os Montes en Portugal. Figueruela ya se prepara para recuperar las instalaciones recreativas y turísticas.

Suscríbete para seguir leyendo