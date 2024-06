Muelas del Pan pide a los vecinos que limpien los solares urbanos para evitar incendios

Los propietarios de fincas, cortinas y terrenos urbanos o situados en su área de influencia en el municipio de Muelas del Pan (Ricobayo de Alba, Cerezal de Aliste y Villaflor) deberán tenerlas antes del día 30 de junio con una limpieza mínima, que asegure y evite en la medida de lo posible el grave peligro de incendios y a la vez garantice la salubridad pública, muy en particular durante la época estival en que los riesgos se incrementan por la sequía y las altas temperaturas.

El Ayuntamiento de Muelas, a través de su alcalde, Luis Alberto Miguel Alonso, ha editado un bando municipal dirigido a los vecinos en el que se pide la colaboración de todos ante la abundancia de maleza, hierbas y matorrales, rogándose "a todos los propietarios que mantengan limpias su propiedades urbanas".

Simultáneamente se le ha enviado una carta a los propietarios de solares sin limpiar, trasmitiéndoles los riesgos y rogándoles procedan a su limpieza.

Las bonanza climática de la primavera con abundantes lluvias y altas temperaturas han traído consigo la proliferación masiva de maleza y, muy en particular, de hierba tanto en las cortinas y prados urbanos abandonados, al disminuir la actividad agraria y ganadera en todos los pueblos alistanos, tabareses y albarinos.

A ello se suman los solares en muchos casos de casas y corrales que se han ido cayendo, otro serio problema en todos los pueblos de las comarcas de Aliste, Tábara y Alba.

El problema se acrecienta pues la población residente en los pueblos es gente mayor, muchos de los propietarios residen fuera e incluso hay casos donde al fallecer los dueños ni siquiera se tiene claro a quien pertenecen.

Parcela en suelo urbano que precisa la limpieza exigida. | Ch. S. / Chany Sebastián

En el caso de incumplimiento "de este deber por parte de los propietarios", el Ayuntamiento de Muelas, en base a la ordenanza no fiscal reguladora de la limpieza y vallado de solares y terrenos urbanos y de la ocupación del dominio público, "incoará expediente para dictar las llamadas órdenes de ejecución", reguladas en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobada el 29 de enero de 2004.

En la normativa se establece que "el Ayuntamiento de oficio o a instancia de parte de cualquier interesado puede dictar ordenes de ejecución precisas para obligar a los propietarios de bienes inmuebles a cumplir con los deberes urbanísticos, pudiendo exigirles la realización de las obras y trabajos necesarios para adaptar los bienes inmuebles a las condiciones establecidas en la normativa urbanística y en las demás normas aplicables, "tales como las de conservación, la limpieza y el vallado de solares".

El incumplimiento de las ordenes de ejecución faculta al Ayuntamiento para acordar su ejecución subsidiaria o la imposición de multas coercitivas, en ambos casos hasta el límite del deber legal de conservación y previo apercibimiento al interesado.

Si existe riesgo inmediato para la seguridad de personas y bienes o de deterioro del medio ambiente o del patrimonio natural y cultural, el Ayuntamiento debe optar por la ejecución subsidiaria previendo que todos los gastos derivados serán a cargo del propietario, pudiéndose exigir, incluidas, en su caso, las multas coercitivas que se impongan, conforme a la ordenanza, mediante el procesamiento administrativo.

La ordenanza no fiscal reguladora de la limpieza y vallado de solares y terrenos urbanos y de ocupación del dominio público urbano con cualquier material, instalación o elementos de todo tipo extiende su ámbito de aplicación a los cuatro pueblos del municipio, Muelas, Cerezal, Ricobayo y Villaflor, extendiéndose su ámbito a los titulares de los terrenos próximos o contiguos a las edificaciones o los que sean susceptibles de producir daños a las cosas o bienes por un inadecuado estado de conservación, que se encuentren en el perímetro de los 100 metros contados desde la última edificación de los núcleos urbanos.

Nace así la obligación de que "todos ellos deberán mantenerlos limpios y rozados en su totalidad y con la periodicidad que fuere necesaria para evitar la aparición de maleza, matorral u otras especies y de modo que ello se reduzca el riesgo de aparición y propagación de incendios".

Entre las prohibiciones establecidas por la normativa está la de "arrojar en los solares y terrenos basuras, escombros, mobiliario, materiales de deshecho y en general desperdicios de cualquier clase en terrenos, solares y espacios libres ya sean de propiedad publica o privada". Queda prohibido encender fuegos en los solares, con cualquier fin, incluso para deshacerse de la vegetación o naturaleza que crezca en el recinto vallado sin la preceptiva autorización municipal previa.

Como infracciones muy graves está la ocupación de las zonas de dominio público no autorizable que origine situaciones de riesgo grave para la seguridad vial. No proceder al desbroce y limpieza de los terrenos y solares cuando se aprecien indicios razonables urgentes de riesgo de incendio y una vez transcurrido el plazo que se señale es considerado grave, los mismo que "no prestar la colaboración necesaria para facilitar a vehículos autorizados o de servicios de urgencia la circulación por la vía en que se realiza la ocupación".

En el caso concreto del municipio de Muelas del Pan se tiene establecido un coste general de 1,29 euros, más impuestos, por cada uno de los metros cuadrados de superficie limpia, desbrozada o saneada, incluida, en su caso, la eliminación o reciclaje de los materiales desbrozados.

Luis Alberto Miguel Alonso, alcalde de Muelas del Pan, en nombre del Ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración vecinal. "Hay que tomar conciencia del grave problema que tenemos los pueblos en materia de incendios y salubridad pública con los solares urbanos que tiende a llenarse de maleza. Todos debemos de poner de nuestra parte para evitar situaciones que puedan generar peligros, limpiando los solares, el Ayuntamiento los públicos y los vecinos los de propiedad privada".

Los propios vecinos coinciden con la Alcaldía al reconocer la necesidad de actuar y de limpiar los solares para minimizar el riesgo de incendio durante la época estival. "El problema existe y en beneficio de todos, todos hemos de colaborar en lo que nos corresponda porque en verano los solares llenos de hierba pueden contribuir a producir incendios o propagarlos", reconocen.

Suscríbete para seguir leyendo