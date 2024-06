La casa de comidas más famosa de Zamora: "Comida sin límites por 15 euros"

Malva es un municipio de Zamora con una población de 131 habitantes, pero tiene una de las casas de comidas más famosas de toda la provincia. Dos aspectos destacan por encima de todo: su precio, 15 euros por un menú del día, y la posibilidad de repetir todas las veces que quieras. ¿Suena apetecible?

El 'youtuber' Sezar Blue ha publicado un vídeo en su canal comiendo en esta famosa casa de comidas de Zamora. César es un amante de la comida y los viajes que acumula más de 490.000 suscriptores en YouTube, donde tiene vídeos probando comida por todo el mundo.

Bar La Pacheca es el establecimiento que visita en esta ocasión. El local está muy bien considerado en Google, con una nota de 4,6 y más de 1.100 reseñas de usuarios. Antes de entrar, Sezar Blue apunta que es una casa "auténtica": "De hecho, tiene unos reservados que son el salón o las habitaciones". Una vez dentro descubre las bondades de las que había podido escuchar: comida casera, cantidades industriales y un precio muy competitido.

El restaurante no tiene carta. A César le sirven de primero un arroz de marisco con bogavante y gambón: "Comida picantona, me sorprende. Me sabe al típico arroz que haría tu madre. Vaya tesoro de sitio". El vino, la gaseosa y el pan están incluidos en el menú.

De segundo entrante, un plato contundente; mejor dicho, una cacerola de patatas con pata, de la que puede servirse todo lo que desee. De acompañamiento, unas guindillas de las que solo se atreve a dar un mordisco. "Menudo guiso... estos son los sitios que hay que apoyar y mantener", afirma.

Los platos principales son un bacalao al ajo arriero con ensalada y unas carrilleras de cerdo. Tan solo el buen saque de Sezar Blue le permite terminar con todos los platos, rebañando con bien de pan. Para terminar, el postre consiste en tarta helada con nata y corte de helado, y natillas, con su correspondiente café.